Владимир Быстров: «Динамо» обосралось по полной в матче за чемпионство. Если оно не может победить в нем, то ему суждено еще сто лет быть без титула»

Владимир Быстров высказался о развязке сезона Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, обыграв « » в 30-м туре Мир (2:1). В параллельном матче « » обыграл « » (1:0).

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной.

Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», – сказал бывший игрок « » и «Краснодара».