Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда – самое главное»
Криштиану Роналду высказался о рекорде саудовской лиги по голам за сезон.
Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль, и это позволило ему побить рекорд лиги по голам за сезон – на счету португальца 35 мячей.
«Аль-Наср» занял второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, титул взял «Аль-Хилаль».
«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня «Аль-Наср» сыграет в финале с «Аль-Хилалем» – Спортс). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.
Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное – всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше», – сказал Роналду.
У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА
Игрок вылетел со всех турниров, проиграл все трофеи, его голы принесли лишь отставание команды от Аль Хиляля на 14 очков.
Было бы уместно праздновать свой рекорд выиграв лигу к примеру, а тут - более пяти лет без трофеев.
Но как же ему хочется внимания, он за 12 чаов выкатил три поста про этот смешной рекорд в 50 - ой лиге мира.
К слову, Хамдалла сделал Аль Наср чемпионом своими голами)
Эх кринж , кринж, маленький ребенок с большим эго и такими же большими комплексами.
Зачем эти мусорные голы, когда твоя команда потеряла шансы на все трофеи?
https://youtu.be/NNEt3g_jCOc?si=c7gXT_QhcmJS1WEF
Роналду это выдающийся опорник способный сыграть еще и центрального защитника, а не великий голеадор
Сам-то понимаешь что пишешь вообще?
За это ему уважение.
А по после августовского позора на ярмарочном финале арабской лч уже и интерес к дерби Эр-Рияда подутих.
Не удивительно, что после этого средняя посещаемость лиги пошла на спад. Никакими деньгами культуру боления не купишь и не воспитаешь.
У Хилаля есть Малком, Митрович, Милинкович-Савич, Невеш, Кулибали, Лоди, Ричард и на воротах Буну. Почти все они были подписаны на пике. 90% сборной СА набрано именно из Аль-Хиляля. Даже без европейских звёзд они были бы одной из сильнейших команд лиги.
У Насра кроме Роналду и Брозовича одни сбитые лётчики 30+ лет. Оспина весь сезон травмирован. На воротах стоят ЛЮБИТЕЛИ, у которых несколько матчей за всю карьеру. Талиска полсезона травмирован. Отавио и Теллес два середняка. Мане и Лапорт сбитые лётчики. Саудовская часть состава полное днище, почти никто из них не вызывается в сборную. Фофану по указке сверху отдали конкурентам. По качеству состава это только 5-я команда лиги, где играют только Криш и Брозович.
Вы неудачники, Криш, первые среди програвших!