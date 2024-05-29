Пименов о Тюкавине: «Ему нужно выиграть с «Динамо» золото и тогда думать о Европе. Если зовет «Реал», надо ехать, а если таких предложений нет, стоит доказывать и поднимать свой уровень»
Руслан Пименов высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейскую лигу.
«Тюкавину нужно выиграть с «Динамо» золотые медали и тогда уже думать о европейских чемпионатах. Если этого не произойдет, смысла пока ехать нет. А команда пока строится.
Опять же, мы не знаем, какие у него есть предложения? Если зовет «Реал» Мадрид, то надо ехать, такие предложения бывают раз в жизни. А если таких предложений нет, то стоит доказывать и поднимать свой уровень, чтобы быть более подготовленным к европейскому чемпионату.
Повторюсь, нужно сначала выиграть золотые медали. Для этого есть хорошие шансы», – сказал бывший игрок сборной России.
В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Его статистика – здесь.
Так и до конца карьеры будет в Динамо играть.
если бы Динамо выиграло один конкретно взятый матч, уровень резко поднялся бы или что?
Вообще почему именно Реал и проч монстры? Реально же из условной Севильи или Порту стрельнуть