Галактионов о «Локомотиве»: «Хотели оказаться в призерах. У нас молодая команда с российскими игроками, составляющими костяк сборной. Они растут здесь, матереют»
Михаил Галактионов поблагодарил «Локомотив» за победу над «Балтикой» (3:1).
– Нам важно было закончить этот сезон на победной ноте. У нас победная серия. Мы хороший матч провели и по качеству, и по результату. Это наш менталитет.
Благодарны нашей команде за то, что сыграли дисциплинированно, мотивированно. Понятно, что соперник был очень хорош сегодня.
– Как оцените итоги сезона?
– То, что мы проговорили руководством, у нас есть и локальные задачи, и стратегические. Мы приняли команду на 14‑м месте, клуб находился в сложном положении, пришлось многие вещи регулировать.
У нас были яркие матчи в этом сезоне, были матчи, где обидно потеряли очки. Конечно, мы могли быть выше. Понятно, что это шаг вперед. Мы хотели оказаться в призерах. Но у нас молодая команда с российскими футболистами, которые составляют костяк национальной команды. Они растут здесь, прибавляют, матереют.
Уверен, что команда будет прибавлять. И мы хотим двигаться вперед, новый сезон хотим провести еще успешнее, – сказал главный тренер «Локомотива».
Глушенков это просто шик (привет Валере) Антоха очередного красавца забил, надеюсь сохраним его в клубе.
Победы в концовке чемпионата, и все же 4 место зацепили 🚂
или и их потеряем.
нюобоим нужен следующий шаг
надеюсь видя фото Миранчука с евпркубком и игры Захаряна против грандов- у ребят щелкнет что то
Максим вообще готовый футболист для команды топ 6 первых 5 чемпионатов