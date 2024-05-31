Пети о нынешнем «Арсенале»: «Жаль, но через 10 лет о нем никто не вспомнит. История помнит только победителей. Через 50 лет люди будут помнить титулы «Сити»

Эммануэль Пети считает, что нынешний «Арсенал» без трофеев никто не вспомнит.

– Когда мы разговаривали в прошлый раз, вы сказали, что очень впечатлены « » , но что их нельзя сравнивать с вашим «Арсеналом», пока они не начнут выигрывать трофеи. Они только что упустили титул чемпиона Премьер-лиги, но уступили « », который является почти исключительным случаем. Так можно ли все же проводить такие сравнения?

– Да, «Сити» почти сам по себе. Но они также являются примером для подражания в плане ожиданий, которые они возлагают на себя – не только в Англии, но и для 99 % команд в мире – за исключением, может быть, «Реала», у которого тоже есть такая культура.

Но я очень доволен работой Артеты, очень доволен сезоном, несмотря на проигрыш титула в последний день – мы пережили это в 1999 году, проиграв титул в последний день, выиграв дубль за год до этого.

Поэтому сейчас я не могу сравнивать поколения по той причине, которую я назвал. Если вы собираетесь это делать, то вам нужно сравнивать все, что можно сравнить. Вспомнят ли эту команду «Арсенала» через 10 лет?

Часто бывают «прекрасные неудачники». Этот «Арсенал» – прекрасные неудачники, но я бы предпочел, чтобы они были прекрасными победителями. Доказательством тому служит то, что «Сити» только что выиграл свой четвертый титул за четыре сезона – это исторический момент, мы будем помнить их как, возможно, лучшую команду Премьер-лиги за всю историю. Так что через 20, 30, 50 лет люди будут помнить их за это. Но в этом году, несмотря на то, что «Арсенал» провел отличный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит.

– Были и великие неудачники, которых хорошо помнят – например, Бразилия и Франция в 1982 году.

– Да, есть великие неудачники, и в футболе все еще есть великая романтика. Но история, к сожалению, помнит только победителей, – сказал бывший полузащитник «Арсенала» .