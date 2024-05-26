Игроки «Реала» организовали Кроосу почетный коридор, надев футболки с его фамилией. Хавбека проводили овациями при замене в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Футбол

Болельщики «Реала» проводили Тони Крооса.

Сегодня немец провел свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу» – против «Бетиса» (0:0). Ранее Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.

Перед началом матча игроки обеих команд выстроили почетный коридор, через который прошел Кроос с капитанской повязкой на руке.

Игроки «Реала» встретили полузащитника аплодисментами, все они были в футболках с номером 8 и именем Крооса.

Болельщики «Реала» подготовили перформанс с надписью «Спасибо, легенда» и изображением немца. К аплодисментам зрителей присоединились и руководители клуба во главе с президентом Флорентино Пересом. 

Кроос был заменен на 85-й минуте – сначала его на поле обняли товарищи по команде, в то время как болельщики скандировали его имя. После этого он подошел ко всем запасным игрокам, в этот момент на поле появились его дети.

Тони Кроос был признан лучшим игроком встречи.

 

Фото: кадр из трансляции DAZN

Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»

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24 комментария
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Когда показали детей Тони, я сам чуть не расплакался🥺 До того это трогательно...🥹Как же мы без твоих радиоуправляемых передач😔 Danke Toni!🏆
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Очень трогательно. Кроос великий, спасибо за всё!!!
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Почетно и красиво. Передачи Крооса останутся в памяти как самые точные. Великий полузащитник.
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Тони Кроос, в первую очередь, человек со своими принципами, прямой, честный, который показал, что деньги не главное и который никогда не боялся признать ошибки.
Помимо этого, человек выигравший почти все, дело за Евро.
Самый титулованный немецкий футболист 21 века.
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Будем скучать...Спасибо за всё Тони!
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Ответ Phil_Jones07
Когда показали детей Тони, я сам чуть не расплакался🥺 До того это трогательно...🥹Как же мы без твоих радиоуправляемых передач😔 Danke Toni!🏆
Да, очень трогательный момент, особенно с дочкой.
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Заслуженный отдых для легенды футбола 🫡
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Великий игрок и человек! Спасибо за всё Тони, хотелось бы, чтобы подрастающее поколение брало пример с таких личностей🤌🏻
Уровень понимания игры, его интервью, поступки и юмор…нам будет очень тебя не хватать
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Наверное Пеп все локти искусал, когда понял, какой бриллиант он отдал Реалу. Это говорит о том, что даже у великих бывают большие ошибки…
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Уходит как Зидан, находясь всё ещё на высоте, тоже в 34 года, и тоже после ЧМ/ЧЕ сборной.
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Скромняга Тони, очень будет его не хватать. Великолепный игрок.
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Один из любимейших игроков.Спасибо, Тони за красоту!
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Все равно рано уходит, ещё в Реале года два мог бы поиграть, а потом в Италии ещё года 2, и в СА 2, и уже тогда можно завершать карьеру.

Везде был бы хорош, уверен в этом, передачи никуда не денутся, стандарты тоже. Мог бы заработать кучу денег ещё, и трофеев.

Жаль, что такого мастера больше не увидим на поле, осталось игр 10 примерно. Эххх
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Не зря я когда то купил форму Реала с 8!!!спасибо легенда
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Все равно рано уходит, ещё в Реале года два мог бы поиграть, а потом в Италии ещё года 2, и в СА 2, и уже тогда можно завершать карьеру. Везде был бы хорош, уверен в этом, передачи никуда не денутся, стандарты тоже. Мог бы заработать кучу денег ещё, и трофеев. Жаль, что такого мастера больше не увидим на поле, осталось игр 10 примерно. Эххх
Рано!Я сам офигел!Так играть, раздавать, решать!!!Там завершением карьеры и не пахнет.
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В последнем матче Зидана за Реал кто-то из его сыновей тоже плакал на стадионе
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Кроос как последний из могикан. Никогда не снижал планку, но не сказать что был лучшим. Но всегда был пахарем.
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Метроном команды. Уходит целая эпоха. Идеальная карьера и отличный тайминг для прощания с клубом.
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один из последних олдскульных игроков.
Сейчас только бегунки, а вот таких как Кроос почти не осталось, которые и без скорости решали целые турниры.
Тони Кроос никогда не был скоростным, физически сильным, зато какие пасы раздавал, какие гениальные мувы на поле делал. как Зидан/Пирло/Иньеста в своё время.
Через 5 лет будем смотреть только бей-беги без тонких, умнейших мыслей от игроков.
да даже уже в следующем сезоне с приходом Мбаппе игра Реала 100% изменится, будет чисто забросы на бегунков, Камавинга пнул в сторону Мбаппе, Менди по флангу выпнул на забег Винисиуса и т.д)
и это печально.
оставляю футболу еще 5 лет, дальше можно не смотреть, там будет лёгкая атлетика
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С одно стороны это еврочемнионат а с другой стороны они наши злейшие враги.даже не знаю что и сказать,мир перевернулся с ногой на голову,Россия вперёд,победа будет за нами
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Ответ tlg
Кроос как последний из могикан. Никогда не снижал планку, но не сказать что был лучшим. Но всегда был пахарем.
Снижал-снижал. Было время, когда его за потерю скорости и мобильности немецким дизельным трактором называли. ))
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