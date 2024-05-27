Аргументы «Вулвс» в пользу отказа от ВАР: часто ошибается, подрывает доверие к судьям, портит атмосферу матчей, не успевает за темпом АПЛ. Позицию представят на собрании клубов 6 июня

Теги премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон видеоповторы Футбол

«Вулверхэмптон» подготовил аргументы в пользу отмены ВАР в АПЛ.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен на общем собрании клубов АПЛ 6 июня.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Вулверхэмптон» подготовил список ключевых доводов в пользу отказа от ВАР. Он выглядит следующим образом:

1. ВАР выходит за рамки первоначального назначения;

2. Влияние работы ВАР на празднования и атмосферу;

3. Разочарование и неразбериха на стадионах;

4. Враждебная и негативная обстановка;

5. Подрыв авторитета судей;

6. Систематические ошибки в различных обстоятельствах;

7. Несоответствие темпу АПЛ;

8. Увеличение количества пауз и добавленного времени;

9. Слишком большое внимание, уделяемое ВАР при обсуждении матчей;

10. Подрыв доверия и репутации.

Ожидается, что представители «Вулверхэмптона» объяснят позицию клуба на общем собрании.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Совершенствовать надо, а отменять идиотизм.
+23
-1
+22
Феерический бред. Система дает самое главное - справедливые решения, как можно в здравом уме от нее отказаться? Это как перестать выпускать тачки потому что с ними случаются аварии
+14
-3
+11
А без ВАР судьи в АПЛ прям вершиной авторитета были, бгг.
+7
0
+7
Аргументы ВАР против "Вулвс": часто ошибается, подрывает доверие к судьям, портит атмосферу матчей, не успевает за темпом АПЛ.
+7
0
+7
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Аргументы ВАР против "Вулвс": часто ошибается, подрывает доверие к судьям, портит атмосферу матчей, не успевает за темпом АПЛ.
Скорее аргументы ВАР против обычных судей)))
+3
0
+3
Неужели кто то поддержит отказ от ВАР ?
Систему надо просто постоянно совершенствовать/улучшать.
+1
0
+1
Вар это инструмент судьи, убрав этот инструмент и оставив судью наедине с эпизодом, вы не избавитесь ни от одной проблемы, указанной в посте, а только усугубите их, , потому что там где система помогала она уже не сможет помочь а там где судья ошибается с вар, он будет ошибаться и без него, гораздо чаще причём.
+1
0
+1
По этим аргументам можно и вообще судей отменить ))
+1
0
+1
Не, ну если назабивал голов, а ВАР их отменил, например, из-за оффсайда - это одно.
А если напропускал голов, а ВАР их отменил, например из-за оффсайда - это другое.
Вопрос: в каком случае за отмену ВАР?
+1
0
+1
Какая отмена? В таком случае и АПЛ не должно быть в Еврокубках
+1
0
+1
Да конечно вар ещё раньше надо было вводить столько крутых матчей было запорото из за судейских ошибок совсем другие итоги могли быть в мировом футболе
+2
-1
+1
Какие то детские доводы. Больше эмоций, чем дельной критики. А ошибается не ВАР(что за тупость делать на нём акцент), ошибаются по прежнему люди, которые сидят на ВАР.
ВАР это инструмент, ни больше ни меньше.
+1
0
+1
11. Поставить памятник Тофику Бахрамову
0
0
0
Что за бред я только что прочитал?Без вара футбол превратится непонятно во что
+1
-1
0
Также можно отменить запрет на допинг-оставляет вне игры известных футболистов, тем самым подрывает зрелищность матчей.
0
0
0
Всё правильно, ВАР по своей сути - коррупционный инструмент, который выгоден только большим клубам с черной кассой
0
0
0
Без ВАР у нас был самый яркий чемпионат мира за всю историю - с рукой Бога, голами бельгийцев из оффсайда, который мы обсуждаем вот уже почти 40 лет.
С ВАРом была бы победа унылой Англии по пенальти, которую забыли бы уже через неделю.
Всем ярым сторонникам ВАР хочется сказать - Играйте в ...FIFA. Там нет ошибок.
0
0
0
Меня больше всего бесит в ВАР вот что. Забивает твоя команда, а ты уже не можешь порадоваться сразу и выплеснуть эмоции, как раньше. Вдруг ВАР проверит и отмена...

Второй пункт как раз, видимо, про это.
+2
-2
0
Ответ 4qrh5dr64t
Поддерживаю некоторые новации, но мне кажется, футбол больше выигрывает от присутствия человеческого фактора в игре.Эмоции от судейских ошибок запоминаются куда больше, чем от решений ВАР. Все помнят матч Барселоны и Челси - эмоции Баллака до сих пор перед глазами, как буд-то этот матч был вчера. ВАР хорошая идея в плане внедрения технологий в игру, но теряется эмоциональная составляющая,на мой взгляд.
Мне кажется Челси вообще были не довольны тем матчем и как раз хотели бы, чтобы в той игре был ВАР, ведь они хотели победы, а не цирк у себя же дома
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий