«Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого игрока

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку Джанлука Ди Марцио Виктор Осимхен деньги Футбол

Интерес к Виктору Осимхену проявляет не только «ПСЖ», но и «Челси».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «ПСЖ» может скоро начать переговоры о трансфере нападающего «Наполи», у которого тем временем состоялись первые контакты с «Челси».

Лондонский клуб пытается понять, устроит ли «Наполи» предложение на 80-90 млн евро с включением в сделку Ромелу Лукаку и еще одного молодого игрока. Бельгийский нападающий, который сейчас играет за «Рому» на правах аренды, – цель Джованни Манны, который станет новым спортивным директором «Наполи».

На данный момент неизвестно, какой будет позиция Осимхена и Лукаку по поводу потенциальной сделки.

Осимхен забил 16 голов в 29 матчах сезона за «Наполи». У Лукаку 19 голов в 43 играх за «Рому».

Статистику 25-летнего форварда сборной Нигерии можно найти здесь. Показатели 30-летнего нападающего сборной Бельгии доступны тут.

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27 комментариев
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Де Лаурентис залетая в гугл: "Так, Палмер, год рождения?"
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А ещё саблю, будёновку и велосипед.
+12
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+12
лукаку щас эмблемы всех клубов италии расцелует
+9
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Лондонский клуб пытается понять, устроит ли «Наполи» предложение на 80-90 млн евро с включением в сделку Ромелу Лукаку и еще одного молодого игрока

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Мудрика теперь нельзя упоминать?
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+5
Лукаку как мешок картошки, получается))
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0
+5
Лукаку,Угучукву,Мадуэке,Нкунку,Чуквуэмека Как будто скауты Челси всё время искали игроков в племени людоедов
+3
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+3
Ответ Wiley Fox
Лондонский клуб пытается понять, устроит ли «Наполи» предложение на 80-90 млн евро с включением в сделку Ромелу Лукаку и еще одного молодого игрока ----- Мудрика теперь нельзя упоминать?
Иначе Зинченко расплачется
+5
-3
+2
Боули теперь всем будет предлагать пучок бесполезных Чунгачанг.
+2
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+2
…холодильник «Розенлеф» и бесплатную путевку в Сибирь)
+2
0
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Молодой игрок это тот, о котором все думают?)
+2
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«Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого украинского игрока)
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Ответ MstAndreev
«Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого украинского игрока)
У молодого украинского игрока контракт на 8 лет. Тут только будет какой-нибудь воспитанник типа Чалоба или Маатсен
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топ трансфер + бабки для Наполи если честно
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Это была бы отличная сделка для Неаполя.
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Лукаку дважды наступил на одни и те же грабли с Челси : первый раз их не заметив, а второй раз нечаянно задев их своей третьей ногой.
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Ответ Бакыт Кадыров
Лукаку,Угучукву,Мадуэке,Нкунку,Чуквуэмека Как будто скауты Челси всё время искали игроков в племени людоедов
По заветам Романцева искали. Они же хорошие.
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Зачем мелочиться, отдайте еще Палмера и Галахер в придачу )
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Т.е. Наполи получит более топового форварда и кучу денег, просто гениально:) Да и Лукаку еще достаточно молод, на топ уровне года 3-4 поиграет:)
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Ответ Любезный Коссутий
Лаурентис скорее в ПСЖ продаст Осимхена, за полную стоимость, чем возьмет сбитого летчика и кота в мешке. Боели нужно предлагать полную сумму, без всяких довесков.
Кто сказал что он нужен ПСЖ?! Там Коло. Рамушу пока нет места при том что они по скилам не уступают Осмиехну
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А не дофига ли? Наверно все увидели реальный уровень Осимхена в этом сезоне, Лукаку и еще 90 лямов слишком жирно для него. За 90 думаю можно и Дьекереша взять
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Очень хочется увидеть Гонсало Рамуша в Челси, лучше уступить ПСЖ Осимхена, тогда у них будут крупные суммы денег от ПСЖ и слить им Лукаку, и договориться с ПСЖ о трансфере Рамуша, более моложе и дешевле выйдет того же Осимхена, по статистике этого сезона даже лучше
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Какой то Боулинг игроков
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Лукаку сразу к арабам
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речь наверное о Касадеи
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Угочукву бы сплавить в Наполи
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