Гранат о «Динамо»: «Команда играла с трусоватой тактикой с «Краснодаром», психология подействовала, наверное. Надо было играть в своем стиле и в свой футбол»

Владимир Гранат назвал тактику «Динамо» в последнем туре «трусоватой».

В 30-м туре Мир бело-голубые в гостях проиграли «Краснодару» (0:1). Для победы в чемпионате « » достаточно было не проиграть.

«Наверное, в игре с « » на « » подействовала психология. В последнем матче команда играла с трусоватой тактикой. Если в предыдущих матчах «Динамо» искало удачу в атаке, то в этой игре по-другому.

Мне кажется, что «Динамо» надо было в матче с «Краснодаром» играть в своем стиле и в свой футбол. Команде не хватало Бителло и атакующего правого защитника», – сказал бывший защитник сборной России Владимир Гранат.