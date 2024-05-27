Аргументы «Вулвс» в пользу отказа от ВАР: часто ошибается, подрывает доверие к судьям, портит атмосферу матчей, не успевает за темпом АПЛ. Позицию представят на собрании клубов 6 июня

«Вулверхэмптон» подготовил аргументы в пользу отмены ВАР в АПЛ.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен на общем собрании клубов 6 июня.

По данным журналиста Бена Джейкобса, « » подготовил список ключевых доводов в пользу отказа от ВАР. Он выглядит следующим образом:

1. ВАР выходит за рамки первоначального назначения;

2. Влияние работы ВАР на празднования и атмосферу;

3. Разочарование и неразбериха на стадионах;

4. Враждебная и негативная обстановка;

5. Подрыв авторитета судей;

6. Систематические ошибки в различных обстоятельствах;

7. Несоответствие темпу АПЛ;

8. Увеличение количества пауз и добавленного времени;

9. Слишком большое внимание, уделяемое ВАР при обсуждении матчей;

10. Подрыв доверия и репутации.

Ожидается, что представители «Вулверхэмптона» объяснят позицию клуба на общем собрании.