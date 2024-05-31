Анчелотти о психологии игроков: «У Роналду большое эго и индивидуальность. Игрока с такими яйцами, как у Рамоса, у меня больше не было. Пепе – небольшое эго, но большая личность»

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Пепе Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти рассказал о характере Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

«Эго – очень важный аспект в команде. У «Реала» сейчас его очень мало. Эго – это не плохо. У нас были игроки с большим эго, которые забивали голы, но нужно различать эго и личность. У игроков с большим эго заметная личность.

Например, Серхио Рамос. У меня больше никогда не было игрока с такой индивидуальностью, таким характером и такими большими яйцами, как Серхио Рамос. Он обладал выдающейся личностью.

Игроком с небольшим эго, но большой личностью был, например, Пепе. С большим эго и индивидуальностью – Криштиану [Роналду].

Эго – это не плохо, но мало эго – это очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью El Chiringuito.

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29 комментариев
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Ответ Саша Вжухов
Карло унизил Роналду на весь мир 👍
В чём тут унижение заключается?
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Рамос - пахан! всегда было заметно. особенно характерна его исполнение пенальти после промаха баварии в 2012. для подавляющего большинства игроков, такой фейл отбил бы вообще все желание бить ответственные пенальти в дальнейшем, но Рамос наоборот после того вечера начал бить их образцово. и на поле никого никогда не боялся, даже когда был молодым, без проблем посылал на три буквы в классико Пуйоля и Хави, хотя делил с ними раздевалку в сборной. настоящий капитан.
+6
-4
+2
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален пользователем
> Карло унизил Роналду на весь мир 👍
где он унизил?
> Эго – это не плохо
> С большим эго и индивидуальностью – Криштиану [Роналду].
Он говорит как тренер, что если у тебя игрок с большим эго - сложнее под него подстраиваться
+5
-3
+2
Комментарий удален пользователем
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Бро, ты застрял в прошлом. Что в Ф1, что в футболе. Точно также наши бабушки и дедушки причитали, что "вот были времена Стрельцова, Качалина, Понедельника, Нетто, а сейчас бегают всякие Черенковы и Блохины". Каждому поколению - свои герои, свои победы.
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален пользователем
Ты не лучше
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Саша Вжухов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
В чём тут унижение заключается?
Комментарий удален модератором
Анчи, Роналду, Рамос, Пепе...... какая же ностальгия. Сейчас уже все не то, Реал со всякими Вальверде, Биллингемами, Рюдигерами и Винисиусами не вызывает такого интереса.....
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Комментарий удален пользователем
Анчелотти просто не тренировал Валеру Климова
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Анчелотти просто не видел яйца Климова.
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