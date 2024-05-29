Пименов о Тюкавине: «Ему нужно выиграть с «Динамо» золото и тогда думать о Европе. Если зовет «Реал», надо ехать, а если таких предложений нет, стоит доказывать и поднимать свой уровень»

Теги Руслан Пименов премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Руслан Пименов высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейскую лигу.

«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдет, смысла пока ехать нет. А команда пока строится.

Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения? Если зовет «Реал» Мадрид, то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату.

Повторюсь, нужно сначала выиграть золотые медали. Для этого есть хорошие шансы», – сказал бывший игрок сборной России.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
При всём уважении к Динамо, они упустили реальный шанс стать чемпионом в этом сезоне. Очень долго теперь такого шанса не будет
+17
-1
+16
То есть Пименов так завуалированно посоветовал Тюкавину оставаться в РПЛ до конца карьеры)
+14
0
+14
Ответ zer
Тюкавину бы в условную Боруссию, вот это было бы идеально: молодым доверяют и охотно перепродадут в топ-клуб. и Динамо деньгами не обидят
Нет им сразу подавай Реал,Сити .
+4
0
+4
«Выиграть с Динамо золото».
Так и до конца карьеры будет в Динамо играть.
+4
0
+4
как золотые медали с уровнем конкретного игрока связаны?
если бы Динамо выиграло один конкретно взятый матч, уровень резко поднялся бы или что?
+2
0
+2
Тюкавину бы в условную Боруссию, вот это было бы идеально: молодым доверяют и охотно перепродадут в топ-клуб. и Динамо деньгами не обидят
+2
0
+2
Сам того не желая Пименов похоронил надежды Тюкавина на переход в Европу.
+1
0
+1
Чего, чего «выиграть» … ?! Он пьяный что ли … ?!
+1
0
+1
Блин ну какой реал?!?!?! Что у людей в голове.
+1
0
+1
А если Боруссия, то не ехать? Только Реал?
+1
0
+1
Ну-с, чемпионство он уже выиграл. Теперь в Реал!
+1
0
+1
Он уже выиграл премию винлайн форвард года, винлайн игрок года, винлайн динамовец года. Все, можно спокойно в Реал, мбаппе посидит на замене если что.
+1
0
+1
Ответ kilo_gilo
То есть Пименов так завуалированно посоветовал Тюкавину оставаться в РПЛ до конца карьеры)
😂😹🤣😎
+1
0
+1
Ну, допустим, Реал позовет, будет как Черышев по арендам кататься и лечится?
Вообще почему именно Реал и проч монстры? Реально же из условной Севильи или Порту стрельнуть
0
0
0
Чего, чего «выиграть» … ?! Он пьяный что ли … ?!
0
0
0
Бред какой, а игрокам из команд, не претендующих на чемпионство, тоже ехать нет смысла? Надоели эти советчики. Если Тюкавину предложат вариант в топ-5 или Португалию и Голландию, то надо ехать, пробовать. Вернуться всегда успеет.
0
0
0
Поднять свой уровень в РПЛ без еврокубков довольно тяжело ему будет
0
0
0
Я думаю Тюкавин сам сможет решить, куда и когда ему ехать.
0
0
0
Ответ Ком иль фо
При всём уважении к Динамо, они упустили реальный шанс стать чемпионом в этом сезоне. Очень долго теперь такого шанса не будет
Почему, будет, только через 48 лет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий