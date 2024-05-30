У Обамеянга была депрессия из-за проблем со здоровьем у родителей: «Это может влиять на мужчину, и это нормально. Ничего постыдного. Я много пил»

Теги Марсель премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг психология алкоголь и спорт Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о депрессии и пристрастии к алкоголю в 2021 году.

34-летний нападающий признался, что пережил «очень, очень сложный период» в конце своего пребывания в «Арсенале», откуда он ушел в «Барселону» в феврале 2022 года. Футболист считает, что столкнулся с депрессией под влиянием личных обстоятельств, связанных с проблемами со здоровьем его родителей.

«Я уверен, [что у меня была депрессия]. Речь идет о поведении, которое серьезно отличается от вашего обычного. Например, я начал много пить.

Это был тяжелый, очень трудный период. Он начался незадолго до того, как «Арсенал» избавился от меня. Так что да, это была депрессия, связанная с моими родителями. Это может воздействовать на мужчину, и это нормально.

Мы часто слышим, что об этом нужно говорить. В этом нет ничего постыдного, хоть я и не обращался к психологу, я знаю, что это действительно может помочь. Людям нужно открываться. Если бы я это сделал, думаю, мне стало бы лучше.

Мне нужен был небольшой толчок, чтобы заново открыть для себя радость победы в матчах. «Марсель» – это что-то сумасшедшее, но вряд ли я бы оказался в лучшем месте. Это экстрим, который мы любим», – рассказал игрок марсельского клуба на ютуб-канале Colinterview.

В прошедшем сезоне Обамеянг стал лучшим бомбардиром в «Марселе» (17 голов за сезон Лиги 1) и в истории Лиги Европы (34 гола за карьеру). Он был признан игроком сезона в ЛЕ, а также выиграл приз лучшему африканскому игроку Лиги 1.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Депрессия- это реальная болезнь. Бухать не поможет, алкоголь только временно заглушит тоску. Берегите себя, мужики. Идите к врачу.
+17
-3
+14
Ответ Руслан Узденов
Талантливейший, конечно, футболист. Который, при всех своих успехах, так до конца и не раскрылся.
Лучший бомбардир Чемпионата Германии, Лучший бомбардир Чемпионата Англии, Лучший бомбардир в истории ЛЕ:)) Что он должен был еще сделать с Габоном ЧМ взять?:)
+13
-3
+10
Талантливейший, конечно, футболист. Который, при всех своих успехах, так до конца и не раскрылся.
+5
-3
+2
Ответ Николай Бойко
Депрессия- это реальная болезнь. Бухать не поможет, алкоголь только временно заглушит тоску. Берегите себя, мужики. Идите к врачу.
И к какому врачу? Психологи 50 на 50 помогут. А в худшем случае усугубишь депрессию, тк без денег останешься.
+2
0
+2
Обамеянг: у моих родителей проблемы со здоровьем, им сейчас тяжело. Поэтому я буду много пить, порадую их.
+1
0
+1
Ответ fraqtop
Нет, это не нормально, запивать свои проблемы. Если можешь решить проблему - решай, если не можешь, дистанцируйся. 26 лет я пытался решить проблему родителей с алкоголем, уговорами, угрозами, стычками с выливанием содержимого бутылок к раковину, но ничего так и не помогло, после чего купил билет в один конец и уехал, слишком невыносимо находиться с ними стало, видеть, как они превращаются в животных, слава мне, сецчас имею нормальную жизнь и не страдаю из за них
Так ты просто сбежал от проблемы, а не решил ее:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий