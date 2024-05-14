«Милану» интересен защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял. Его стоимость – чуть меньше 20 млн евро

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Эмерсон Роял Футбол

«Милан» находится в поисках правого защитника.

Усиление этой позиции в приоритете у руководства клуба.

По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, «Милану» интересен защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял.

Стоимость игрока составляет чуть менее 20 млн евро. «Милан» следит за ним несколько месяцев.

Контракт Эмерсона истекает в 2026 году.

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9 комментариев
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Ответ QWertY
Милан превратился в пансионат для сбитого шлака из АПЛ
Что не мешает этому шлаку отправлять отдыхать всякие Ньюкаслы и Тоттенхемы
+9
-2
+7
Ответ Прогресс Восточной конференции
Что не мешает этому шлаку отправлять отдыхать всякие Ньюкаслы и Тоттенхемы
Браво🎉
+3
0
+3
Вроде для ювы больше подходит
0
0
0
Ну вот. Вот это вот по Сеньке шапка)))
Единственный минус, что не американец))
Но всегда можно Веа переманить, а вместо Жирика Булугуна.
Красота!
И сразу в тур по Северной Америке
+1
-1
0
Глухой запасной ТТХ да нахер он нужен даже бесплатно. При Постекоглу его даже вроде в запасе нет и вуаля 20 лямов. В АПЛ настолько с жиру бесятся что 20 лям=бесплатно. 25-30 это уже рубль☺ Как же повезло Интеру с Мароттой. Эти Монкада с Оттавио достали уже. Надеюсь индюшка иначе трудно обьяснить сей выбор
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Qwerty кто Шлак?😂 Жиру в свои 100 лет играет в сильнейшей сборной мира, Пуля и Лофтус всегда были отличными игроками не везло с травмами. Томори перспективным защитником молодым . И да этот шлак отправил отдыхать ТТХ и Ньюкасл😂
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