«Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно». Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее
Чарльз Баркли хочет, чтобы Леброн Джеймс завершил карьеру как можно скорее.
«Надеюсь, что он завершит карьеру, когда еще будет в состоянии играть.
Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон», и это было не очень приятно. Я видел Патрика Юинга в «Орландо». Мне бы очень хотелось, чтобы Леброн Джеймс ушел как можно скорее, потому что это плохо заканчивается, если ты продолжаешь играть», – сказал член Зала славы.
История Вашика и Майкла это вообще про другое, чел туда пришел из кабинета и пенсии, чтобы поднять медийку. Они в последний сезон делали кассу даже на выездных матчах и МВЗ был не матч запада против востока, а прощальная вечеринка Джордана.