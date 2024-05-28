Гранат о «Динамо»: «Команда играла с трусоватой тактикой с «Краснодаром», психология подействовала, наверное. Надо было играть в своем стиле и в свой футбол»
Владимир Гранат назвал тактику «Динамо» в последнем туре «трусоватой».
В 30-м туре Мир РПЛ бело-голубые в гостях проиграли «Краснодару» (0:1). Для победы в чемпионате «Динамо» достаточно было не проиграть.
«Наверное, в игре с «Краснодаром» на «Динамо» подействовала психология. В последнем матче команда играла с трусоватой тактикой. Если в предыдущих матчах «Динамо» искало удачу в атаке, то в этой игре по-другому.
Мне кажется, что «Динамо» надо было в матче с «Краснодаром» играть в своем стиле и в свой футбол. Команде не хватало Бителло и атакующего правого защитника», – сказал бывший защитник сборной России Владимир Гранат.
По крайней мере, я не увидел трусливого футбола в исполнении москвичей, о котором тут пишет каждый второй