Кроос попрощался с «Бернабеу»: «Я всегда чувствовал себя здесь как дома. Это были незабываемые 10 лет» 

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Сантьяго Бернабеу стадионы Футбол

Тони Кроос попрощался со стадионом «Сантьяго Бернабеу».

Хавбек «Реала» завершит игровую карьеру по окончании Евро-2024. В субботу он провел последний матч в Мадриде – против «Бетиса» (0:0) в Ла Лиге.

«Могу сказать только слова благодарности болельщикам «Реала», клубу, партнерам по команде, стадиону… В течение этих 10 лет я всегда чувствовал себя здесь как дома, я не мог просить большего, и это были незабываемые 10 лет.

Ты играешь здесь каждые две недели, но замечаешь, что это особенное место. Таким оно останется для меня и дальше», – сказал Кроос.

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4 комментария
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Ответ Армен Амбарян
Великолепный футболист, приобретенный за весьма скромную сумму. Таких игроков, как он, больше не будет. Достаточно вспомнить видео, где он самостоятельно моет свои бутсы!
Футболист великолепный. Маэстро. Но я никогда не понимал людей,которые говорят что "таких больше не будет". Будет. Ещё лучше будет. На то она жизнь.
+1
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Великолепный футболист, приобретенный за весьма скромную сумму.
Таких игроков, как он, больше не будет.
Достаточно вспомнить видео, где он самостоятельно моет свои бутсы!
+2
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👏 Спасибо, Флорентино Перес, за то, что когда-то привел в Мадрид Тони Крооса.

"Лучший способ завершить карьеру - выиграть ЛЧ". — Тони Кроос.

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