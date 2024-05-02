«Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно». Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее

Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее.

«Надеюсь, что он завершит карьеру, когда еще будет в состоянии играть.

Я видел, как играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно. Я видел в «Орландо». Мне бы очень хотелось, чтобы ушел как можно скорее, потому что это плохо заканчивается, если ты продолжаешь играть», – сказал член Зала славы.