«Сочи» арендует форварда Венесуэлы U23 Гуарирапу до конца сезона с правом выкупа

«Сочи» согласовал аренду венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы.

По информации «Чемпионата», нападающий « », выступающий за сборную Венесуэлы U23, перейдет в « » до конца сезона на правах аренды с опцией выкупа. В ближайшее время Гуарирапа пройдет медицинское обследование.

В 32 матчах в 2023 году во всех турнирах Гуарирапа забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.

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