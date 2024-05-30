Уэйн Руни: «Англия может выиграть Евро. Сейчас соперники нас боятся»

Теги Уэйн Руни Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Филип Фоден Букайо Сака Джуд Беллингем Евро-2024 Футбол

Уэйн Руни оценил шансы сборной Англии на чемпионате Европы.

«Англия может выиграть Евро-2024. Полагаю, сейчас другие сборные начинают немного опасаться Англии. На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас они нас боятся.

Считаю, что Фил Фоден и Букайо Сака должны играть, они хорошие игроки, не так ли?

Посмотрите на Фодена и Беллингема. О Джуде так много пишут, что кажется, что Фоден остается немного в тени. Думаю, что Фоден забил больше голов и отдал больше передач, чем Беллингем в этом сезоне, поэтому Фил должен играть», – заявил экс-игрок сборной Англии в шоу The Overlap.

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46 комментариев
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Проблема в том, что и Саутгейт всех соперников боится
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С Саутгейтом за рулём Англию никто не боится.
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будто Англия первый раз едет фаворитом на турнир, такое уже много раз проходили. Пока Саутгейт продолжит играть в то, что он всегда играл, все таланты, умения игроков практически сходят в ноль.
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Кого бояться пьяного грилиша, на всякого сака есть свой кьеллини...
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Стабильно, каждый год перед крупным турниром Англия-один из фаворитов, крутая команда по именам, а на деле ни *уя, вот просто ни *уя
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Лично я боюсь уснуть во время просмотра этой тягомотины команды Саутгейта
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Нет на вас спящего гиганта
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В 2018 на чм говорил тоже самое , но все закончилось в Лужниках
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Ответ rigobersong
Недавно попался эпизод с кринжем и руни, какое же португальский петрик позорище:)) Всю карьеру был гнилым и подлым игроком:)))🤢🤢🤢 https://youtu.be/SFvZ389nsCE?si=8JrApS71N_DoHgqD
Factos..
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болтун.
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Может выиграть, а может и нет, а может Пошёл ты?))
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Англии всегда чего-то не хватает...
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Может выиграть, может не выиграть, команда неплохая🤷‍♀️‼️
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А Англия всех боится
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Наверное Сан-Марино и Лихтенштейн боятся
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Согласен, состав действительно хороший.
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Да выли времена наши их выносили Пав )
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Кейн угловые будет подавать наверное,снова
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Именно евро да, возможно, но фактор Саутгейта никто не отменял)
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Англичан разве что динамовские болельщики в состоянии понять
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Англия фаворит евро вместе с францией.
Но их очень сложно поддерживать из за трусливой тактики Саутгейта
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Защитники, и киперы могут подвести...
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У бельгийцев тоже было талантливейше поколение с супер топами в каждой линии. Остались без трофеев
На коротких турнирах сборных многое решает случай и один конкретный матч
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ну не боятся, но Англия сильна сейчас.
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Вечные фавориты и неудачники турниров…
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Сказанул так сказанул, аж не могу 🤣🤣🤣
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Каждый раз одно и то же. Англия всегда имела шансы на победу. Поглядим
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Да кто вас боится? Опять автобус припаркуете и домой поедете
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Особенно они боятся внешнего вида самого Руни.
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Стата у них одинаковая.Тренер ёпт...
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