Флик не был основным кандидатом «Барсы» на пост тренера зимой. Его не собирались назначать – считали, что есть более подходящие варианты
Ханс-Дитер Флик не был основным кандидатом «Барселоны» на пост главного тренера.
В конце января, когда Хави объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона, клуб занялся поиском нового тренера и составил список из нескольких кандидатов, в который вошел и Флик. Экс-тренер «Баварии» и сборной Германии продемонстрировал огромное желание присоединиться к «Барселоне» – настолько, что даже начал учить испанский.
Однако после первичного анализа, проведенного спортивным менеджментом «Барсы», Флик не вошел в число приоритетных кандидатов, пишет Diario Sport. Его назначение даже не рассматривали, так как «Барса» посчитала, что другие тренеры подходят клубу лучше. Одним из наиболее желаемых кандидатов был Луис Энрике, который сейчас работает с «ПСЖ».
После того, как Хави продлил контракт с «Барсой», а затем был уволен из клуба, у каталонцев уже не было такого большого количества вариантов, поэтому клуб и выбрал Флика.
Даже не удивительно и говорить нечего )