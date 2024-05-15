Президент «Урала» об РПЛ: «Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Четыре команды не могут бороться за место в лиге из 16 клубов»
Президент «Урала» оценил возможную реформу стыковых матчей в Мир РПЛ.
Ранее стало известно, что клубы планируют обсудить сокращение участников стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой до одной пары со следующего сезона.
«Какая разница, выступал наш клуб за эту инициативу или нет? В любом случае, такое решение будет правильным – не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!
Я бы вообще отменил переходные матчи – они ни к чему не приводят. Та же «Алания» или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?
Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение. Если в следующем сезоне примут такое решение, то я буду считать его полностью здравым!» – сказал Григорий Иванов.
В текущем сезоне «Урал» за 2 тура до окончания РПЛ занимает 13-е место и идет в зоне стыковых матчей.
2025: расширить лигу до 20 команд;
2026: ввести "двойной вылет", как в Кубке;
2027: огородить РПЛ забором, чтоб нищета не лезла к пирогу.