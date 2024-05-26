Игроки «Реала» организовали Кроосу почетный коридор, надев футболки с его фамилией. Хавбека проводили овациями при замене в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»
Болельщики «Реала» проводили Тони Крооса.
Сегодня немец провел свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу» – против «Бетиса» (0:0). Ранее Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.
Перед началом матча игроки обеих команд выстроили почетный коридор, через который прошел Кроос с капитанской повязкой на руке.
Игроки «Реала» встретили полузащитника аплодисментами, все они были в футболках с номером 8 и именем Крооса.
Болельщики «Реала» подготовили перформанс с надписью «Спасибо, легенда» и изображением немца. К аплодисментам зрителей присоединились и руководители клуба во главе с президентом Флорентино Пересом.
Кроос был заменен на 85-й минуте – сначала его на поле обняли товарищи по команде, в то время как болельщики скандировали его имя. После этого он подошел ко всем запасным игрокам, в этот момент на поле появились его дети.
Тони Кроос был признан лучшим игроком встречи.
Фото: кадр из трансляции DAZN
Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»
Помимо этого, человек выигравший почти все, дело за Евро.
Самый титулованный немецкий футболист 21 века.
Уровень понимания игры, его интервью, поступки и юмор…нам будет очень тебя не хватать
Везде был бы хорош, уверен в этом, передачи никуда не денутся, стандарты тоже. Мог бы заработать кучу денег ещё, и трофеев.
Жаль, что такого мастера больше не увидим на поле, осталось игр 10 примерно. Эххх
Сейчас только бегунки, а вот таких как Кроос почти не осталось, которые и без скорости решали целые турниры.
Тони Кроос никогда не был скоростным, физически сильным, зато какие пасы раздавал, какие гениальные мувы на поле делал. как Зидан/Пирло/Иньеста в своё время.
Через 5 лет будем смотреть только бей-беги без тонких, умнейших мыслей от игроков.
да даже уже в следующем сезоне с приходом Мбаппе игра Реала 100% изменится, будет чисто забросы на бегунков, Камавинга пнул в сторону Мбаппе, Менди по флангу выпнул на забег Винисиуса и т.д)
и это печально.
оставляю футболу еще 5 лет, дальше можно не смотреть, там будет лёгкая атлетика