Галактионов заявил о желании остаться в «Локо»: «Но надо встретиться с руководством, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении двигаться»

Михаил Галактионов заявил о желании остаться во главе «Локомотива».

Однако окончательное решение будет принято руководством московского клуба в ближайшее время.

«Локомотив» под руководством Галактионова стал 4-м в Мир РПЛ сезона‑2023/24. Контракт тренера был рассчитан до завершения чемпионата.

«Желание продолжать работу у нашего тренерского штаба, безусловно, есть. Как я и сказал после матча с «Балтикой», у нас сформировалась хорошая, молодая команда с костяком из русских футболистов.

Есть те, кто у нас на глазах стал стабильным игроком сборной России, есть совсем молодые ребята. Понимаем, что другие клубы РПЛ тратят много средств на легионеров, у них такой подход, но наш клуб выбрал иной вектор.

Развивать игроков, добиваясь с ними результата – интересная работа, и я бы хотел ее продолжить. Но это должно быть обоюдное желание. Как я и говорил по ходу сезона, нам надо встретиться с руководством, обсудить очень многие моменты, достигнуть консенсуса и понять, в каком направлении «Локомотив» будет двигаться дальше», – сказал Галактионов.