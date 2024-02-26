Хвича – один из кандидатов «ПСЖ» на замену Мбаппе (La Gazzetta dello Sport)

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера «Наполи» на замену Килиану Мбаппе, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. «ПСЖ» интересны еще два игрока Серии А – одноклубник Кварацехлии Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Контракт грузинского игрока с клубом из Неаполя действует до 2027 года, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год. В соглашении не указана сумма отступных.

У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 33 матча сезона в составе «Наполи». В 2024-м у него один гол за девять игр во всех турнирах. Подробную статистику Хвичи можно найти здесь.

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28 комментариев
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Только если очень плохая замена.
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оптимистично Сейчас в руководстве ПСЖ смотрят на это смотрят
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Бред. Будут Симонс, Барколя и Коло-Муани. Дембеле, Ли Канг и Асенсио тоже могут выходить слева.
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Песок — неважная замена овсу. (с)
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Ответ Lycerae
Зачем он в ПСЖ? Останутся Барколя и Коло-Муани на левом фланге.
Зная его агентишку, который со всеми дружит, а потом резко меняет свое мнение на 180, не удивлюсь, если он окажется в таком клубе как ПСЖ
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Ответ ALMANAC
Зная его агентишку, который со всеми дружит, а потом резко меняет свое мнение на 180, не удивлюсь, если он окажется в таком клубе как ПСЖ
Не думаю, что Хвича хочет сидеть в запасе под Барколя, ведь тот уровнем повыше его, это уже понятно.
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Ответ Никита Алексеев
Только если очень плохая замена.
Чтобы стул в столовой не пустовал так сказать 😁
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Ответ Бровь Анчелотти
Хвича в нынешней форме явно не нужен ПСЖ
Рубину нужен 👍🏻
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