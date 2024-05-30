«У «Краснодара» нет индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» и «Динамо». Хавбек «Крыльев» Гарре о «быках» 

Бенхамин Гарре считает, что у «Краснодара» не самые индивидуально сильные игроки в РПЛ.

В минувшем сезоне «быки» заняли в Премьер-лиге 2-е место, « » – 1-е, « » – 3-е.

«С ними тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените» или «Динамо».

« » умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков — Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды — скорее общий», — сказал хавбек « ».