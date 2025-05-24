Де Лаурентис о Конте в «Наполи»: «Если человеку некомфортно, нужно сменить обстановку, как Спаллетти. С Антонио у нас взаимное уважение, спасибо ему за скудетто»

Президент «Наполи» заявил, что Антонио Конте может уйти, если он не рад .

«Наполи» в первый сезон под руководством Конте стал чемпионом Италии.

«Останется ли Конте? Но разве такие вопросы задают в браке? Если человеку некомфортно в какой-то среде, нужно сменить обстановку, как это сделал Спаллетти .

С Конте у нас взаимное уважение, спасибо ему за скудетто спустя два года. На юге непросто выиграть два скудетто за три года. Поживем – увидим.

Я охотился за Конте много лет, когда мы встретились на Мальдивах, между нами установились отличные отношения, основанные на понимании и уважении. Я попросил его прийти нам на помощь в ноябре 2023 года. В отличие от скудетто со Спаллетти, это было скудетто, выигранное в последний момент.

Неправда, что чемпионат стал слабее. Все команды усилились», – сказал Аурелио Де Лаунтерис в эфире Tg1.

Контракт Конте с «Наполи » рассчитан еще на два года.