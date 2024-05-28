Руни о гольфе с Трампом: «За нами ехали 50-100 багги с охраной. В кустах были снайперы, на озере – лодка со снайперами, я подумал: «Что происходит?!»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни МЛС Ди Си Юнайтед Дональд Трамп Футбол

Уэйн Руни рассказал о гольфе с Дональдом Трампом.

Бывший форвард «МЮ», выступавший за «Ди Си Юнайтед», рассказал, как играл вместе с Дональдом Трампом, на тот момент действующим президентом США, и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

«[Самый известный человек, с которым я играл в гольф] Дональд Трамп. Самым безумным было то, что за нами в багги ехал Джулиани, а потом еще около 50-100 багги, в которых находилась вся охрана.

На озере стояла лодка со снайперами, в кустах были снайперы, я подумал: «Что здесь происходит?!» – рассказал Руни

Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»

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27 комментариев
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Ответ Николай Бойко
А я думал, только у дедушки Вовы такая большая охрана
У любого такая охрана, кто имеет вес в мире, это какой нибудь президент Исландии может на велике на работу ездить, который наф никому не нужен, а от таких людей зависит происходящее в мире
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+19
Ты с ВВП поиграй, ты даже летающих птиц не увидишь)
+21
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+18
Ну хоть на багги. За нынешним — на инвалидных креслах, видимо
+9
-6
+3
Ответ Mohnatiy
100 багги с охраной??? Я, конечно, всё понимаю, но кажется кто-то хорошенько выпил перед игрой, и в глазах троилось.
Думаю это условная цифра, как "подождите секунду" или "я тыщу лет ждал"
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Ответ Николай Бойко
А я думал, только у дедушки Вовы такая большая охрана
На самом деле не такая большая и очень аккуратная. По роду деятельности сталкивался (журналистика). Самое хамоватое — было у Медведева в бытность президента, вроде ФСО одно, а люди разные
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Мелания наклонялась, вынимая мячи из лунок?
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Ответ tankist231
У любого такая охрана, кто имеет вес в мире, это какой нибудь президент Исландии может на велике на работу ездить, который наф никому не нужен, а от таких людей зависит происходящее в мире
Хорошо сказал.
Тоже смеялся с обсуждения и восхваления того, как президент небольшой страны добирается на работу на велосипеде.
Ни один президент условной G7 не позволит себе такой роскоши.
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Ответ Олег Мастерков
"А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина." Краморов.
Савелий КрамАров
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Ответ Северный болельщик
Савелий КрамАров
ну в общем то понятно, и к чему одну букву исправлять??))))))
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Ответ Северный болельщик
Савелий КрамАров
Ну тогда уже Илюха Верехов — персонаж, которого сыграл Савелий Крамаров.
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Так кто в итоге быстрее всех закрыл лунки⛳?!
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Ответ tankist231
У любого такая охрана, кто имеет вес в мире, это какой нибудь президент Исландии может на велике на работу ездить, который наф никому не нужен, а от таких людей зависит происходящее в мире
у местных либеро маленький шансик)) вот и строчить начинают
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У них же даже не Россия 90-ых, когда бизнесменам можно было без охраны жить.
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Ответ Дончик 753
А в земле торчал бэйл с головой в песке
Я страус длинный статный,
Никто мне не ровня, ведь я быстрый!
Но если страх берёт вверх,
То голову в песок, и перья вверх!
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Ответ Дончик 753
ну в общем то понятно, и к чему одну букву исправлять??))))))
Из уважения к человеку и замечательному актёру
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Ответ Северный болельщик
Из уважения к человеку и замечательному актёру
Опечатка была, да и потом ,это наш любимый актёр всей семьи, играл он бесподобно!! Причём в любом фильме. p.s. Как что ,так сразу косой)
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...и тут я понял, что мы играем не в гольф, а в Call of Duty
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