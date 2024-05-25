Женская «Барселона» сделала квадрупл, выиграв ЛЧ второй раз подряд. Ранее команда взяла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов.

Каталонская команда завоевала трофей, обыграв « » в финале турнира – 2:0. Голами отметились и .

«Барса» выиграла женскую чемпионов второй раз подряд и в третий раз в истории. Ранее ей это удавалось в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Стоит отметить, что женская команды «блауграны» сделала квадрупл – в этом сезоне она уже выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.