Хвича – один из кандидатов «ПСЖ» на замену Мбаппе (La Gazzetta dello Sport)

Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ».

Парижский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера «Наполи» на замену , сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. « » интересны еще два игрока Серии А – одноклубник Кварацехлии Виктор Осимхен и из « ».

Контракт грузинского игрока с клубом из Неаполя действует до 2027 года, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год. В соглашении не указана сумма отступных.

У 23-летнего вингера шесть голов и четыре результативные передачи за 33 матча сезона в составе « ». В 2024-м у него один гол за девять игр во всех турнирах. Подробную статистику Хвичи можно найти здесь.