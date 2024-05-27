У Миранчука 0+1 в 13 последних матчах за «Аталанту». Он вышел в старте в пяти из них

Теги Аталанта Торино серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук почти не совершает результативных действий в последних матчах.

Полузащитник «Аталанты» вышел на замену на 73-й минуте игры с «Торино» (3:0) и не смог ни забить, ни сделать ассист.

Начиная с 3 апреля россиянин принял участие в 13 играх Серии А, Кубка Италии и Лиги Европы, в 5 случаях выйдя в стартовом составе. За это время у него нет голов, но есть один голевой пас.

Бергамаскам осталось провести еще одну игру в этом сезоне – с «Фиорентиной» 2 июня.

Подробно со статистикой Миранчука можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Ну был отрезок в сезоне когда был одним из лучших в команде , стабильности не хватает , но все равно молодец
Щас будет товарняк с Беларусью , будет там на фоне других как с другой планеты
+8
-3
+5
Футболист может быть полезен команде и без статистики
+4
0
+4
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