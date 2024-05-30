«У «Краснодара» нет индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» и «Динамо». Хавбек «Крыльев» Гарре о «быках» 

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Бенхамин Гарре Футбол

Бенхамин Гарре считает, что у «Краснодара» не самые индивидуально сильные игроки в РПЛ.

В минувшем сезоне «быки» заняли в Премьер-лиге 2-е место, «Зенит» – 1-е, «Динамо» – 3-е.

«С ними тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените» или «Динамо». 

«Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков — Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды — скорее общий», — сказал хавбек «Крыльев Советов».

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16 комментариев
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Гарре так технично в Краснодар просится)
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Ответ Caniball
Сперцян и Кордоба, да пошли мы такие отсюда.
И Сафонов который реально пошёл)
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Даже интересно кто в Динамо индивидуально значительно сильнее Кордобы или Алонсо
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Главное команда и толковый тренер во главе. Пусть в Краснодаре играют не виртуозы, но тоже не слабые игроки. При правильной постановке игры и умном использовании личных качеств игроков можно достичь хороших результатов
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Намекает, что готов перейти в Краснодар...
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Дзюба освободился. Забирайте.
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Если сопоставить составы и сравнить, как играли бы игроки Краснодара в Динамо и наоборот игроки Динамо в Краснодаре.
То 4:3 в пользу Краснодара выходит.
Края обороны, Бальбуэна/Тормена и Тюкавин/Кордоба паритет.

Сафонов, Алонсо, Черников и Сперцян играли бы в основе этого Динамо

В основе же Краснодара вижу Чавеса, Бителло и Нгамалё/Карраскаля

Так что спорное утверждение
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Главное чтобы в крыльях были
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С намеком не так ли?
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Более противоречивого интервью давно не читал, и вроде есть и вроде нет, может быть неверно перевели. Исходя из заголовка не думаю, что в Краснодаре меньше хороших игроков и что характерно они есть в каждой линии (Сафонов, Алонсо, Сперцян, Кордоба).
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Ответ Caniball
Сперцян и Кордоба, да пошли мы такие отсюда.
Попробуй новости читать полностью, а не только заголовки, чтобы не выглядеть нелепо ))
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Ответ Akhor100
Даже интересно кто в Динамо индивидуально значительно сильнее Кордобы или Алонсо
Бителло
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Ответ Akhor100
Даже интересно кто в Динамо индивидуально значительно сильнее Кордобы или Алонсо
Карраскаль и Бителло
Кордоба это вообще не про технику, это форвард таранного типа
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