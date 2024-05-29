Флик улетит в Германию после подписания контракта с «Барсой». Его презентация состоится не раньше июля – когда тренер «лучше узнает клуб и текущую ситуацию»

Теги Барселона Деку Ла Лига Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик улетит в Германию после подписания контракта с «Барселоной».

Сегодня каталонский клуб объявил о назначении немецкого специалиста на пост главного тренера. 

По информации Mundo Deportivo, после подписания контракта Флик сразу отправится в аэропорт и вылетит в Германию. Он будет находиться в постоянном контакте со спортивным директором Деку, чтобы определить состав команды на следующий сезон.

Тренер вернется в Барселону через несколько недель, но его презентация состоится не раньше июля. И Флик, и клуб согласились с тем, что его появление в СМИ произойдет тогда, когда он «лучше узнает клуб и текущую ситуацию», а также испанский язык, который он изучает с февраля.

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17 комментариев
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А как получше узнает текущую ситуацию, так и не вернется из Германии.
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Значит у Хави есть шанс снова стать главным. За месяц-то многое может поменяться.
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Новость через пару дней: "Лапорте не понравилось, что Флик улетел в Германию после подписания контракта."
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вернётся через несколько недель, но презентация состоится не раньше июля

так июль и есть через несколько недель
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Новый Куман похоже в Барсе. Хави опять позовут с нуля все строить.
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Он не вернется
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когда он «лучше узнает клуб и текущую ситуацию» ему будет не до смеха
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А там глядишь и презентации не потребуется)
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Не удивлюсь если его уволять за это время
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Интересно как он «узнает клуб лучше» находясь в Германий?
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А сколько еще Деку существует? В посте упомянут "Спортивный Деку", есть ли другие?
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Может наоборот сразу провести презентацию пока тренер не узнал лучше клуб и текущую ситуацию?
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Странное начало работы.
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Когда узнает, может и не вернуться, за месяц много может произойти
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Ответ Ал Суетнов
А сколько еще Деку существует? В посте упомянут "Спортивный Деку", есть ли другие?
Наверняка есть «отдыхающий Деку»
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Ответ chychelo1
Интересно как он «узнает клуб лучше» находясь в Германий?
онбординг тренинги будет онлайн проходить, всё равно все в отпусках будут
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