Кафанов о Сафонове и Доннарумме: «При выходах 1 на 1 итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В России реагируют на полет мяча. Сафонов сильнее в этом компоненте, как и в игре ногами, в остальном – не хуже»
Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.
Ранее стало известно, что российский вратарь подпишет контракт на 5 лет с «ПСЖ». «Краснодар» получит 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока.
– У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?
– Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.
– В чем Сафонов сильнее Доннаруммы?
– Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него.
Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас. Думаю, как минимум, в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном – не хуже, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Если один на один с вратарем выходит не дядя Петя Мусиенко, а сколько-нибудь умелый нападающий (а в итальянской Серии А дядя Петя Мусиенко не замечен), то он в ста процентах случаев будет раскладывать вот такого прыгающего наугад клоуна с издевательской легкостью.
В современных реалиях - вратарь это дополнительный защитник, одних сейвов мало.