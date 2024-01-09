«Сочи» арендует форварда Венесуэлы U23 Гуарирапу до конца сезона с правом выкупа

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Каракас высшая лига Венесуэла Чемпионат.com Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

«Сочи» согласовал аренду венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы.

По информации «Чемпионата», нападающий «Каракаса», выступающий за сборную Венесуэлы U23, перейдет в «Сочи» до конца сезона на правах аренды с опцией выкупа. В ближайшее время Гуарирапа пройдет медицинское обследование.

В 32 матчах в 2023 году во всех турнирах Гуарирапа забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

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2 комментария
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Ещё и Арутюнян перешёл в Сочи из Пюника
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