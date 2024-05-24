Каррагер сравнил Фодена с Зиданом и Иньестой: «Беллингем – феномен, но Фил – самый одаренный футболист Англии»

Джейми Каррагер назвал Фила Фодена самым одаренным футболистом Англии.

Бывший футболист «Ливерпуля» поделился мыслями о хавбеке « » и .

«Беллингем – феномен, но для меня Фоден – самый одаренный футболист Англии.

Заявление о том, что Фоден лучше, будет звучать как критика в адрес Беллингема. Это далеко не так.

Вы можете предпочесть песни Джона Леннона песням Пола Маккартни и при этом восхищаться гениальностью обоих.

Фоден и Беллингем – разные футболисты, но есть аспекты в игре футболиста «Ман Сити», которые отличают его от всего, что когда-либо было в Англии.

Беллингем следует традиции полноценных, многогранных полузащитников. С тактической точки зрения он является игроком мечты Гарета Саутгейта.

В Беллингеме есть развязность и уверенность в себе, которые выделяются с момента его дебюта в сборной Англии.

Беллингем не просто выходит на сцену. Он владеет ею. Где бы он ни был – будь то «Уэмбли» или «Бернабеу» – его поведение всегда было таким: «Посмотрите на меня». Я здесь, и я буду доминировать.

Что касается Фодена, я не уверен, что в Англии когда-либо был подобный стиль игрока такого уровня.

У Фодена больше общего с типичными испанскими или португальскими игроками. Его техника выделяет его среди других.

Самая высокая похвала, которую я высказать, – это когда я смотрю Фодена и вижу это первое касание, контроль и движение на ограниченном пространстве, первыми игроками, которые приходят на ум, являются и », – написал бывший футболист «Ливерпуля» .