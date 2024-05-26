Галактионов заявил о желании остаться в «Локо»: «Но надо встретиться с руководством, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении двигаться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов заявил о желании остаться во главе «Локомотива».

Однако окончательное решение будет принято руководством московского клуба в ближайшее время.

«Локомотив» под руководством Галактионова стал 4-м в Мир РПЛ сезона‑2023/24. Контракт тренера был рассчитан до завершения чемпионата.

«Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Как я и сказал после матча с «Балтикой», у нас сформировалась хорошая, молодая команда с костяком из русских футболистов.

Есть те, кто у нас на глазах стал стабильным игроком сборной России, есть совсем молодые ребята. Понимаем, что другие клубы РПЛ тратят много средств на легионеров, у них такой подход, но наш клуб выбрал иной вектор.

Развивать игроков, добиваясь с ними результата – интересная работа, и я бы хотел ее продолжить. Но это должно быть обоюдное желание. Как я и говорил по ходу сезона, нам надо встретиться с руководством, обсудить очень многие моменты, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении «Локомотив» будет двигаться дальше», – сказал Галактионов.

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13 комментариев
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Да продлят конракт железно, там после Немцев завязали с тренерской чехардой.
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Состав "Локомотива" в полузащите и атаки - сплошь игроки сборной России: Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев. Плюс Тикнизян. С таким составом "Локомотив" должен был бороться за чемпионство. И уж точно состав не был слабее "Краснодара" и "Динамо". Поэтому сезон, в котором команда с таким подбором игроков ни на что не претендовала, однозначно неудовлетворительный.
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Хорошая новость удачи ему в новом сезоне желаю чтобы матчи Локомотива прозодили без травм карточек удаленй пиняльти не было в ихние ворота
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Ответ Саша Котляров
Сочи Жалко хорошая команда хороший тренер обидно что так закочили сезон думаю в новом сезоне Сочи даст о себе знать будет в 1 редах турнирной таблицы
Не факт, Марено слетает в Хабаровск , 7 часов туда и 7 часов обратно, судей увидит ФНЛ, поля посмотрит, а уж наши холода и морозы и сам сбежит.
ФНЛ- это для Юранов, те там , как рыбы в воде.
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Ещё сезон деградации ждём)) 5-7 место предел
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Я бы на их месте посоветовался с Глушенковым - Стоит ли оставлять? )
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Не знаю даже как реагировать на эту новость. За весь сезон так и не увидел какого-то рисунка игры. Выезжают исключительно на индивидуальном мастерстве. До сих пор не может решиться посадить Баринова на скамейку на несколько игр подумать. По сих пор никакой чёткой игры в обороне. При этом, уйдут Антон и возможно Тики. А если и Глушенков, то без поставленной игры как очки набирать будем?..
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Ответ TheSportNik
Лучше взять у Сочи например Марено, который с таким составом , как сейчас вполне может взять чемпионство, а обсуждать что то и занимать 4 место, вылетая из кубка от Урала, который имеет состав явно слабее в 2-3 раза.
Сочи Жалко хорошая команда хороший тренер обидно что так закочили сезон думаю в новом сезоне Сочи даст о себе знать будет в 1 редах турнирной таблицы
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