«У «Краснодара» нет индивидуально сильных футболистов, как в «Зените» и «Динамо». Хавбек «Крыльев» Гарре о «быках»
Бенхамин Гарре считает, что у «Краснодара» не самые индивидуально сильные игроки в РПЛ.
В минувшем сезоне «быки» заняли в Премьер-лиге 2-е место, «Зенит» – 1-е, «Динамо» – 3-е.
«С ними тяжело играть. Но у них нет футболистов, которые так сильны индивидуально, как в «Зените» или «Динамо».
«Краснодар» умеет забивать, есть хорошие защитники, в целом в команде много сильных игроков — Алонсо, Кордоба, Сперцян. Конечно, у них есть индивидуальное мастерство, но успех команды — скорее общий», — сказал хавбек «Крыльев Советов».
То 4:3 в пользу Краснодара выходит.
Края обороны, Бальбуэна/Тормена и Тюкавин/Кордоба паритет.
Сафонов, Алонсо, Черников и Сперцян играли бы в основе этого Динамо
В основе же Краснодара вижу Чавеса, Бителло и Нгамалё/Карраскаля
Так что спорное утверждение
Кордоба это вообще не про технику, это форвард таранного типа