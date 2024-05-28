Руни о гольфе с Трампом: «За нами ехали 50-100 багги с охраной. В кустах были снайперы, на озере – лодка со снайперами, я подумал: «Что происходит?!»

Уэйн Руни рассказал о гольфе с Дональдом Трампом.

Бывший форвард « », выступавший за «Ди Си Юнайтед», рассказал, как играл вместе с , на тот момент действующим президентом США, и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани.

«[Самый известный человек, с которым я играл в гольф] Дональд Трамп. Самым безумным было то, что за нами в багги ехал Джулиани, а потом еще около 50-100 багги, в которых находилась вся охрана.

На озере стояла лодка со снайперами, в кустах были снайперы, я подумал: «Что здесь происходит?!» – рассказал .

Уэйн Руни: «Месси – лучший игрок всех времен. Мне часто достается за то, что я называю его, они с Роналду оба невероятны. Но у Лео просто чуть больше таланта»