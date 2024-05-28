Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда – самое главное»

Криштиану Роналду высказался о рекорде саудовской лиги по голам за сезон.

Вчера «Аль-Наср» обыграл « » (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль, и это позволило ему побить рекорд лиги по голам за сезон – на счету португальца 35 мячей.

«Аль-Наср» занял второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, титул взял « ».

«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня « » сыграет в финале с «Аль-Хилалем» – Спортс). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.

Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное – всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше», – сказал Роналду.

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