Кроос попрощался с «Бернабеу»: «Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Это были незабываемые 10 лет»
Тони Кроос попрощался со стадионом «Сантьяго Бернабеу».
Хавбек «Реала» завершит игровую карьеру по окончании Евро-2024. В субботу он провел последний матч в Мадриде – против «Бетиса» (0:0) в Ла Лиге.
«Могу сказать только слова благодарности болельщикам «Реала», клубу, партнерам по команде, стадиону… В течение этих 10 лет я всегда чувствовал себя здесь как дома, я не мог просить большего, и это были незабываемые 10 лет.
Ты играешь здесь каждые две недели, но замечаешь, что это особенное место. Таким оно останется для меня и дальше», – сказал Кроос.
Таких игроков, как он, больше не будет.
Достаточно вспомнить видео, где он самостоятельно моет свои бутсы!
"Лучший способ завершить карьеру - выиграть ЛЧ". — Тони Кроос.
Последний танец
Успехов в этом !