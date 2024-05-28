Флик не был основным кандидатом «Барсы» на пост тренера зимой. Его не собирались назначать – считали, что есть более подходящие варианты

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Энрике Ханс-Дитер Флик Футбол

Ханс-Дитер Флик не был основным кандидатом «Барселоны» на пост главного тренера.

В конце января, когда Хави объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона, клуб занялся поиском нового тренера и составил список из нескольких кандидатов, в который вошел и Флик. Экс-тренер «Баварии» и сборной Германии продемонстрировал огромное желание присоединиться к «Барселоне» – настолько, что даже начал учить испанский.

Однако после первичного анализа, проведенного спортивным менеджментом «Барсы», Флик не вошел в число приоритетных кандидатов, пишет Diario Sport. Его назначение даже не рассматривали, так как «Барса» посчитала, что другие тренеры подходят клубу лучше. Одним из наиболее желаемых кандидатов был Луис Энрике, который сейчас работает с «ПСЖ».

После того, как Хави продлил контракт с «Барсой», а затем был уволен из клуба, у каталонцев уже не было такого большого количества вариантов, поэтому клуб и выбрал Флика.

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14 комментариев
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Ну да там же Гвардиола и Клоп в очереди стоят ))
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И опять Diario Sport пишет такое о Барселоне )
Даже не удивительно и говорить нечего )
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Лапортус тогда фантазировал о Клоппе))
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Какой же Деку недальновидный, всё пытается протащить "своих" кандидатов.
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"у каталонцев уже не было такого большого количества вариантов, поэтому клуб и выбрал Флика" - В общем, выбрали из оставшейся кучки возможных вариантов. Уже не удивительно от такого подхода принятия решений, учитывая как руководство БЧК действует в последние годы.
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После ухода Меси со товарищи "Барселоне" не привыкать кушать объедки.
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Уверен, это будет грандиознный провал. Флик самая неподходящая фигура для Барсы
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Всегда есть более достойные кандидаты но...
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Ответ Зеленский
Лапортус тогда фантазировал о Клоппе))
Ночами?)
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