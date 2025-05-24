«Лех» выиграл чемпионат Польши в 9-й раз в истории
«Лех» стал чемпионом Польши.
Команда Нильса Фредериксена в заключительном туре одолела «Пяст» (1:0) и финишировала на первой строчке, опередив «Ракув» на одно очко.
Клуб из Познани выиграл чемпионат во второй раз за четыре последних сезона и в девятый раз в истории. Больше титулов только у «Легии» (15), «Гурника» (14), «Вислы» (14) и «Руха» (13).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Леха»
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