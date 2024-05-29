Мостовой о Мусаеве: «Оказался в нужном месте в нужное время. Даже не знаю, играл ли он в футбол. И без него «Краснодар» был бы в тройке, а с Ивичем занял бы первое место»

Александр Мостовой высказался о Мураде Мусаеве.

« » продлил контракт с 40-летним специалистом до 2026 года.

« оказался в нужном месте в нужное время. И без него команда была бы в тройке. Если бы остался Ивич, команда наверняка заняла бы первое место. Продление контракта с Мусаевым меня не удивляет.

Когда Ивича убрали – вот это было удивительно. Если «Краснодар» кого-то приобретет, то команда сможет бороться за «золото», но я не могу ничего сказать про Мусаева. Даже не знаю, играл ли он в футбол», – сказал бывший футболист сборных России и СССР.