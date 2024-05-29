Кафанов о Сафонове и Доннарумме: «При выходах 1 на 1 итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В России реагируют на полет мяча. Сафонов сильнее в этом компоненте, как и в игре ногами, в остальном – не хуже»

Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее стало известно, что российский вратарь подпишет контракт на 5 лет с «ПСЖ». « » получит 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока.

– У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?

– Могу ошибаться, но я верю, что у должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером « ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

– В чем Сафонов сильнее ?

– Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него.

Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас. Думаю, как минимум, в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном – не хуже, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.