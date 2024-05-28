«Сочи» выкупил права на Гуарирапу. У лучшего бомбардира клуба 9+1 в 11 матчах
«Сочи» выкупил у «Каракаса» права на форварда Сауля Гуарирапу.
Об этом сообщил гендиректор «барсов» Дмитрий Рубашко.
— По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме.
— Вы выкупили его трансфер?
— Да, — сказал Рубашко.
21‑летний венесуэлец играет за «Сочи» с января на правах аренды, он стал лучшим бомбардиром команды. В 11 матчах прошедшего сезона во всех турнирах на его счету 9 голов и 1 ассист. Подробнее статистика Гуарирапы – здесь.
По итогам сезона «Сочи» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.