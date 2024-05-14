«Милану» интересен защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял. Его стоимость – чуть меньше 20 млн евро
«Милан» находится в поисках правого защитника.
Усиление этой позиции в приоритете у руководства клуба.
По данным журналиста Relevo Маттео Моретто, «Милану» интересен защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял.
Стоимость игрока составляет чуть менее 20 млн евро. «Милан» следит за ним несколько месяцев.
Контракт Эмерсона истекает в 2026 году.
Единственный минус, что не американец))
Но всегда можно Веа переманить, а вместо Жирика Булугуна.
Красота!
И сразу в тур по Северной Америке