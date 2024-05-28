Руни о гольфе с Трампом: «За нами ехали 50-100 багги с охраной. В кустах были снайперы, на озере – лодка со снайперами, я подумал: «Что происходит?!»
Уэйн Руни рассказал о гольфе с Дональдом Трампом.
Бывший форвард «МЮ», выступавший за «Ди Си Юнайтед», рассказал, как играл вместе с Дональдом Трампом, на тот момент действующим президентом США, и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.
«[Самый известный человек, с которым я играл в гольф] Дональд Трамп. Самым безумным было то, что за нами в багги ехал Джулиани, а потом еще около 50-100 багги, в которых находилась вся охрана.
На озере стояла лодка со снайперами, в кустах были снайперы, я подумал: «Что здесь происходит?!» – рассказал Руни.
Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»
Тоже смеялся с обсуждения и восхваления того, как президент небольшой страны добирается на работу на велосипеде.
Ни один президент условной G7 не позволит себе такой роскоши.
Никто мне не ровня, ведь я быстрый!
Но если страх берёт вверх,
То голову в песок, и перья вверх!