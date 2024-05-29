Мостовой о Мусаеве: «Оказался в нужном месте в нужное время. Даже не знаю, играл ли он в футбол. И без него «Краснодар» был бы в тройке, а с Ивичем занял бы первое место»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой высказался о Мураде Мусаеве.

«Краснодар» продлил контракт с 40-летним специалистом до 2026 года.

«Мусаев оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет.

Когда Ивича убрали – вот это было удивительно. Если «Краснодар» кого-то приобретет, то команда сможет бороться за «золото», но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол», – сказал бывший футболист сборных России и СССР.

60 комментариев
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ХВАТИТ ЕМУ ЗВОНИТЬ
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-2
+31
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Там прикол в том, что Мостового в Сельте Виктор Санчес тренировал, который не играл в футбол, ну Мостовой говорил они сами на поле выходили и играли, не слушая про тактику:))
+29
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База от царя.
+24
-1
+23
Интересно, когда все-таки Мостовой наткнется на встречного тролля, который начнет в ответ постоянно упоминать, что Мостовой ничего не понимает в тренерской работе - один раз тренировал команду медиалиги, да и та проиграла все, что в принципе можно было проиграть.
+16
0
+16
Ответ Zagashtok
ХВАТИТ ЕМУ ЗВОНИТЬ
ХВАТИТ ЭТО ЧИТАТЬ И КОММЕНТИРОВАТЬ
+16
0
+16
Надо создать клуб жертв Мостового
+13
-2
+11
Ответ Zagashtok
ХВАТИТ ЕМУ ЗВОНИТЬ
Он давно сам названивает.
+13
-2
+11
Даже не знаю, сможет ли 10 раз начеканить
+7
0
+7
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
У него своя методика определения величия тренера
+6
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Срочно выясняем играл ли
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Почему у меня под каждой новостью Кинси Волански в рекомендациях?
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Ответ Доктор Верховцев
Надо создать клуб жертв Мостового
#mostfreakout
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Ответ feanor.84
Иногда мне кажется он уже троллит )
Да так и есть, хейтеры не понимают его стёба. Он просто заработает за каждое своё интервью.
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+2
Ответ rigobersong
Там прикол в том, что Мостового в Сельте Виктор Санчес тренировал, который не играл в футбол, ну Мостовой говорил они сами на поле выходили и играли, не слушая про тактику:))
Виктор Фернандес только
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Ответ idemidov
Виктор Фернандес только
Спасибо:)) Хотя перед тем как написать в вики посмотрел, но потом чет переклинило:))
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Зато Мусаев умеет лучше всех говорить по душам с Галицким.
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+2
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Не играл, вот и бесишься
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+2
С Мостовым Краснодар бы лигу чемпионов выиграл, чего уж там ...
+3
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Даже не знаю сколько он сможет начеканить.
+2
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Явно же чеканить не умеет, о чем с ним вообще говорить.
+2
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+2
Чтобы быть нормальным тренером, мало играть в футбол. Важно, чтобы Мостовой ЗНАЛ об этом.
+1
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Иногда мне кажется он уже троллит )
+1
0
+1
При Ивиче они начале валиться.
+3
-2
+1
Новая жертва Мостового
+2
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Ответ Вячеслав Припузов
С Мостовым Краснодар бы лигу чемпионов выиграл, чего уж там ...
Из-за Царя их бы до нее допустили!
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Один Александр всё время не в том месте.
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Ответ мистер бин
Почему у меня под каждой новостью Кинси Волански в рекомендациях?
у меня то же уже несколько дней
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Зря так. Мурад Олегович может и больную спину "подлечить" при встрече. Это вам не Абаскаль.
значит борцуха. Так и запишем.
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Ответ Zagashtok
ХВАТИТ ЕМУ ЗВОНИТЬ
А ему и не кто и не звонит, кроме небесной канцелярии 📔📔📔
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Ответ Silent2006
Даже не знаю, сможет ли 10 раз начеканить
И 20 начеканит коль надо будет
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