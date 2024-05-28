Роналду о рекорде саудовской лиги по голам: «Очень счастлив, не ожидал. Это важно для меня. Но команда – самое главное»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду высказался о рекорде саудовской лиги по голам за сезон.

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (4:2) в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду оформил дубль, и это позволило ему побить рекорд лиги по голам за сезон – на счету португальца 35 мячей.

«Аль-Наср» занял второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, титул взял «Аль-Хилаль».

«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля (1 июня «Аль-Наср» сыграет в финале с «Аль-Хилалем» – Спортс). Могу надеяться на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.

Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное – всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше», – сказал Роналду.

У Роналду новый рекорд, Малком чемпион: итоги первого богатого сезона в СА

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37 комментариев
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Что-то мне подсказывает что он вряд-ли обменял свой рекорд на чемпионство))
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+12
человек который рассказывал, что коснулся кончиками волос мяча и просил переписать гол на себя, утверждает что ему важна команда 😁
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Роналду нездоров, что то ментально его сломало и мы знаем что) Потому что шифер у него слетел окончательно два года как.
Игрок вылетел со всех турниров, проиграл все трофеи, его голы принесли лишь отставание команды от Аль Хиляля на 14 очков.
Было бы уместно праздновать свой рекорд выиграв лигу к примеру, а тут - более пяти лет без трофеев.
Но как же ему хочется внимания, он за 12 чаов выкатил три поста про этот смешной рекорд в 50 - ой лиге мира.
К слову, Хамдалла сделал Аль Наср чемпионом своими голами)
Эх кринж , кринж, маленький ребенок с большим эго и такими же большими комплексами.
+7
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+5
Ответ Кудри Гендузи
Твой коммент для плюсиков, но вот объясните по сути, как можно поменять рекорд по голам на титул СА? Эти 40 забьет Талиска? Мане? Или кто? Или по вашему можно забить меньше оппоннентов в 2 раза, но про этом выиграть чемпионат? Сомнительно. Как и комменты тех, кто противопоставляет рекорд по забитым голам за клуб и не выигранный титул. Уж точно не к Роналду должны быть вопросы, он сейчас на пике и кладет пачками. Наладьте оборону, будете выше
Но Митрович и Малком забили меньше но выиграли чемпионат, думаешь состав Ал Хилал лучше или зп там больше?
+6
-2
+4
Рекордсмен Лиги чемпионов по количеству голов из офсайдов и с левых пенальти говорит о справедливости в финале.
+7
-4
+3
Ответ Крушение баварского драндулета
Аль-Хиляль лучшая команда в истории континента и имеет с отрывом самый дорогой состав. Как же велик Криштиану, что с днищенским составом Насра они забили столько же голов и могли даже больше, если бы Криш сыграл все матчи. 100 голов и 17-очковый отрыв от ближайшего преследователя. В любой другой сезон это считалось бы мега достижением.
Я правильно понял, что Буну, Кулибали, Милинкович-Савич, Малком и Митрович это суперзвёзды, а Мане, Оспина, Брозович, Лапорт и Талиска - это студенты, играющие за еду?
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Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
кто объяснит, почему в новостях про Роналду всегда половина комментариев про Месси, и наоборот?
Объясняю. Фанаты Роналду до сих пор почему-то считают, что их клубничный соперничает с тем, у кого есть победа на ЧМ, и на 3 ЗМ больше. Поэтому они пытаются радоваться хоть каким-то ничего не значащим достижениям, вроде голов в пустынной лиге, думая, что это как-то приближает чувака с жестом возле паха к Месси. Ну а фанаты Месси справедливо и по фактам в ответ указывают им на то, что клубничный далеко позади
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Ответ Barsenoga
Я видел как мой месси давил роналду в финале с мю затем я смотрел как месси давил роналду полуфинале с реалом потом было два финала чемпионата мира с лео и слёзки с роналдой под трибунами а сечас даже верблюд плюнет от игры роналды во второсортной лиге
🤡🤡🤡🤡🤡
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Без тебя Альнаср шёл первым..
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Ответ Кудри Гендузи
Твой коммент для плюсиков, но вот объясните по сути, как можно поменять рекорд по голам на титул СА? Эти 40 забьет Талиска? Мане? Или кто? Или по вашему можно забить меньше оппоннентов в 2 раза, но про этом выиграть чемпионат? Сомнительно. Как и комменты тех, кто противопоставляет рекорд по забитым голам за клуб и не выигранный титул. Уж точно не к Роналду должны быть вопросы, он сейчас на пике и кладет пачками. Наладьте оборону, будете выше
Забей меньше но приведи команду к титулу.
Зачем эти мусорные голы, когда твоя команда потеряла шансы на все трофеи?
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Ответ олдовый манк
Что-то мне подсказывает что он вряд-ли обменял свой рекорд на чемпионство))
Он бы и гол волосами за Португалию не обменял на чемпионство
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кто объяснит, почему в новостях про Роналду всегда половина комментариев про Месси, и наоборот?
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команда ал наср что то выиграла в этом сезоне?
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Ответ Domian
Роналду нездоров, что то ментально его сломало и мы знаем что) Потому что шифер у него слетел окончательно два года как. Игрок вылетел со всех турниров, проиграл все трофеи, его голы принесли лишь отставание команды от Аль Хиляля на 14 очков. Было бы уместно праздновать свой рекорд выиграв лигу к примеру, а тут - более пяти лет без трофеев. Но как же ему хочется внимания, он за 12 чаов выкатил три поста про этот смешной рекорд в 50 - ой лиге мира. К слову, Хамдалла сделал Аль Наср чемпионом своими голами) Эх кринж , кринж, маленький ребенок с большим эго и такими же большими комплексами.
Клубничка реагирует на рекорд после того, как всеми волосками собирала каждый гол:

https://youtu.be/NNEt3g_jCOc?si=c7gXT_QhcmJS1WEF
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Ответ Крушение баварского драндулета
Голов могло быть и сильно больше. Было много моментов, когда Криш мог легко забивать сам, но вместо этого катил партнёру на пустые.
ахахахаххахахахаххахаха
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Ответ Fonbaron
Был бы сейчас такой игрок в МЮ, клуб на совершал бы антирекорды в этом сезоне. И вряд ли было бы 4 место в Лч с Галатасараем и Копенгагеном. Удивительно конечно, как скатился МЮ…
Ну да, действительно
Роналду это выдающийся опорник способный сыграть еще и центрального защитника, а не великий голеадор
Сам-то понимаешь что пишешь вообще?
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Ответ Streetbor
человек который рассказывал, что коснулся кончиками волос мяча и просил переписать гол на себя, утверждает что ему важна команда 😁
Психически больной кринж, жалко мне его чес говоря
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Ответ Заяцволк
Объясняю. Фанаты Роналду до сих пор почему-то считают, что их клубничный соперничает с тем, у кого есть победа на ЧМ, и на 3 ЗМ больше. Поэтому они пытаются радоваться хоть каким-то ничего не значащим достижениям, вроде голов в пустынной лиге, думая, что это как-то приближает чувака с жестом возле паха к Месси. Ну а фанаты Месси справедливо и по фактам в ответ указывают им на то, что клубничный далеко позади
Неправильно. Фанаты Месси первыми прибегают на ветки о Роналду, чтобы рассказать, какой он неудачник, и насколько Месси лучше. Не переворачивай ситуацию, пожалуйста.
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Ответ Заяцволк
Объясняю. Фанаты Роналду до сих пор почему-то считают, что их клубничный соперничает с тем, у кого есть победа на ЧМ, и на 3 ЗМ больше. Поэтому они пытаются радоваться хоть каким-то ничего не значащим достижениям, вроде голов в пустынной лиге, думая, что это как-то приближает чувака с жестом возле паха к Месси. Ну а фанаты Месси справедливо и по фактам в ответ указывают им на то, что клубничный далеко позади
Не фанат ни одного ни другого, но обоих считаю величайшими футболистами. Просто в моём понимании оба очень крутые футболисты, великие, и смысла считать награды не вижу. Ну это я так как-то вижу..
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Это важно для меня, но команда самое главное)))) да она бы эти 35 голов обменяла на 1 гол в плей-офф ЧМ)))))
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Не ожидал, что Роналду сделает обосый акцент на честном судействе.
За это ему уважение.
А по после августовского позора на ярмарочном финале арабской лч уже и интерес к дерби Эр-Рияда подутих.
Не удивительно, что после этого средняя посещаемость лиги пошла на спад. Никакими деньгами культуру боления не купишь и не воспитаешь.
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Ответ Кудри Гендузи
Месси так сделал, привел к титулу?
аутсайдер прошлого чемпионата сейчас на первых местах в МЛС - как тебе такое?
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Ответ Мейрамбек Аймагамбетов
Но Митрович и Малком забили меньше но выиграли чемпионат, думаешь состав Ал Хилал лучше или зп там больше?
Он по факту в разы лучше, чем у Насра.

У Хилаля есть Малком, Митрович, Милинкович-Савич, Невеш, Кулибали, Лоди, Ричард и на воротах Буну. Почти все они были подписаны на пике. 90% сборной СА набрано именно из Аль-Хиляля. Даже без европейских звёзд они были бы одной из сильнейших команд лиги.

У Насра кроме Роналду и Брозовича одни сбитые лётчики 30+ лет. Оспина весь сезон травмирован. На воротах стоят ЛЮБИТЕЛИ, у которых несколько матчей за всю карьеру. Талиска полсезона травмирован. Отавио и Теллес два середняка. Мане и Лапорт сбитые лётчики. Саудовская часть состава полное днище, почти никто из них не вызывается в сборную. Фофану по указке сверху отдали конкурентам. По качеству состава это только 5-я команда лиги, где играют только Криш и Брозович.
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Ответ Domian
Забей меньше но приведи команду к титулу. Зачем эти мусорные голы, когда твоя команда потеряла шансы на все трофеи?
Месси так сделал, привел к титулу?
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Сколько слез,лечи свои комплексы
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Аль-Халяль в сумме забили больше, пропустили меньше и не проиграли ни одного матча.
Вы неудачники, Криш, первые среди програвших!
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Жаль, что такой хороший игрок испортил все впечатление о себе своим непомерным эго. Он никогда не достигнет подлинного величия, сравнимого с Зиданом, Хави или Модричем, которые были (есть) по-настоящему командными игроками
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Роналду: «Я благодарю Бога. Я благодарю себя. Согласен, два раза себя благодарить это слишком».
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