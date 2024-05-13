Обамеянг выиграл приз лучшему африканскому игроку Лиги 1 – второй раз в карьере. Форвард «Марселя» обошел Хакими и Бенталеба
Пьер-Эмерик Обамеянг был признан лучшим африканским игроком Лиги 1 в этом сезоне.
Габонец набрал 252 очка в голосовании экспертного жюри, опередив марокканца Ашрафа Хакими из «ПСЖ» (136 очков) и алжирца Набиля Бенталеба из «Лилля» (112 очков).
Нападающий «Марселя» выиграл приз имени Марка-Вивьена Фоэ во второй раз в карьере. В первый раз это произошло в 2013 году, когда он выступал за «Сент-Этьен». Кроме того, он стал вторым игроком после Жервиньо (2010, 2011 годы), дважды завоевавшим эту награду.
«Это кульминация этого сезона, и я надеюсь получить приз лучшему футболисту Африки», – сказал Обамеянг RFI.
В текущем сезоне 34-летний футболист забил 29 голов и отдал 11 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром «Марселя» и остается лучшим бомбардиром Лиги Европы (10 голов), несмотря на вылет французского клуба в полуфинале против «Аталанты».
Полная статистика Обамеянга доступна здесь.
Приз лучшему черному футболисту получается ? ))
Ну они и жгут там знатно !
P.S. Ждем приз лучшему белому .
P.P.S. Мбаппе сможет участвовать в двух конкурсах сразу ))