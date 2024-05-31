Каррера о «Спартаке»: «Меня не звали в последние годы. Так бы я бегом прибежал»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера заявил, что согласился бы снова возглавить «Спартак».

– А вас не звали в «Спартак» за последние годы?

– Нет, меня не звали.

– А если бы позвали, вы бы согласились?

– Безусловно, я бы бегом прибежал, – сказал бывший тренер красно-белых в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевала  Суперкубок в 2017 году. С тех пор клуб больше не выигрывал Премьер-лигу.

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8 комментариев
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Баланс на банковском счету прохудился уже поди. Конечно, бегом бы прибежал обратно поработать, если позвать
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Там Мостовой на низком старте , в очередь
+4
-3
+1
Ответ Holy Diver
Избавились от физрука, и правильно сделали. Его дальнейшая карьера показала, что чемпионство было взято не благодаря Каррере.
Да да все знаем что на легендарном Багаже Алеиничева , его то карьера после так и прет))
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