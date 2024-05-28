Пименов о «Зените»: «Отнесется серьезнее к следующему сезону и шансов давать не будет. Это скажется и на трансферной политике» 

Руслан Пименов считает, что «Зенит» больше не даст шансов конкурентам в гонке РПЛ.

В прошедшем сезоне петербуржцы обеспечили себе 6-й чемпионский титул подряд лишь в заключительном туре.

– Как все шло, так и будет развиваться. «Зенит» давал большие шансы и команде из , и « », но они этим шансом не воспользовались.

– Как повлияет это трудное чемпионство на «Зенит»?

– Думаю, сейчас будут делать большую работу и к следующему сезону отнесутся более серьезно, чем к этому. Шансов таких « » уже давать не будет. Это скажется и на трансферной политике в том числе, – сказал бывший игрок сборной России.