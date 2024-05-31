Анчелотти о психологии игроков: «У Роналду большое эго и индивидуальность. Игрока с такими яйцами, как у Рамоса, у меня больше не было. Пепе – небольшое эго, но большая личность»

Карло Анчелотти рассказал о характере Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

«Эго – очень важный аспект в команде. У «Реала» сейчас его очень мало. Эго – это не плохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы, но нужно различать эго и личность. У игроков с большим эго заметная личность.

Например, Серхио Рамос. У меня больше никогда не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером и такими большими яйцами, как Серхио Рамос. Он обладал выдающейся личностью.

Игроком с небольшим эго, но большой личностью был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью – Криштиану [Роналду].

Эго – это не плохо, но мало эго – это очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью El Chiringuito.