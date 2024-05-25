Галактионов о «Локомотиве»: «Хотели оказаться в призерах. У нас молодая команда с российскими игроками, составляющими костяк сборной. Они растут здесь, матереют»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов поблагодарил «Локомотив» за победу над «Балтикой» (3:1).

– Нам важно было закончить этот сезон на победной ноте. У нас победная серия. Мы хороший матч провели и по качеству, и по результату. Это наш менталитет.

Благодарны нашей команде за то, что сыграли дисциплинированно, мотивированно. Понятно, что соперник был очень хорош сегодня.

– Как оцените итоги сезона?

– То, что мы проговорили руководством, у нас есть и локальные задачи, и стратегические. Мы приняли команду на 14‑м месте, клуб находился в сложном положении, пришлось многие вещи регулировать.

У нас были яркие матчи в этом сезоне, были матчи, где обидно потеряли очки. Конечно, мы могли быть выше. Понятно, что это шаг вперед. Мы хотели оказаться в призерах. Но у нас молодая команда с российскими футболистами, которые составляют костяк национальной команды. Они растут здесь, прибавляют, матереют.

Уверен, что команда будет прибавлять. И мы хотим двигаться вперед, новый сезон хотим провести еще успешнее, – сказал главный тренер «Локомотива».

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11 комментариев
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С победой, паровозы, и завершением этого противоречивого сезона.
Глушенков это просто шик (привет Валере) Антоха очередного красавца забил, надеюсь сохраним его в клубе.
Победы в концовке чемпионата, и все же 4 место зацепили 🚂
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Ответ Black Phoenix
Особенно Дзюба. Молодой, перспективный паренёк со светлым будущим в рос-футболе.
А сколько у Дзюбы минут на поле в эту весну? Лукавить зачем? У них самый возрастной игрок - это Баринов, по сути?
+9
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Если бы Локо с самого начала наигрывал Сулейманова и Миранчука и не потеряла очки в выигранном матче против ЦСКА(3-3) Локо вполне мог попасть в тройку призёров. Особенно по такой игре лидеров. Просто Локо надо усиливаться точечно, а не брать Хмуличей.
+8
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+8
Ответ Serega Ac-Milan
С победой, паровозы, и завершением этого противоречивого сезона. Глушенков это просто шик (привет Валере) Антоха очередного красавца забил, надеюсь сохраним его в клубе. Победы в концовке чемпионата, и все же 4 место зацепили 🚂
Было бы хорошо если Глушенков и Тюкавин свалят эти летом в Европу. В условные середняки Италии или Германии.
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Нападающий нужен очень сильно,Тимур хоть и провел последние туры ударно да и по нему видно что он играет с желанием но все же ему хладнокровье не хватает ему нужна подмена
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Молодцы за поддержку российских игроков,теперь покажите в следующем сезоне на что способны
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Ответ Black Phoenix
Главное, сколько у Дзюбы голов и ассистов, а вот с ними в нынешнем сезоне большие проблемы.
так откуда они будут если забивают другие)
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Ответ Amalfitano
Было бы хорошо если Глушенков и Тюкавин свалят эти летом в Европу. В условные середняки Италии или Германии.
полностью согласен.

или и их потеряем.

нюобоим нужен следующий шаг

надеюсь видя фото Миранчука с евпркубком и игры Захаряна против грандов- у ребят щелкнет что то

Максим вообще готовый футболист для команды топ 6 первых 5 чемпионатов
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