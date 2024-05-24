Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы-2023/24

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Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Технические наблюдатели УЕФА признали форварда «Марселя» лучшим игроком турнира.

Обамеянг стал лучшим бомбардиром в сезоне Лиги Европы (10 мячей) и лучшим по показателю «гол+пас».

Габонец также превзошел достижение Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). У него 34 забитых мяча.

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23 комментария
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Привет Хави,Лапорте и Левандовскому.
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Заслуженно!! Обама когда будто обрел вторую молодость рвал и метал в прошлом сезоне
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Ауба проявил характер и тащил на себе донный Марсель в этом сезоне
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Пьер-Эмерик, нравится мне этот парень и игрок классный, да и с партнёрами ладит, зачем его Барса отдала, до сих пор не могу понять!!!???
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Ответ che kaif
В Лч Мбаппе лучший бомбардир в Ле Обамеянг. Ох уж эта фермер лига
Мбаппе совсем уж перестал прогрессировать :), тот же Вини щас по игре смотрится куда интереснее.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Мбаппе совсем уж перестал прогрессировать :), тот же Вини щас по игре смотрится куда интереснее.
Конечно перестал когда в голове переход в реал.закружили голову пацану
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В Лч Мбаппе лучший бомбардир в Ле Обамеянг. Ох уж эта фермер лига
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Ответ Champions of the World
Без вариантов Обама (10+3) Ближайший только Кудус (8+0) и Скамакка из Аталанты (6+1), но Пьер лучше всех сыграл на турнире До сих пор не понимаю, почему Барселона с ним так легко рассталась Мог бы дополнять Левандовского в атаке
А то и полностью заменить последнего
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Ответ che kaif
Конечно перестал когда в голове переход в реал.закружили голову пацану
Он сам тоже не сильно то и рвался что то менять, ладно ещё отказ в 22 году можно понять, там ещё Бензема был в порядке(и он точно не провалил следующий после своего ЗМ сезон), но почему спустя год он не перешёл?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Мбаппе совсем уж перестал прогрессировать :), тот же Вини щас по игре смотрится куда интереснее.
Распиаренный бразил со статой бомжа!
Фоден на голову лучше!
Да что Фоден, любой более менее игрок по лучше будет
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Читать умеем?У Вини стата ничуть не ниже хвалёного тобою Фодена, при том что Вини пропустил 3 месяца из за травмы.2 гола у Вини за сборную?Зато есть гол на главном турнире сборных, в отличии от кумира 13 летних девочек.
Ахахахаах🤣🤣🤣🤣
Ты бы сначала проверил)
У Фодена столько же голов и ассистов на ЧМ, сколько у кумира плаксивых мальчиков, которые против расизма)
Фоден вообще не заслуживает ЗМ и близко, но у твоего кумира стата даже хуже Фодена)
Просто кое кто плачет из-за расизма, поэтому ему хотят подарить ЗМ)
У Месси в 2021м году стата была в 2 раза лучше!
Он был лучшим бомбардиром Испании, лучшим бомбардиром КА, лучшим игроком и ассистентом!
Он тогда за 7 матча КА за сборную сделал 4+5!
А твой кумир за всю свою карьеру в сборной этого сделать не может 🤣🤣🤣
Месси за неделю сделал, а клоунисиус за 4-5 лет, не может 🤣🤣
Тогда вы говорили, что Месси не заслужил ЗМ, а сейчас кричите про этого БЛМщика 🤣
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Припомнишь эти достижения, когда Фоден получит ЗМ, или хотя бы в 10 попадёт, а то что?Несправедливо же как то, кумир мальчиков, борющихся против расизма уже попал в топ 5 почти, а "лучший" вингер мира нет.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Чувак , успокойся, да я ошибся, что у Фодена не было голов на ЧМ, я просто не следил за сборной Англии, мой косяк.И да, роль Вини на прошлом ЧМ была не сколько в голах и ассистах, сколько в продвижении и разгоне атак, он также ничуть не менее вариативный игрок чем Фоден.
Месси всю жизнь играет плеймейкера, создаёт моменты пачками, но фанатики реала его с роналду сравнивают только по голам, а когда у самих появился игрок с мусорной статой, заговорили про игру 🤣🤣🤣
Просто признай, что твой БЛМщик игрок уровня Саки, Фодена и Палмера)
А лучшие это Мбаппе, Холанд, Кейн!
С ними 🐒 даже и близко не сравнится)
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Ответ Muhammad Juraev
Месси всю жизнь играет плеймейкера, создаёт моменты пачками, но фанатики реала его с роналду сравнивают только по голам, а когда у самих появился игрок с мусорной статой, заговорили про игру 🤣🤣🤣 Просто признай, что твой БЛМщик игрок уровня Саки, Фодена и Палмера) А лучшие это Мбаппе, Холанд, Кейн! С ними 🐒 даже и близко не сравнится)
Не приписывай Месси и Роналду пожалуйста, мы сравниваем Вини и Фодена вообще-то
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Ответ Alex.K71
Пьер-Эмерик, нравится мне этот парень и игрок классный, да и с партнёрами ладит, зачем его Барса отдала, до сих пор не могу понять!!!???
барса играет в одного цн, обаме не гарантировано было место в составе
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