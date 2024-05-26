Игроки «Реала» организовали Кроосу почетный коридор, надев футболки с его фамилией. Хавбека проводили овациями при замене в последнем матче на «Сантьяго Бернабеу»

Болельщики «Реала» проводили Тони Крооса.

Сегодня немец провел свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу» – против «Бетиса» (0:0). Ранее Кроос объявил о завершении карьеры после Евро.

Перед началом матча игроки обеих команд выстроили почетный коридор, через который прошел Кроос с капитанской повязкой на руке.

Игроки « » встретили полузащитника аплодисментами, все они были в футболках с номером 8 и именем Крооса.

Болельщики «Реала» подготовили перформанс с надписью «Спасибо, легенда» и изображением немца. К аплодисментам зрителей присоединились и руководители клуба во главе с президентом Флорентино Пересом.

Кроос был заменен на 85-й минуте – сначала его на поле обняли товарищи по команде, в то время как болельщики скандировали его имя. После этого он подошел ко всем запасным игрокам, в этот момент на поле появились его дети.

был признан лучшим игроком встречи.

Фото: кадр из трансляции DAZN

Анчелотти о Кроосе: «Рад, что фанаты проводили его так, как он заслужил. Он один из величайших, завершает карьеру на пике. Надеюсь, мы выиграем 15-ю ЛЧ»