У Миранчука 0+1 в 13 последних матчах за «Аталанту». Он вышел в старте в пяти из них
Алексей Миранчук почти не совершает результативных действий в последних матчах.
Полузащитник «Аталанты» вышел на замену на 73-й минуте игры с «Торино» (3:0) и не смог ни забить, ни сделать ассист.
Начиная с 3 апреля россиянин принял участие в 13 играх Серии А, Кубка Италии и Лиги Европы, в 5 случаях выйдя в стартовом составе. За это время у него нет голов, но есть один голевой пас.
Бергамаскам осталось провести еще одну игру в этом сезоне – с «Фиорентиной» 2 июня.
Щас будет товарняк с Беларусью , будет там на фоне других как с другой планеты