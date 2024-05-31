Пети о нынешнем «Арсенале»: «Жаль, но через 10 лет о нем никто не вспомнит. История помнит только победителей. Через 50 лет люди будут помнить титулы «Сити»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети считает, что нынешний «Арсенал» без трофеев никто не вспомнит.

Когда мы разговаривали в прошлый раз, вы сказали, что очень впечатлены «Арсеналом» Микеля Артеты, но что их нельзя сравнивать с вашим «Арсеналом», пока они не начнут выигрывать трофеи. Они только что упустили титул чемпиона Премьер-лиги, но уступили «Сити», который является почти исключительным случаем. Так можно ли все же проводить такие сравнения?

– Да, «Сити» почти сам по себе. Но они также являются примером для подражания в плане ожиданий, которые они возлагают на себя – не только в Англии, но и для 99 % команд в мире – за исключением, может быть, «Реала», у которого тоже есть такая культура.

Но я очень доволен работой Артеты, очень доволен сезоном, несмотря на проигрыш титула в последний день – мы пережили это в 1999 году, проиграв титул в последний день, выиграв дубль за год до этого.

Поэтому сейчас я не могу сравнивать поколения по той причине, которую я назвал. Если вы собираетесь это делать, то вам нужно сравнивать все, что можно сравнить. Вспомнят ли эту команду «Арсенала» через 10 лет?

Часто бывают «прекрасные неудачники». Этот «Арсенал» – прекрасные неудачники, но я бы предпочел, чтобы они были прекрасными победителями. Доказательством тому служит то, что «Сити» только что выиграл свой четвертый титул за четыре сезона – это исторический момент, мы будем помнить их как, возможно, лучшую команду Премьер-лиги за всю историю. Так что через 20, 30, 50 лет люди будут помнить их за это. Но в этом году, несмотря на то, что «Арсенал» провел отличный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит.

Были и великие неудачники, которых хорошо помнят – например, Бразилия и Франция в 1982 году.

– Да, есть великие неудачники, и в футболе все еще есть великая романтика. Но история, к сожалению, помнит только победителей, – сказал бывший полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети.

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30 комментариев
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Все по факту: победителей помнят, проигравших - нет. За очень-очень редкими исключениями
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Ответ Юрий Кечко
Ставлю сотку тут будут комментарии про 115 нарушений
Простите, ставки не принимаются
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Ставлю сотку тут будут комментарии про 115 нарушений
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-7
+6
Ответ Юрий Кечко
Ставлю сотку тут будут комментарии про 115 нарушений
Ну ты уже оставил этот комментарий. Забирай сотку
+5
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+4
Ответ Adamdfdgds
Люди скорее будут вспоминать 1 титул Клоппа, чем 6 титулов Пепа
Согласен ,Ливер 1 титул в 30 лет , легко запомнить
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Ответ football.in.kg
Не прав Пети. Арсенал будут помнить именно из-за 4-ех побед МанСити. Эти сезоны будут вспоминать и рассматривать, а значит, и те истории других клубов, когда им вечно не хватало чего-то чтобы догнать горожан
Песенка есть такая « а мне всегда чего-то не хватало: зимою лета, осенью весны» а Арсеналу не хватает яиц и не куриных
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Ответ igls54
Все по факту: победителей помнят, проигравших - нет. За очень-очень редкими исключениями
Да нет, Пети как раз выдал бред. Топовому Арсеналу Артеты всего несколько лет (2 года), за несколько лет он пересобрал очень молодую команду, а результаты с каждым годом все сильнее - по очкам, стадиям ЛЧ и т.д. Без титулов не он останется, в истории будут сравнивать с Венгером - остальные периоды в рамках АПЛ сильно слабее. Почему возник вопрос оценки Арсенала в середине пути - загадка. Но даже если оценивать - этот сезон второй после "непобедимого" по очкам, банально по цифрам огромный пик видно.
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Ответ Саша Вжухов
Через 50 лет будут помнить кто такой Месси, но не будут знать кто такой Роналду..
Новость про Арсенал и Сити, но ты как-то умудрился впихнуть сюда Месси и Роналду. Ты ошибся веткой, т.к здесь обсуждают футбол, а не чуваков, которые отдыхают в Са и Млс.
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Тогда у них есть ещё 9 лет, чтобы запомниться победами
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В пределах поколения, которое смотрело эти игры в прямом эфире или видело вживую, запомниться может много кто.
Для других это уже может быть просто разными строчками в статистике.
Я помню чемпионов и вообще игру второй половины нулевых и позже, а что было за 20 лет до этого, на эмоциональном уровне, чемпион от нечемпиона практически неотличим.
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Текущее поколение запомнит, какие были противостояния в чемпионатах и в розыгрышах ЛЧ, победителей и проигравших. Для следующих, увы, это правда, они будут знать по строчке на Википедии, какая команда выиграла, какие рекорды были установлены.
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Прошло столько лет с ухода Венгера, но мы до сих пор помним его вечное четвертое место
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выдал базу, но Арсенал очень молодая команда с очень молодым тренером, которая стабильно прогрессирует. ещё много шансов есть вписать себя в историю. неудачниками я бы их точно не назвал - им просто не повезло, что МС такой монструозный. как и Ливерпулю Клоппа

короче, в этих парней не стрёмно верить - они способны обойти Сити
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Ответ kunaguero
Простите, ставки не принимаются
Тонали вышел из чата
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