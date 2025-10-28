В IFAB обсудили возможность разрешить ВАР вмешиваться в эпизоды со вторыми желтыми
В IFAB обсуждают новые полномочия для видеоассистентов.
Журналист Sky News Роб Харрис сообщил, что на встрече членов Международного совета футбольных ассоциаций шел разговор о возможности разрешить ВАР вмешиваться в случаях, касающихся ошибочного показа главным судьей второй желтой карточки.
Также для борьбы с затяжкой времени при вбрасываниях из-за боковой и ударах от ворот может быть введен отсчет пяти секунд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Роба Харриса
