Тренер «Арсенала» Сторожук перед «Пари НН»: «В Нижний едем на двух автобусах, билетов на самолет нет. Такая же ситуация с гостиницами, жить будем в пригороде»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Сторожук Пари НН Футбол

Александр Сторожук высказался перед первым стыковым матчем с «Пари НН».

– В «Пари НН» много квалифицированных футболистов. Они третий год в РПЛ, это уже опыт. Нам интересно проверить себя на этом уровне. За такое время что-то отработать под соперника невозможно.

В Ярославль на заключительную игру первенства мы ездили на автобусах — после этого надо два дня отходить. Одна тренировка, а завтра уже уезжаем. Когда готовиться и что-то отрабатывать? Теорию провели, прошлись по индивидуальным характеристикам нижегородцев. Все! Здесь больше ничего не сделаешь. Впрочем, соперник, уверен, в такой же ситуации.

– Почему на автобусах?

– Нас поставили в рамки. В стыках могли угодить на пять команд РПЛ – мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На десять можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать?

Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде.

– С «Шинником» вы дали отдохнуть большой группе игроков.

– Да, накопилось – мы в плотном графике. Если говорить откровенно, то некоторые позиции у нас в единичном экземпляре. Просто поберегли футболистов, которым нет подмены. У Ткачева — задняя поверхность бедра, травмированы Бахар, Нижегородов, Карамарко, Быковский, заболел Зуев, – сказал главный тренер тульского «Арсенала».

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11 комментариев
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Ответ RWMen
Ласточка за 4 часа доезжает до НН, что за дичь про автобусы? Хотя уверен, лучшие умы клуба просто профукали момент с заказами билетов заранее...
Ласточка едет из Москвы, а не из Тулы. Наверное действительно проще доехать на автобусе, а не добираться двумя поездами с пересадкой в Москве
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Несмотря на матч в будний день, зрителей будет полно - билеты всего по 100 рублей вне зависимости от места. Надеюсь, все решится по-футбольному, без разногласий по судейству
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Ответ RWMen
Ласточка за 4 часа доезжает до НН, что за дичь про автобусы? Хотя уверен, лучшие умы клуба просто профукали момент с заказами билетов заранее...
На ласточку тоже может не быть билетов уже. Но вопрос остается. Почему на двух автобусах, если можно арендовать один клубный?
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