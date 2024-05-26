Кроос попрощался с «Бернабеу»: «Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Это были незабываемые 10 лет» 

Тони Кроос попрощался со стадионом «Сантьяго Бернабеу».

Хавбек «Реала» завершит игровую карьеру по окончании Евро-2024. В субботу он провел последний матч в – против «Бетиса» (0:0) в .

«Могу сказать только слова благодарности болельщикам «Реала», клубу, партнерам по команде, стадиону… В течение этих 10 лет я всегда чувствовал себя здесь как дома, я не мог просить большего, и это были незабываемые 10 лет.

Ты играешь здесь каждые две недели, но замечаешь, что это особенное место. Таким оно останется для меня и дальше», – сказал .