Пименов о Тюкавине: «Ему нужно выиграть с «Динамо» золото и тогда думать о Европе. Если зовет «Реал», надо ехать, а если таких предложений нет, стоит доказывать и поднимать свой уровень»

Руслан Пименов высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейскую лигу.

« нужно выиграть с « » золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдет, смысла пока ехать нет. А команда пока строится.

Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения? Если зовет «Реал» , то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату.

Повторюсь, нужно сначала выиграть золотые медали. Для этого есть хорошие шансы», – сказал бывший игрок сборной России.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.