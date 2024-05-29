Зобнин просит суд взыскать с застройщика свыше 4 млн рублей и компенсацию за моральный ущерб из-за нарушения сроков передачи объектов

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Роман Зобнин деньги Футбол

Роман Зобнин принял решение судиться со строительной компанией.

Полузащитник «Спартака» обратился в Пресненский районный суд города Москвы с заявлениями о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства соответствующих объектов.

Зобнин добивается от ООО «Мегаполис Груп» выплаты в размере более чем 4 млн рублей, а также компенсации морального вреда. Также он просит оштрафовать организацию.

Ранее на ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» в суд подал защитник красно-белых Георгий Джикия.

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21 комментарий
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Что делает эта спортивная новость на нашем сайте обманутых дольщиков?
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В чем проблема? Футболисты не должны защищать свои права и взыскивать неустойки? Или если у них зарплаты большие то должны деньгами сорить?
100% штрафные санкции за несвоевременную сдачу прописаны в договоре. А с учётом того, что у него квартира явно миллионов на 40-50, то вполне возможно, что за под года такие неустойки набежали.
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Бывает.
Моральный вред, правда, вряд ли присудят.
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За Зобнина обеими руками в этом вопросе! У меня такая же история была, застройщик на полгода сдачу дома задержал, так еще и всем покупателям по метру жилплощади на бумаге добавил и за него содрал! Так что Рома, давай, заставь платить этих строительных барыг!)
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Ответ Полиграфист
товарищ видимо, хочет сказать, что автор этих нескольких строк пытается хайпануть на чем угодно.
Видимо. Иначе никак не объяснить этот "в чем проблема", когда ни одного коммента против защиты футболистами своих прав нет.
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Ответ schwein
В чем проблема? Футболисты не должны защищать свои права и взыскивать неустойки? Или если у них зарплаты большие то должны деньгами сорить? 100% штрафные санкции за несвоевременную сдачу прописаны в договоре. А с учётом того, что у него квартира явно миллионов на 40-50, то вполне возможно, что за под года такие неустойки набежали.
товарищ видимо, хочет сказать, что автор этих нескольких строк пытается хайпануть на чем угодно.
+1
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Ответ Н.Ф.
Что делает эта спортивная новость на нашем сайте обманутых дольщиков?
😹😹😹😹😹
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Бедные футболисты.МоТсестра ждала 5 месяцев ключи у ПиКа и ничего.А этот разнылся бедняга.....Все таки мало получают футболисты...
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Ответ Этот Райола хочет денег
За Зобнина обеими руками в этом вопросе! У меня такая же история была, застройщик на полгода сдачу дома задержал, так еще и всем покупателям по метру жилплощади на бумаге добавил и за него содрал! Так что Рома, давай, заставь платить этих строительных барыг!)
Зобнин сам барыга! Долларовый миллионер, накупил квартир для инвестиций, и спровоцировал рост цен, и проблемы для тех, кому квартира нужна чтобы жить!
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Ответ Dszubov
Смогли взыскать?
Комментарий удален пользователем
Ответ Этот Райола хочет денег
За Зобнина обеими руками в этом вопросе! У меня такая же история была, застройщик на полгода сдачу дома задержал, так еще и всем покупателям по метру жилплощади на бумаге добавил и за него содрал! Так что Рома, давай, заставь платить этих строительных барыг!)
Смогли взыскать?
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Ответ schwein
В чем проблема? Футболисты не должны защищать свои права и взыскивать неустойки? Или если у них зарплаты большие то должны деньгами сорить? 100% штрафные санкции за несвоевременную сдачу прописаны в договоре. А с учётом того, что у него квартира явно миллионов на 40-50, то вполне возможно, что за под года такие неустойки набежали.
не в договоре, а четко в ФЗ № 214 о долевом строительстве - двойная ставка рефинансирования за каждый день просрочки
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С Зобниным по деньгам шутить нельзя:поэтому у него пухлый контракт,будущая повязка капитана,чтоб платили всем в срок,да и в будущем из полузащитника может подучиться на защитника (адвоката )
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У ребят сплошные проблемы с застройщиками, постройщиками и прочими конторами. Ну, какой футбол, когда такие дела творятся?)))
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Мораторий до конца года. Взыскать невозможно.
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Удачи, Рома!!!
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Ну, как бы, удачи!
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Лучше быть пайщиком чем дольщиком) Дом можно строить очень долго))
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Джикия подсказал, как правильно бабки выбивать
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