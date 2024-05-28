Сафонов о смене тренера в «Краснодаре»: «Команда приняла Мусаева, чувствуем, что играем хорошо, в атаку. Глупо ожидать, что он будет играть, как Ивич, каждый привносит что-то свое»

Матвей Сафонов оценил влияние смены главного тренера на игру «Краснодара».

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера – его сменил . По итогам сезона команда заняла 2-е место в Мир .

«Каждый тренер привносит что-то свое, глупо ожидать, что Мусаев будет играть, как Ивич.

Команда приняла Мусаева, мы чувствуем, что играем хорошо – в атаку. Чего-то не хватило в концовке, но это все мы исправим на сборах», – сказал голкипер « ».

Почему «Краснодар» без Ивича повалился