Зобнин просит суд взыскать с застройщика свыше 4 млн рублей и компенсацию за моральный ущерб из-за нарушения сроков передачи объектов

Роман Зобнин принял решение судиться со строительной компанией.

Полузащитник « » обратился в Пресненский районный суд города Москвы с заявлениями о взыскании неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства соответствующих объектов.

добивается от ООО «Мегаполис Груп» выплаты в размере более чем 4 млн рублей, а также компенсации морального вреда. Также он просит оштрафовать организацию.

Ранее на ООО «Специализированный застройщик «Лидер строительной отрасли» в суд подал защитник красно-белых Георгий Джикия.