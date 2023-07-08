36-летний Кавани ведет переговоры с «Бока Хуниорс». Обсуждается контракт на 1-2 года

Теги Эдинсон Кавани Валенсия Ла Лига высшая лига Аргентина Бока Хуниорс возможные трансферы высшая лига Уругвай Насьональ Монтевидео Футбол

Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани может перейти в «Бока Хуниорс».

36-летний уругваец ведет переговоры с аргентинским клубом, стороны обсуждают контракт на один-два года.

У Кавани есть также вариант с «Насьоналем» из Монтевидео, но он ближе к переходу в «Бока Хуниорс».

Контракт нападающего с «Валенсией» рассчитан до июня 2024 года.

В 25 матчах прошлого сезона Лиги 1 на счету Кавани 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

4 комментария

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Большой Сэми
Неужели ни одному саудовскому не интересен Эдисон?
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Большой Сэми
Ответ milya ololo
ему 36 и он не тянет топ уровень. зачем он?
Бока Хуниорс как видите считает иначе. Где чемпионат Аргентины и где чемп саудитов
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milya ololo
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Ответ Большой Сэми
Бока Хуниорс как видите считает иначе. Где чемпионат Аргентины и где чемп саудитов
ну так в боке и не будут платить 20+ млн за сезон лол.
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