Президент «Урала» об РПЛ: «Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Четыре команды не могут бороться за место в лиге из 16 клубов»

Президент «Урала» оценил возможную реформу стыковых матчей в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что клубы планируют обсудить сокращение участников стыковых матчей между РПЛ и до одной пары со следующего сезона.

«Какая разница, выступал наш клуб за эту инициативу или нет? В любом случае, такое решение будет правильным – не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?

Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение. Если в следующем сезоне примут такое решение, то я буду считать его полностью здравым!» – сказал .

В текущем сезоне « » за 2 тура до окончания занимает 13-е место и идет в зоне стыковых матчей.