Зобнин просит суд взыскать с застройщика свыше 4 млн рублей и компенсацию за моральный ущерб из-за нарушения сроков передачи объектов
Роман Зобнин принял решение судиться со строительной компанией.
Полузащитник «Спартака» обратился в Пресненский районный суд города Москвы с заявлениями о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства соответствующих объектов.
Зобнин добивается от ООО «Мегаполис Груп» выплаты в размере более чем 4 млн рублей, а также компенсации морального вреда. Также он просит оштрафовать организацию.
Ранее на ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» в суд подал защитник красно-белых Георгий Джикия.
100% штрафные санкции за несвоевременную сдачу прописаны в договоре. А с учётом того, что у него квартира явно миллионов на 40-50, то вполне возможно, что за под года такие неустойки набежали.
Моральный вред, правда, вряд ли присудят.