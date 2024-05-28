Пименов о «Зените»: «Отнесется серьезнее к следующему сезону и шансов давать не будет. Это скажется и на трансферной политике»
Руслан Пименов считает, что «Зенит» больше не даст шансов конкурентам в гонке РПЛ.
В прошедшем сезоне петербуржцы обеспечили себе 6-й чемпионский титул подряд лишь в заключительном туре.
– Как все шло, так и будет развиваться. «Зенит» давал большие шансы и команде из Краснодара, и «Динамо», но они этим шансом не воспользовались.
– Как повлияет это трудное чемпионство на «Зенит»?
– Думаю, сейчас будут делать большую работу и к следующему сезону отнесутся более серьезно, чем к этому. Шансов таких «Зенит» уже давать не будет. Это скажется и на трансферной политике в том числе, – сказал бывший игрок сборной России.
Именно сейчас надо было прерывать их чемпионскую гегемонию. А динамикам свою антигегемонию.
Следующий сезон у Зенит юбилейный, поэтому будем кутить на все (народные) деньги (и пенсии спартаковских бабушек). Да так, чтобы из Москвы было видно!
А можно подойти и с другой стороны, игроки, штаб посмотрят, что и с такой не внятной игрой и потерей множества очков все равно первые. Так какой смысл напрягаться сильнее, если и этого достаточно для чемпионства.
Насчет "выхода из РФПЛ"... А какие еще фантазии приписываемые руководству Зенита, якобы озвученные этим руководством в ходе внутреннего клубного совещания(!) в ходу у болельщиков Динамо? Вы это серьезно?? Как-то я от Вас бОльшего ожидал... Я не дискутирую с людьми такого уровня. Поскольку мне не съесть столько этодругина-форте.
Мой ЧС типичных местных фантазеров Ваш по праву. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение. Хорошего дня!