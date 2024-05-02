«Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно». Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Чарльз Баркли Патрик Юинг Баскетбол

Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее.

«Надеюсь, что он завершит карьеру, когда еще будет в состоянии играть.

Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно. Я видел Патрика Юинга в «Орландо». Мне бы очень хотелось, чтобы Леброн Джеймс ушел как можно скорее, потому что это плохо заканчивается, если ты продолжаешь играть», – сказал член Зала славы.

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13 комментариев
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Ответ Sleeem Cold
а что это Баркли в последнее время стал острым на язык ? Уж больно много от него всякой дичи залетает в медиа
Баркли всегда был острым на язык и не боялся говорить, что думает и высказывать непопулярное мнение. И как игрок, и на телевидении.
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Майкл в 39 намного хуже играл чем Леброн. Нет ни каких предпосылок, что следущий сезон он сыграет намного хуже. Наоборот такие последние годы карьеры уникальны. Наслаждайтесь его игрой, подобное очень не скоро увидим
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А что там было неприятного? Жордан просто играл себе в кайф, ни на что не претендовал, тренеров и партнеров не увольнял каждый год.
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Пока нормально)
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Леброн в порядке. Конечно, он уже не носится по площадке как 20 лет назад, но за счёт огромного опыта дает стране угля. Пару месяцев назад, в матче против Клипперс дед в концовке позвенел стальными яйцами.
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Мне кажется, между Леброном и Сильвером есть негласное соглашение, что дед еще попылит и обязательно даст прощальные гастроли. Никакого "я устал, я ухожу" быть не может, слишком большие риски для рейтингов. Ну а в награду дед получит долю в новом клубе после расширения
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А Баркли сам прям в прайме уходил?

История Вашика и Майкла это вообще про другое, чел туда пришел из кабинета и пенсии, чтобы поднять медийку. Они в последний сезон делали кассу даже на выездных матчах и МВЗ был не матч запада против востока, а прощальная вечеринка Джордана.
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Ответ wallenberg
Баркли всегда был острым на язык и не боялся говорить, что думает и высказывать непопулярное мнение. И как игрок, и на телевидении.
Вот за это здесь и уважают сэра , то что думает то и говорит 👍
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То что делает Леброн в свои 39 феноменально. Ещё несколько сезонов может отыграть на хорошем уровне.
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за Вашингтон Леброн сейчас будет по 40 набирать. тем более там биг 3 сразу станет)
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