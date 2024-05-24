Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы-2023/24

Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Технические наблюдатели признали форварда « » лучшим игроком турнира.

стал лучшим бомбардиром в сезоне (10 мячей) и лучшим по показателю «гол+пас».

Габонец также превзошел достижение Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). У него 34 забитых мяча.