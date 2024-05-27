Аргументы «Вулвс» в пользу отказа от ВАР: часто ошибается, подрывает доверие к судьям, портит атмосферу матчей, не успевает за темпом АПЛ. Позицию представят на собрании клубов 6 июня
«Вулверхэмптон» подготовил аргументы в пользу отмены ВАР в АПЛ.
Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. Вопрос будет рассмотрен на общем собрании клубов АПЛ 6 июня.
По данным журналиста Бена Джейкобса, «Вулверхэмптон» подготовил список ключевых доводов в пользу отказа от ВАР. Он выглядит следующим образом:
1. ВАР выходит за рамки первоначального назначения;
2. Влияние работы ВАР на празднования и атмосферу;
3. Разочарование и неразбериха на стадионах;
4. Враждебная и негативная обстановка;
5. Подрыв авторитета судей;
6. Систематические ошибки в различных обстоятельствах;
7. Несоответствие темпу АПЛ;
8. Увеличение количества пауз и добавленного времени;
9. Слишком большое внимание, уделяемое ВАР при обсуждении матчей;
10. Подрыв доверия и репутации.
Ожидается, что представители «Вулверхэмптона» объяснят позицию клуба на общем собрании.
Систему надо просто постоянно совершенствовать/улучшать.
А если напропускал голов, а ВАР их отменил, например из-за оффсайда - это другое.
Вопрос: в каком случае за отмену ВАР?
ВАР это инструмент, ни больше ни меньше.
С ВАРом была бы победа унылой Англии по пенальти, которую забыли бы уже через неделю.
Всем ярым сторонникам ВАР хочется сказать - Играйте в ...FIFA. Там нет ошибок.
Второй пункт как раз, видимо, про это.