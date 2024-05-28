«Сочи» выкупил права на Гуарирапу. У лучшего бомбардира клуба 9+1 в 11 матчах

Теги трансферы Первая лига Каракас высшая лига Венесуэла Сочи Дмитрий Рубашко Сауль Гуарирапа Футбол

«Сочи» выкупил у «Каракаса» права на форварда Сауля Гуарирапу.

Об этом сообщил гендиректор «барсов» Дмитрий Рубашко.

— По всем игрокам не хотел бы говорить, нам нужно разобраться. Что касается Гуарирапы, то он у нас в обойме.

— Вы выкупили его трансфер?

— Да, — сказал Рубашко.

21‑летний венесуэлец играет за «Сочи» с января на правах аренды, он стал лучшим бомбардиром команды. В 11 матчах прошедшего сезона во всех турнирах на его счету 9 голов и 1 ассист. Подробнее статистика Гуарирапы  – здесь.

По итогам сезона «Сочи» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.

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1 комментарий
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Отличный трансфер. Еще бы лимит ослабили для лучшей лиги мира это хоть немного сократит разрыв между нижней части РПЛ и поднимающимися командами из ФНЛ.
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