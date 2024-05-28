Флик не был основным кандидатом «Барсы» на пост тренера зимой. Его не собирались назначать – считали, что есть более подходящие варианты

Ханс-Дитер Флик не был основным кандидатом «Барселоны» на пост главного тренера.

В конце января, когда Хави объявил о намерении покинуть «Барселону» по окончании сезона, клуб занялся поиском нового тренера и составил список из нескольких кандидатов, в который вошел и . Экс-тренер «Баварии» и сборной Германии продемонстрировал огромное желание присоединиться к «Барселоне» – настолько, что даже начал учить испанский.

Однако после первичного анализа, проведенного спортивным менеджментом «Барсы», Флик не вошел в число приоритетных кандидатов, пишет Diario Sport. Его назначение даже не рассматривали, так как «Барса» посчитала, что другие тренеры подходят клубу лучше. Одним из наиболее желаемых кандидатов был , который сейчас работает с « ».

После того, как Хави продлил контракт с «Барсой», а затем был уволен из клуба, у каталонцев уже не было такого большого количества вариантов, поэтому клуб и выбрал Флика.