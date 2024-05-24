Каррагер сравнил Фодена с Зиданом и Иньестой: «Беллингем – феномен, но Фил – самый одаренный футболист Англии»

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Андрес Иньеста Ла Лига Зинедин Зидан Филип Фоден Джуд Беллингем Футбол

Джейми Каррагер назвал Фила Фодена самым одаренным футболистом Англии.

Бывший футболист «Ливерпуля» поделился мыслями о хавбеке «Манчестер Сити» и Джуде Беллингеме.

«Беллингем – феномен, но для меня Фоден – самый одаренный футболист Англии.

Заявление о том, что Фоден лучше, будет звучать как критика в адрес Беллингема. Это далеко не так.

Вы можете предпочесть песни Джона Леннона песням Пола Маккартни и при этом восхищаться гениальностью обоих.

Фоден и Беллингем – разные футболисты, но есть аспекты в игре футболиста «Ман Сити», которые отличают его от всего, что когда-либо было в Англии.

Беллингем следует традиции полноценных, многогранных полузащитников. С тактической точки зрения он является игроком мечты Гарета Саутгейта.

В Беллингеме есть развязность и уверенность в себе, которые выделяются с момента его дебюта в сборной Англии.

Беллингем не просто выходит на сцену. Он владеет ею. Где бы он ни был – будь то «Уэмбли» или «Бернабеу» – его поведение всегда было таким: «Посмотрите на меня». Я здесь, и я буду доминировать.

Что касается Фодена, я не уверен, что в Англии когда-либо был подобный стиль игрока такого уровня.

У Фодена больше общего с типичными испанскими или португальскими игроками. Его техника выделяет его среди других.

Самая высокая похвала, которую я высказать, – это когда я смотрю Фодена и вижу это первое касание, контроль и движение на ограниченном пространстве, первыми игроками, которые приходят на ум, являются Зинедин Зидан и Андрес Иньеста», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

34 комментария
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Фоден реально очень пластичен, очень нежен и ласков с мячем. Смотреть на его игру - эстетическое удовольствие. Английских игроков такого стиля я и не припомню
+43
-6
+37
Ответ Фанат Доры Дуры
Так там еще Райс, Галлахер, Мэддисон и Майну подрастает
Но все эти имена бесполезны, пока тренер Саутгейт
+23
-2
+21
Фоден, Беллингем и Палмер - хорошая полузащита в Сборной на следующие лет 10
+20
0
+20
Ответ Roman
Фоден реально очень пластичен, очень нежен и ласков с мячем. Смотреть на его игру - эстетическое удовольствие. Английских игроков такого стиля я и не припомню
Уилшер таким был, но у Фодена еще удар шикарно поставлен
+16
-1
+15
Ответ igorrado@yandex.ru
Фоден, Беллингем и Палмер - хорошая полузащита в Сборной на следующие лет 10
Так там еще Райс, Галлахер, Мэддисон и Майну подрастает
+14
-1
+13
Фоден нормальный игрок, но до Иньесты и Зидана ему как до луны пешком.
+11
-3
+8
Ответ войд
Что-то слишком много шума вокруг этого бруска В двух матчах против сильнейшего клуба ЛЧ вообще ничем кроме шального гола не запомнился,а сравнивать эту деревяшку с Зиданом-преступление)
Хватит использовать слова "брусок" и "деревянный" не по назначению. Деревянный - это игрок со слабой техникой. У Фодена с техникой всё в порядке.
+10
-2
+8
Ответ войд
Что-то слишком много шума вокруг этого бруска В двух матчах против сильнейшего клуба ЛЧ вообще ничем кроме шального гола не запомнился,а сравнивать эту деревяшку с Зиданом-преступление)
То есть Беллингем по-твоему запомнился больше? 😃
+12
-4
+8
Ответ CHELSEA_2008
То есть Беллингем по-твоему запомнился больше? 😃
Прошли по пенальти, а столько пафоса, будто 5:0 выиграли. У фанов Реала логика, что любой игрок, не представляющий Мадрид, является бруском.
+8
-2
+6
Ответ Roman
Фоден реально очень пластичен, очень нежен и ласков с мячем. Смотреть на его игру - эстетическое удовольствие. Английских игроков такого стиля я и не припомню
Джо Коул
+6
-1
+5
Да, Фил очень выделяется техникой и видением поля среди типичных английский игроков.
Жду с нетерпением его перформанса на Евро.
+7
-3
+4
Ответ войд
Что-то слишком много шума вокруг этого бруска В двух матчах против сильнейшего клуба ЛЧ вообще ничем кроме шального гола не запомнился,а сравнивать эту деревяшку с Зиданом-преступление)
Посмотри гол Фодена в ворота Севильи в прошлогоднем розыгрыше ЛЧ в группе. Как можно его называть деревянным? Как раз защита Севильи на его фоне выглядела деревьями.
+5
-1
+4
Ответ morphvirg
Прошли по пенальти, а столько пафоса, будто 5:0 выиграли. У фанов Реала логика, что любой игрок, не представляющий Мадрид, является бруском.
Да это просто неадекватный фанат Реала. Он сам же после первого матча на Бернабеу бегал тут и истерил что "Ончелоти" трус, физрук, скатал ничейку дома, всё пропало, на Этихаде шансов нет и т.д. 😃 А теперь после прохода по пенальти смешно его читать)).
+4
-1
+3
Ответ Верховный Лорд
Но все эти имена бесполезны, пока тренер Саутгейт
в точку, его убогая тактика не раскроет даже на половину потенциал игроков
+4
-1
+3
Очень внезапный игрок.
+3
-1
+2
Ответ Фанат Тейлор Свифт
Хватит использовать слова "брусок" и "деревянный" не по назначению. Деревянный - это игрок со слабой техникой. У Фодена с техникой всё в порядке.
Просто у фанов Мадрида любой игрок не из Мадрида-брусок))
+3
-2
+1
Ответ Roman
Фоден реально очень пластичен, очень нежен и ласков с мячем. Смотреть на его игру - эстетическое удовольствие. Английских игроков такого стиля я и не припомню
Ходдл и Чарльтон еще, но это далеко назад надо идти)
0
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21 год - 2 гола за сборную
22 год - 1 гол за сборную
23 год - 1 гол за сборную
24 год - 0 голов за сборную

маловато для "самого одаренного игрока Англии"
вне мансити довольно средний игрок
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Хватит тупо пиаирть Белингема сколько игр сборной,Англии смотрел ,он ничем особенным не выделялся, да и Реале выдал небольшой отрезок.
+4
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Фоден уже сейчас топ. Как он играет между линий.. это движение и первое касание с разворотом.. Этот дриблинг в сжатых зонах. Прямо сейчас, навскидку, на таком уровне так не умеет никто (Мусиала где-то рядом, но нет той пластики, ловкости). В потенциале может стать в один ряд с великими. Сейчас просто отличный игрок, который уже делает разницу на самом высоком уровне.
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Такую бы сборную Англии в хорошие руки! Клопп,Папа Карло например. Выиграли бы много чего.
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Как-то ночью прибежал к Белинскому Григорович , с криками новый Гоголь родился, критик ему ответил, У вас Гоголи, как грибы растут .. и только после неудач, насмешек, каторги, серии классических романов Достоевский стал признанным гением. Так и у Каррагера, Зиданы, как грибы растут. Фоден сейчас действительно хорош, но ставить его в один ряд с Зиданом и Иньестой рановато.
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Такой состав у Англии, конечно, приятный и ударный вырисовывается, но есть одно "но"... тренер.
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По именам у Англии очень солидный состав, но как всегда пролетят. Вечные лузеры.
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Ответ CHELSEA_2008
Да это просто неадекватный фанат Реала. Он сам же после первого матча на Бернабеу бегал тут и истерил что "Ончелоти" трус, физрук, скатал ничейку дома, всё пропало, на Этихаде шансов нет и т.д. 😃 А теперь после прохода по пенальти смешно его читать)).
У него и Родри распиарен))
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Ответ Westmoreland
Как-то ночью прибежал к Белинскому Григорович , с криками новый Гоголь родился, критик ему ответил, У вас Гоголи, как грибы растут .. и только после неудач, насмешек, каторги, серии классических романов Достоевский стал признанным гением. Так и у Каррагера, Зиданы, как грибы растут. Фоден сейчас действительно хорош, но ставить его в один ряд с Зиданом и Иньестой рановато.
История красивая, но... Достоевский-то был гений уже тогда, с Бедными людьми
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