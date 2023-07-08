36-летний Кавани ведет переговоры с «Бока Хуниорс». Обсуждается контракт на 1-2 года

Форвард «Валенсии» может перейти в « ».

36-летний уругваец ведет переговоры с аргентинским клубом, стороны обсуждают контракт на один-два года.

У Кавани есть также вариант с « » из Монтевидео, но он ближе к переходу в «Бока Хуниорс».

Контракт нападающего с «Валенсией» рассчитан до июня 2024 года.

В 25 матчах прошлого сезона 1 на счету Кавани 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.