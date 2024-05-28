Тренер «Арсенала» Сторожук перед «Пари НН»: «В Нижний едем на двух автобусах, билетов на самолет нет. Такая же ситуация с гостиницами, жить будем в пригороде»

Александр Сторожук высказался перед первым стыковым матчем с «Пари НН».

– В « » много квалифицированных футболистов. Они третий год в , это уже опыт. Нам интересно проверить себя на этом уровне. За такое время что-то отработать под соперника невозможно.

В Ярославль на заключительную игру первенства мы ездили на автобусах — после этого надо два дня отходить. Одна тренировка, а завтра уже уезжаем. Когда готовиться и что-то отрабатывать? Теорию провели, прошлись по индивидуальным характеристикам нижегородцев. Все! Здесь больше ничего не сделаешь. Впрочем, соперник, уверен, в такой же ситуации.

– Почему на автобусах?

– Нас поставили в рамки. В стыках могли угодить на пять команд РПЛ – мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На десять можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать?

Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде.

– С «Шинником» вы дали отдохнуть большой группе игроков.

– Да, накопилось – мы в плотном графике. Если говорить откровенно, то некоторые позиции у нас в единичном экземпляре. Просто поберегли футболистов, которым нет подмены. У Ткачева — задняя поверхность бедра, травмированы Бахар, Нижегородов, Карамарко, Быковский, заболел Зуев, – сказал главный тренер тульского « ».