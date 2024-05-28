Сафонов о смене тренера в «Краснодаре»: «Команда приняла Мусаева, чувствуем, что играем хорошо, в атаку. Глупо ожидать, что он будет играть, как Ивич, каждый привносит что-то свое»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матвей Сафонов Мурад Мусаев Футбол

Матвей Сафонов оценил влияние смены главного тренера на игру «Краснодара».

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича – его сменил Мурад Мусаев. По итогам сезона команда заняла 2-е место в Мир РПЛ.

«Каждый тренер привносит что-то свое, глупо ожидать, что Мусаев будет играть, как Ивич.

Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо – в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но это все мы исправим на сборах», – сказал голкипер «Краснодара».

Почему «Краснодар» без Ивича повалился

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13 комментариев
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В атаку)) очень смешно
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Я вижу провал в начале сезона у увольнение Мусаева багаж Ивича закончится и Сафонов уйдет
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Ответ Владислав Сабельников
Сафонов не системообразующий игрок. Гораздо хуже что ушел Алонсо, и возможно уйдет Сперцян
ну по чесноку Сперцян должен был уйти еще год назад. С его уходом все вообще плачевно станет с атакой. За этот год сплошной шлак накупили.
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"Бывайте ихтиандры, а я в Парыыж" - не на камеру добавил Матвей )
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«Каждый тренер привносит что-то свое».. Ага .. И одновременно убирает что то не своё… В данном случае, баланс, видимо, не в плюсе оказался .
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Ответ T622222
Я вижу провал в начале сезона у увольнение Мусаева багаж Ивича закончится и Сафонов уйдет
Сафонов не системообразующий игрок. Гораздо хуже что ушел Алонсо, и возможно уйдет Сперцян
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Так у Сафонова сборы по всей видимости будут с другой командой
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А Сафонов собирается в ПСЖ ?
Или уже передумал ?
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Ещё бы вы не приняли ручного тренера Галицкого. Кто б "не принял" - вылетел бы в момент.
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Для любого тренера Краснодара главное пресмыкаться перед Галицким. Тогда все будет
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Было бы неплохо если бы позвали Игнашевича , с Балтикой неплохой футбол показал, теперь надо смотреть как будет в большом клубе руководить
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Ответ Дядя ТУРА
В атаку)) очень смешно
баба Сафонова атакует французское посольство.
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