Гранат о «Динамо»: «Команда играла с трусоватой тактикой с «Краснодаром», психология подействовала, наверное. Надо было играть в своем стиле и в свой футбол»

Теги Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат назвал тактику «Динамо» в последнем туре «трусоватой».

В 30-м туре Мир РПЛ бело-голубые в гостях проиграли «Краснодару» (0:1). Для победы в чемпионате «Динамо» достаточно было не проиграть.

«Наверное, в игре с «Краснодаром» на «Динамо» подействовала психология. В последнем матче команда играла с трусоватой тактикой. Если в предыдущих матчах «Динамо» искало удачу в атаке, то в этой игре по-другому.

Мне кажется, что «Динамо» надо было в матче с «Краснодаром» играть в своем стиле и в свой футбол. Команде не хватало Бителло и атакующего правого защитника», – сказал бывший защитник сборной России Владимир Гранат.

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10 комментариев
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Ничего страшного, лет через пятьдесят, ещё раз попробуют
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Я видел матч с трибуны. Мне кажется, что в первую очередь Динамо было вдавлено в оборону из-за прессинга Краснодара. Как только мы забили гол - отошли в оборону, и тут уже Динамо смогло показать на что способно (чудом не забили дважды).
По крайней мере, я не увидел трусливого футбола в исполнении москвичей, о котором тут пишет каждый второй
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Но буквально до этого у них были матчи, где их в конце, в доп время спасал Нгамале, а если убрать его голы.. Может им и везло еще?
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Динамо весь сезон против топ-команд играло супернизким блоком на контратаках (и это чаще приносило успех, чем нет). О каком стиле идет речь
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Почему то ни кто не учитывает того,что Краснодар команда не ниже уровнем чем Динамо,и играли у себя дома,с чего решили,что Динамо должно было разнести быков?Но то,что смелее могли сыграть,это да.
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в нем дух победителя
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Пофигистов надо убирать из команды таких как Смолов. А Паршивлюка с Шуниным заканчивать и давать дорогу молодым.
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Ответ Бегемотик
Но буквально до этого у них были матчи, где их в конце, в доп время спасал Нгамале, а если убрать его голы.. Может им и везло еще?
Согласен! Чудо, что у них вообще был шанс на чемпионство с таким количеством пропущенных и голами на последних секундах. Не могло так всегда везти , вот и не повезло 🤷🏻‍♂️
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