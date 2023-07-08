36-летний Кавани ведет переговоры с «Бока Хуниорс». Обсуждается контракт на 1-2 года
Форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани может перейти в «Бока Хуниорс».
36-летний уругваец ведет переговоры с аргентинским клубом, стороны обсуждают контракт на один-два года.
У Кавани есть также вариант с «Насьоналем» из Монтевидео, но он ближе к переходу в «Бока Хуниорс».
Контракт нападающего с «Валенсией» рассчитан до июня 2024 года.
В 25 матчах прошлого сезона Лиги 1 на счету Кавани 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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