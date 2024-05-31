Каррера о «Спартаке»: «Меня не звали в последние годы. Так бы я бегом прибежал»

Массимо Каррера заявил, что согласился бы снова возглавить «Спартак».

– А вас не звали в «Спартак» за последние годы?

– Нет, меня не звали.

– А если бы позвали, вы бы согласились?

– Безусловно, я бы бегом прибежал, – сказал бывший тренер красно-белых в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы. Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17 и завоевала Суперкубок в 2017 году. С тех пор клуб больше не выигрывал Премьер-лигу.