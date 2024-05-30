Уэйн Руни: «Англия может выиграть Евро. Сейчас соперники нас боятся»

Уэйн Руни оценил шансы сборной Англии на чемпионате Европы.

« может выиграть . Полагаю, сейчас другие сборные начинают немного опасаться Англии. На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас они нас боятся.

Считаю, что и должны играть, они хорошие игроки, не так ли?

Посмотрите на Фодена и . О Джуде так много пишут, что кажется, что Фоден остается немного в тени. Думаю, что Фоден забил больше голов и отдал больше передач, чем Беллингем в этом сезоне, поэтому Фил должен играть», – заявил экс-игрок сборной Англии в шоу The Overlap.