Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы-2023/24
Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2023/24.
Технические наблюдатели УЕФА признали форварда «Марселя» лучшим игроком турнира.
Обамеянг стал лучшим бомбардиром в сезоне Лиги Европы (10 мячей) и лучшим по показателю «гол+пас».
Габонец также превзошел достижение Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). У него 34 забитых мяча.
Фоден на голову лучше!
Да что Фоден, любой более менее игрок по лучше будет
Ты бы сначала проверил)
У Фодена столько же голов и ассистов на ЧМ, сколько у кумира плаксивых мальчиков, которые против расизма)
Фоден вообще не заслуживает ЗМ и близко, но у твоего кумира стата даже хуже Фодена)
Просто кое кто плачет из-за расизма, поэтому ему хотят подарить ЗМ)
У Месси в 2021м году стата была в 2 раза лучше!
Он был лучшим бомбардиром Испании, лучшим бомбардиром КА, лучшим игроком и ассистентом!
Он тогда за 7 матча КА за сборную сделал 4+5!
А твой кумир за всю свою карьеру в сборной этого сделать не может 🤣🤣🤣
Месси за неделю сделал, а клоунисиус за 4-5 лет, не может 🤣🤣
Тогда вы говорили, что Месси не заслужил ЗМ, а сейчас кричите про этого БЛМщика 🤣
Просто признай, что твой БЛМщик игрок уровня Саки, Фодена и Палмера)
А лучшие это Мбаппе, Холанд, Кейн!
С ними 🐒 даже и близко не сравнится)