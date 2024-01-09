«Сочи» арендует форварда Венесуэлы U23 Гуарирапу до конца сезона с правом выкупа
«Сочи» согласовал аренду венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы.
По информации «Чемпионата», нападающий «Каракаса», выступающий за сборную Венесуэлы U23, перейдет в «Сочи» до конца сезона на правах аренды с опцией выкупа. В ближайшее время Гуарирапа пройдет медицинское обследование.
В 32 матчах в 2023 году во всех турнирах Гуарирапа забил 9 мячей и отдал 6 голевых передач.
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