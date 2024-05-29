Флик улетит в Германию после подписания контракта с «Барсой». Его презентация состоится не раньше июля – когда тренер «лучше узнает клуб и текущую ситуацию»

Ханс-Дитер Флик улетит в Германию после подписания контракта с «Барселоной».

Сегодня каталонский клуб объявил о назначении немецкого специалиста на пост главного тренера.

По информации Mundo Deportivo, после подписания контракта Флик сразу отправится в аэропорт и вылетит в Германию. Он будет находиться в постоянном контакте со спортивным директором , чтобы определить состав команды на следующий сезон.

Тренер вернется в Барселону через несколько недель, но его презентация состоится не раньше июля. И Флик, и клуб согласились с тем, что его появление в СМИ произойдет тогда, когда он «лучше узнает клуб и текущую ситуацию», а также испанский язык, который он изучает с февраля.