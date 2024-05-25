Женская «Барселона» сделала квадрупл, выиграв ЛЧ второй раз подряд. Ранее команда взяла Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании

Теги Лион Барселона лига 1 Франция Ла Лига женский футбол Алексия Путельяс Айтана Бонмати Футбол

«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов.

Каталонская команда завоевала трофей, обыграв «Лион» в финале турнира – 2:0. Голами отметились Айтана Бонмати и Алексия Путельяс.

«Барса» выиграла женскую Лигу чемпионов второй раз подряд и в третий раз в истории. Ранее ей это удавалось в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Стоит отметить, что женская команды «блауграны» сделала квадрупл – в этом сезоне она уже выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. 

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43 комментария
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Даже у женской Барсы есть требл, а у Реала нет)
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+36
Ответ DolJun
при чем тут челси? ты же знаешь, я всегда против судейского произвола, а этим барса всегда славилась.
Славилась удалением Абидаля?:)
+19
-3
+16
Ответ DolJun
очередной позор барселоны, судейская чашка
А чего ты такой токсичный стал, там же челси в ЛК попали, у тебя должна быть вечеринка:))
+13
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+12
ну хоть у кого-то получилось! ну и отдельно поздравляю обладательниц ЗМ за забитые голы!
+9
-1
+8
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Сливают в альнасровца7...
+10
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+7
Мои поздравления каталонским красоткам)
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Отличный матч, и кто говорит что это нельзя смотреть, но и гол Алексии с празднованием вишенка на торте:))❤💙
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Красотки! А гол Алексис стал украшением финала!
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Девчонки красотки
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ну что тут сказать,МОЛОДЦЫ!!! а Лапорте надо быть осторожным,на награждение он прям <<душил>> в объятиях девчонок, а это чревато,тем более в Испании
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Ответ Иван Григорьевский
Скоро от женской команды будет больше доходов, чем от мужской…
даже в твоих влажных мечтах такого не будет
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Скоро от женской команды будет больше доходов, чем от мужской…
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Барселона выиграла квадрупл, но есть нюанс) Девчонок с победой!
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Молодцы!!!
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Хоть здесь запредельный уровень держат. Молодцы, девочки
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шпротс настолько спортивный сайт, что не было матча в матч-центре и на главной странице, и никаких новостей по ходу матча, зато статей кто с кем спит и у кого силиконовая женщина красивее навалом бывает.
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Ну хоть за баб будем гордиться 😀
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Ответ zzzeeerrrooo
Этот был ожидаем
Ожидаем для тех кто смотрит женский футбол.
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Ответ Евгений Сидоров
Квадрупл пришёл откуда не ждали))
Этот был ожидаем
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Что еще остается побитым барсаглорам как сидеть на этой унылой ветке и квакать про женский футбол, который они и сами не смотрят)))
Бонмати >>> Роналда
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Ответ rigobersong
Конечно нам интересны женщины, но мы таких как ты не осуждаем, у нас толерантный сайт, ты можешь любить кого угодно:)))
Еще раз вопрос прочти
+1
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0
Ответ Alexey1406
Кому-то интересно о женском футболе? Честно.
Конечно нам интересны женщины, но мы таких как ты не осуждаем, у нас толерантный сайт, ты можешь любить кого угодно:)))
+3
-3
0
Ответ Евгений Сидоров
Ожидаем для тех кто смотрит женский футбол.
Достаточно читать новости
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Ответ Puyol Carles
Вечеринка в стиле «бомболео»?
😆😆😆
0
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Ответ rigobersong
А чего ты такой токсичный стал, там же челси в ЛК попали, у тебя должна быть вечеринка:))
Вечеринка в стиле «бомболео»?
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Ответ rigobersong
А чего ты такой токсичный стал, там же челси в ЛК попали, у тебя должна быть вечеринка:))
Если бы МЮ проиграл, могли бы в ЛЕ попасть, вот и горит у него))
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Ответ Саша Вжухов
Даже у женской Барсы есть требл, а у Реала нет)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ Саша Вжухов
Даже у женской Барсы есть требл, а у Реала нет)
Комментарий удален модератором
Ответ Иван Григорьевский
Скоро от женской команды будет больше доходов, чем от мужской…
Да ну, клубы даже в нижней части таблицы все равно будут зарабатывать больше, чем женские
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Клопп видишь, молча делают.
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