«Челси» готов дать за Осимхена 80-90 млн евро, Лукаку и молодого игрока

Интерес к Виктору Осимхену проявляет не только «ПСЖ», но и «Челси».

Как сообщает журналист , « » может скоро начать переговоры о трансфере нападающего «Наполи», у которого тем временем состоялись первые контакты с « ».

Лондонский клуб пытается понять, устроит ли «Наполи» предложение на 80-90 млн евро с включением в сделку и еще одного молодого игрока. Бельгийский нападающий, который сейчас играет за «Рому» на правах аренды, – цель Джованни Манны, который станет новым спортивным директором «Наполи».

На данный момент неизвестно, какой будет позиция Осимхена и Лукаку по поводу потенциальной сделки.

Осимхен забил 16 голов в 29 матчах сезона за « ». У Лукаку 19 голов в 43 играх за «Рому».

Статистику 25-летнего форварда сборной Нигерии можно найти здесь. Показатели 30-летнего нападающего сборной Бельгии доступны тут.