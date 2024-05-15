Президент «Урала» об РПЛ: «Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Четыре команды не могут бороться за место в лиге из 16 клубов»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Алания Владикавказ календарь Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Президент «Урала» оценил возможную реформу стыковых матчей в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что клубы планируют обсудить сокращение участников стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой до одной пары со следующего сезона.

«Какая разница, выступал наш клуб за эту инициативу или нет? В любом случае, такое решение будет правильным – не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?

Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение. Если в следующем сезоне примут такое решение, то я буду считать его полностью здравым!» – сказал Григорий Иванов.

В текущем сезоне «Урал» за 2 тура до окончания РПЛ занимает 13-е место и идет в зоне стыковых матчей.

15 комментариев
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Да нет. Надо держать в тонусе это болото. Два стыка-наше всё.
+29
0
+29
Надо чтобы вообще не вылетали, да, Гриша? Уютно сидеть в своем болотце, пилить бюджетные денежки и в ус не дуть! А то придумали стыки какие-то, это ж до последнего тура надо бороться! А матчи когда расписывать в счет будущего сезона? Никакого пространства для маневра!
+23
-4
+19
А я бы президентов клубов отменил.
+12
0
+12
2024: убрать стыки;
2025: расширить лигу до 20 команд;
2026: ввести "двойной вылет", как в Кубке;
2027: огородить РПЛ забором, чтоб нищета не лезла к пирогу.
+6
0
+6
Ответ Леонид Матросов
А я бы президентов клубов отменил.
и не только клубов)
+5
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+5
Для клубов типа Урала идеальный расклад уж, главное в РПЛ находиться чтоб деньги выделяли, остальное не особо то и интересно. Но по мне так стыковые матчи одна из самых интересных вещей в нашей лиге, вспомните год когда Рубин с Уфой вылетали например, одна из самых интересных развязок чемпионата была.
+3
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+3
Ответ Igor Ryabchikov
Ну так а что плохого то в этом?
Вы серьезно ? Ну тогда вы реально топите за «болото», в прямом и переносном смысле .
+3
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+3
Получается,голосовал за
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+2
этот жулик всегда тока о своей жопе думает, а ему этими переходными матчами как минимум пару догов сыграть не дают
+1
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+1
Ответ Nerazzurri-88
Да нет. Надо держать в тонусе это болото. Два стыка-наше всё.
Надо пожалеть дядю Гришу, нервы ведь не железные, да и возраст. Давайте специально для него стыки отменим.
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он хочет что бы Урал не боролся за выживание и катал вато кату идя на каком нибудь 13 месте а мы это все должны смотреть-их договорняки.
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Ответ Mike 60
Вы серьезно ? Ну тогда вы реально топите за «болото», в прямом и переносном смысле .
Я топлю за то, чтобы люди, которые находятся выше в пищевой цепочке могли спокойно наслаждаться жизнью и ни в чем себе не отказывали
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