Кафанов о Сафонове и Доннарумме: «При выходах 1 на 1 итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В России реагируют на полет мяча. Сафонов сильнее в этом компоненте, как и в игре ногами, в остальном – не хуже»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Виталий Кафанов Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Джанлуиджи Доннаруммы.

Ранее стало известно, что российский вратарь подпишет контракт на 5 лет с «ПСЖ». «Краснодар» получит 20 миллионов евро с учетом бонусов за трансфер игрока. 

У Сафонова высокие шансы стать первым номером в «ПСЖ»?

– Могу ошибаться, но я верю, что у Матвея должно сложиться. Скорее, не сразу, но Сафонов сможет стать первым номером «ПСЖ». Не могу объяснить, откуда такая уверенность.

В чем Сафонов сильнее Доннаруммы?

– Итальянская школа вратарей отличается от нашей. Например, в ситуациях, когда нападающий с вратарем оказываются с глазу на глаз, итальянцы учат вратарей прыгать наугад. В российской школе, как и в большинстве европейских, учат реагировать на полет мяча и смотреть только на него.

Во французской школе вратарей требования такие же, как у нас. Думаю, как минимум, в этом компоненте Сафонов сильнее Доннаруммы, как и в игре ногами, а в остальном – не хуже, – сказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

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58 комментариев
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ПСЖ предлагает 20 миллионов евро за Кафанова.
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Ответ Гжель
а вы знали что матвей и донарумма в один день родились??
А можно под каждой новостью о Сафонове в псж это писать до конца контракта?
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Вообще-то наша школа вратарей это Жирный на ворота, перекладина там до куда руки достают.
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Просто такими словами Виталий Кафанов хочет придать уверенности и мотивирует Сафонова
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Я не знаю, что должен сделать Сафонов, чтобы вытеснить Доннарумму. Если только макаронник начнёт повально косячить и забухает. По скиллам то да, Сафонов неплох, но разве ПСЖ - это только про скиллы? Доннарумма - франчайз-игрок этого проекта, у него уже прокачена медийка, огромная зарплата. Даже при посредственной игре он будет всегда в приоритете.
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И что толку в реагировании ан полет мяча,если он летит быстро и ты его только провожаешь глазами в сетке ворот.
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Видели мы как ты Песьякова учил в воротах играть, сделали эксперта ёпта!
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Ответ Гжель
а вы знали что матвей и донарумма в один день родились??
Тогда ПСЖ нужен еще один вратарь.
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Ну и где выпускники этой так называемой нашей школы? Три- четыре средних вратаря на всю лигу, а остальные сильно ниже среднего. Или говоря о нашей школе вы имеете ввиду советскую школу? Там да, были. Яшин, Дасаев, Овчинников,!Нигматуллин, да даже Акинфеев из той ещё школы. А где ваша школа? Похерили. Теперь тренеры вратарей рассказывают сказки про свою школу, так же как местные физруки бухтят про мифическую тренерскую школу. Случайно за много лет появится пара годных вратарей да пара нормальных тренеров и сразу вся лимита начинает петь про школы к которым и они тоже как бы имеют отношение.
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Кто бы чтобы не говорил, уровень Доннарумы мы увидели на Евро 2020
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Ответ Дядя ТУРА
Можете подсказать, а как учить действовать наугад?)
Не реагируешь по моменту, а делаешь как готовился, зная как и куда обычно исполняет игрок в разных ситуациях. Бежит Мбаппе и он обычно бьет в дальний угол без сближения, или Месси, который, в такой же ситуации чаще сблизится и будет перекидывать, это как пример
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не показывайте доннарумме...
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Я вообще не понимаю, как можно прыгать наугад. Ну, ладно, при ударе с пенальти - ещё куда ни шло, но в игровом моменте?!..

Если один на один с вратарем выходит не дядя Петя Мусиенко, а сколько-нибудь умелый нападающий (а в итальянской Серии А дядя Петя Мусиенко не замечен), то он в ста процентах случаев будет раскладывать вот такого прыгающего наугад клоуна с издевательской легкостью.
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а вы знали что матвей и донарумма в один день родились??
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Ответ Дядя ТУРА
Можете подсказать, а как учить действовать наугад?)
ну валишься в угол, пытаешься читать эпизод по переступам ног
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Ответ Дядя ТУРА
Можете подсказать, а как учить действовать наугад?)
Как Мартинез в финале чм на последней минуте, быстро сокращая дистанцию и широко расставив конечности. В европе многие так действуют и это действительно эффективно зачастую
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Ответ rigobersong
Я вообще не знаю, что Доннарумма должен для признания сделать:) Лучшие средние оценки за матч, затащил Евро Италии, играет в последнее время без каких-либо спадов, он ровесник Сафонова, а ощущение будто играет со времен Ван Дер Сара и Буффона:)) Реально самый несправедливо критикуемый вратарь в мире:) Хотя по сути стал жертвой амбиций Мальдини который думал, что игроки должны в Милане за еду играть и выставил его с Хаканом не в лучшем свете, хотя сам сыну положил 500к евро в год:)) Но время расставило все по своим местам:))
Футбол надо смотреть, а не статистику. Доннарумма выбивает мяч сразу в аут при малейшем давлении. Это сразу заставляет команду пребывать в обороне еще больше времени. Один из худших вратарей ногами. Тер Стеген и Эдерсон супербоги по сравнению с ним, недосягаемый уровень.
В современных реалиях - вратарь это дополнительный защитник, одних сейвов мало.
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Ответ Oleg Olegov
Вообще-то наша школа вратарей это Жирный на ворота, перекладина там до куда руки достают.
и штанги два камня:)
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Ответ Evgeny_K.
В России хорошая школа вратарей. Верю, что у Сафонова будет регулярная практика
Смотря с кем сравнивать. Российская современная вратарская школа по результатам уступает польской, итальянской, немецкой, нидерландской, бразильской, ряд можно продолжить. Хотя относительно остальных позиций в сборной, вратарская почти никогда не была слабой.
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Не знаю, кто такой этот Кафанов, но сказки он неплохо умеет рассказывать. Итальянская вратарская школа всегда топовой была, что нельзя сказать о российской.
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Кафанов о Песьякове: ... ну чтож сделать... поздравляю Зенит с чемпионством
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Оба, конечно, не Эдерсон в игре ногами, Но Долларумма в этом компоненте на уровне дна.
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В России хорошая школа вратарей. Верю, что у Сафонова будет регулярная практика
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Ответ faaakkkeee
Я не знаю, что должен сделать Сафонов, чтобы вытеснить Доннарумму. Если только макаронник начнёт повально косячить и забухает. По скиллам то да, Сафонов неплох, но разве ПСЖ - это только про скиллы? Доннарумма - франчайз-игрок этого проекта, у него уже прокачена медийка, огромная зарплата. Даже при посредственной игре он будет всегда в приоритете.
Основная задача Сафонова в ПСЖ — показать себя, когда дадут шанс, и уйти в аренду в, насколько позволят обстоятельства, сильный клуб как можно быстрее. Я так вижу. Конкурентом Доннарумы его не вижу, например, как и Лунин не является конкурентом Куртуа, даже притом, что пользы клубу он принес уже немало.
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Я конечно все понимаю. Доннарума если и сильнее Сафонова, то не намного. Но он хочет этим сказать что Итальянская школа вратарей хуже нашей и всей Европы?
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Ответ Дядя ТУРА
Можете подсказать, а как учить действовать наугад?)
"по площадям" бить, вот и весь угад
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Ответ Benjamin
Так и знал, что сейчас вылезут эти патриотичные эксперты и начнут рассказывать, что один из лучших вратарей мира в подметки не годиться великому русскому вратарю🤡 испанский стыд 🤦‍♂️
Кафанов вполне обосновано и аргументировано всё объяснил. И в обучении вратарей он точно что-то да понимает
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Ответ Сергей Кондратьев
Кафанов вполне обосновано и аргументировано всё объяснил. И в обучении вратарей он точно что-то да понимает
Песьяков показал его уровень обучения.
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Ответ май нейм из Алко
Песьяков показал его уровень обучения.
Медведев с самой сухой серией в РЛП, Рыжиков, Дюпин...
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Ответ Football Forever
Оба, конечно, не Эдерсон в игре ногами, Но Долларумма в этом компоненте на уровне дна.
Так никто не Эдерсон с учетом, что Эдерсон исходно был полевым игроком. Всему можно научиться)
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