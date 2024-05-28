Пименов о «Зените»: «Отнесется серьезнее к следующему сезону и шансов давать не будет. Это скажется и на трансферной политике» 

Теги Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Руслан Пименов считает, что «Зенит» больше не даст шансов конкурентам в гонке РПЛ.

В прошедшем сезоне петербуржцы обеспечили себе 6-й чемпионский титул подряд лишь в заключительном туре.

– Как все шло, так и будет развиваться. «Зенит» давал большие шансы и команде из Краснодара, и «Динамо», но они этим шансом не воспользовались.

– Как повлияет это трудное чемпионство на «Зенит»?

– Думаю, сейчас будут делать большую работу и к следующему сезону отнесутся более серьезно, чем к этому. Шансов таких «Зенит» уже давать не будет. Это скажется и на трансферной политике в том числе, – сказал бывший игрок сборной России.

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10 комментариев
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Все равно что в стране происходит - эпидемия, война, но зенит народное достояние никогда не будет экономить на трансферах.
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Ответ Otto Kretschmer
Зенит Чемпион!!! и это не обсуждается.
Ножкой топни
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Такие же мысли были после финального свистка((
Именно сейчас надо было прерывать их чемпионскую гегемонию. А динамикам свою антигегемонию.
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Ответ Циник Петербургский
"Все равно что в стране происходит - эпидемия, война, но ..." Лукойл будет продавать дизельное топливо армии Украины со своего завода в Болгарии. Государственный банк ВТБ будет содержать ФК Динамо и его арену. "Почта России" будет спонсировать ЦСКА, а государственный банк ВЭБ услужливо подставлять свое плечо Гинеру, помогая избежать банкротства и содержа клуб ЦСКА до тех пор, пока Гинер сможет обратно выкупить клуб. Правительство Московской области будет финансировать ФК Химки... Список можно продолжать долго. Но это замечательно, что Вы, любезный, так сконцентрированы именно на Зените! Это точно любовь ;) Неразделенная, возможно. Но любовь. P.S. Специально для Вас - песня "Брошенка" в исполнении Светланы Тыщенко. https://youtu.be/UfXLNkbmDmQ?feature=shared
Не волнуйтесь, коллега.

Следующий сезон у Зенит юбилейный, поэтому будем кутить на все (народные) деньги (и пенсии спартаковских бабушек). Да так, чтобы из Москвы было видно!
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Зенит Чемпион!!! и это не обсуждается.
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Это с одной.
А можно подойти и с другой стороны, игроки, штаб посмотрят, что и с такой не внятной игрой и потерей множества очков все равно первые. Так какой смысл напрягаться сильнее, если и этого достаточно для чемпионства.
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Ответ Циник Петербургский
"Все равно что в стране происходит - эпидемия, война, но ..." Лукойл будет продавать дизельное топливо армии Украины со своего завода в Болгарии. Государственный банк ВТБ будет содержать ФК Динамо и его арену. "Почта России" будет спонсировать ЦСКА, а государственный банк ВЭБ услужливо подставлять свое плечо Гинеру, помогая избежать банкротства и содержа клуб ЦСКА до тех пор, пока Гинер сможет обратно выкупить клуб. Правительство Московской области будет финансировать ФК Химки... Список можно продолжать долго. Но это замечательно, что Вы, любезный, так сконцентрированы именно на Зените! Это точно любовь ;) Неразделенная, возможно. Но любовь. P.S. Специально для Вас - песня "Брошенка" в исполнении Светланы Тыщенко. https://youtu.be/UfXLNkbmDmQ?feature=shared
Да, ты угадал - я болею за Динамо и зенит «очень люблю». Насколько я помню из уроков географии на контурных картах в Ленинградской области нет никаких запасов нефти и газа. Я считаю, что тратить сибирские богатства на то чтобы бывшие Питерские работники мэрии могли почувствовать себя немного Абрамовичем - неэффективным использованием ресурсов. Или норм? Что там с выходом из РФПЛ и созданием Объединенного чемпионата с клубами Украины?
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Ответ Злодей Спб
Не волнуйтесь, коллега. Следующий сезон у Зенит юбилейный, поэтому будем кутить на все (народные) деньги (и пенсии спартаковских бабушек). Да так, чтобы из Москвы было видно!
Генералы арестованные недавно хорошо кутили и не думали, что попадутся
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Ответ Винстон Лайтс
Да, ты угадал - я болею за Динамо и зенит «очень люблю». Насколько я помню из уроков географии на контурных картах в Ленинградской области нет никаких запасов нефти и газа. Я считаю, что тратить сибирские богатства на то чтобы бывшие Питерские работники мэрии могли почувствовать себя немного Абрамовичем - неэффективным использованием ресурсов. Или норм? Что там с выходом из РФПЛ и созданием Объединенного чемпионата с клубами Украины?
Забавно что насчет государственных денег печется болельщик ФК Динамо, которое содержится государственным банком ВТБ... А, "это другое", понимаю ;)

Насчет "выхода из РФПЛ"... А какие еще фантазии приписываемые руководству Зенита, якобы озвученные этим руководством в ходе внутреннего клубного совещания(!) в ходу у болельщиков Динамо? Вы это серьезно?? Как-то я от Вас бОльшего ожидал... Я не дискутирую с людьми такого уровня. Поскольку мне не съесть столько этодругина-форте.

Мой ЧС типичных местных фантазеров Ваш по праву. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Хорошего дня!
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