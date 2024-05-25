Владимир Быстров: «Динамо» обосралось по полной в матче за чемпионство. Если оно не может победить в нем, то ему суждено еще сто лет быть без титула»

Теги Зенит Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Спорт-Экспресс контент Футбол

Владимир Быстров высказался о развязке сезона Мир РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0).

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной.

Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Краснодара». 

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87 комментариев
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Ещё старое проклятие не сошло, а Володька уже новое накинул)
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+108
Тоже мне новость, Володька, ау, ты про счетчик вообще слышал ?
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Сейчас много на них сыпется проклятий, типа «Динамо позор футбола» и прочее такое.

Но если бы Зенит оформил чемпионство как обычно, где-то за 3-4 тура до конца, а Динамо заняло третье место, то все были бы довольны и говорили ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС, МОЛОДЦЫ!

Лучше думать о том, что в прошлом сезоне были девятыми, а теперь боролись за титул до последнего тура. Если проект Лички пойдет дальше без сбоев, то будет очень интересно.
+62
-9
+53
Ответ quasififa
Тоже мне новость, Володька, ау, ты про счетчик вообще слышал ?
Болельщики Динамо плачут, а Смолов смеётся в открытую после матча.
В этом весь сюр РПЛ.
Люблю футбол, но переживать персонально... глупо
+47
-1
+46
Ответ Циник Петербургский
Согласен. У Динамо, и правда, прогресс. И они, и правда, молодцы. Да, команда еще сыроватая и несбалансированная. Поскольку не смогла в решающий момент воспользоваться ситуацией и осечками Зенита и Краснодара. Но слова про "позор" - это, имхо, абсолютный перебор.
Судя по достижениям команда молодая и не сбалансированая последние 48 лет.
+47
-4
+43
Ответ Фарид Харисов
Сейчас много на них сыпется проклятий, типа «Динамо позор футбола» и прочее такое. Но если бы Зенит оформил чемпионство как обычно, где-то за 3-4 тура до конца, а Динамо заняло третье место, то все были бы довольны и говорили ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС, МОЛОДЦЫ! Лучше думать о том, что в прошлом сезоне были девятыми, а теперь боролись за титул до последнего тура. Если проект Лички пойдет дальше без сбоев, то будет очень интересно.
Согласен. У Динамо, и правда, прогресс. И они, и правда, молодцы. Да, команда еще сыроватая и несбалансированная. Поскольку не смогла в решающий момент воспользоваться ситуацией и осечками Зенита и Краснодара. Но слова про "позор" - это, имхо, абсолютный перебор.
+30
-1
+29
Ну по сути прав, более уникального случая не придумаешь
+20
-4
+16
Динамо вышли играть на стыдные, сверхзащитные нули. Также как Динамо вышло на домашний матч с Зенитом. Тогда им повезло и они победили абсолютно не по делу. Хорошо, что сегодня такой план не сработал. Чемпион, который на решающие матчи выходит исполнять Амкар в самых худших его проявлениях, это была бы стыдоба.
+18
-3
+15
Масло в огонь проклятия подлил )
+17
-3
+14
Ответ Miron_8383
Ещё старое проклятие не сошло, а Володька уже новое накинул)
Проклятье Быстрова, судя по его риторике и лексикону, лежит только на нём самом.
+14
-2
+12
Писекову медаль точно положена
+12
-2
+10
Прав
+11
-4
+7
Володька по делу расписал
+5
0
+5
Хоть и болельщик Зенита,не желаю плевки в сторону Динамо. В этом сезоне,очень их игра мне нравилась. Желаю на следующий сезон ,продолжить составить конкуренцию Зениту.
+8
-4
+4
Еще подождут 38-50 лет минимум
+8
-4
+4
Ну мы просто увидели разницу между Краснодаром и Динамо. Быки уровнем выше.
+6
-2
+4
Форма подачи оригинальна, но содержание вполне соответсвует реальности
+5
-1
+4
Это нормальное состояние Динамо. Жидко и нет бумаги)
+4
0
+4
Ответ quasififa
Тоже мне новость, Володька, ау, ты про счетчик вообще слышал ?
Не только слышал, но и пытался помочь в погашении, но охранник не пустил.
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Проиграть чемпионство когда нужно было просто не проиграть. Это сразу сколько на маяке цифру надо в 2 раза увеличивать,сколько осталось Динамо кое что сделать.
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+2
Ответ Фарид Харисов
Сейчас много на них сыпется проклятий, типа «Динамо позор футбола» и прочее такое. Но если бы Зенит оформил чемпионство как обычно, где-то за 3-4 тура до конца, а Динамо заняло третье место, то все были бы довольны и говорили ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС, МОЛОДЦЫ! Лучше думать о том, что в прошлом сезоне были девятыми, а теперь боролись за титул до последнего тура. Если проект Лички пойдет дальше без сбоев, то будет очень интересно.
вот зенит и будет дальше оформлять как обычно а такой халявы больше не предоставит. потому их справедливо говнят. шанс всей жизни упущен.
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Ответ Крыло советов
Ну мы просто увидели разницу между Краснодаром и Динамо. Быки уровнем выше.
Они и в Москве 3:1 выиграли
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Ответ ЭлектроВеник
Ага, а когда они обзывали, говоря про позор, то Вы тоже были за Динамо? А сейчас они всё равно красавчики? Вы точно болела Зенита?
Нелепые кричалки кричали какие-то маргиналы, сидевшие на трибунах. Игроки играли. Давайте не будем уподобляться тем маргиналам :)
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Батя базу выдал
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Молодец, Володька! Никогда не изменяй себе — быдлом был, есть и буду.
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Ответ Ковид 07.10.52
В рейтинге позора Динамо заняло твердое 2-е место. отдав чемпионство бессменному лидеру.
Нет, прочное первое место. Всё сулили им победы, пели дифирамбы: лишь бы не Питер. Но они взяли сделали так как сформулировал Быстров🤣
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Динамо удивило! Шанс за 48 лет взять титул и вместо того чтобы грызть, пахать и умирать, они вату катали, да просто обосрались!
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Ответ Sergoe1
А самое главное НЕ сбывается предсказание СБГ фанов: "юра георгиевский 28/03/2024, 03:19 А в итоге чемпионата РПЛ 2023/24 , динама будет пятая. ?????? Можете заскринить эту запись на память."
Ну, это его слова. У него и выясняйте, почему он такое написал :) У меня конкретно к Вам вопрос. Интересуюсь узнать, этот вот Юра Георгиевский давно стал именоваться во множественном числе "СБГ фанами"? Типа, "мы, Император Константинополя"? ;)
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Ответ Фарид Харисов
Сейчас много на них сыпется проклятий, типа «Динамо позор футбола» и прочее такое. Но если бы Зенит оформил чемпионство как обычно, где-то за 3-4 тура до конца, а Динамо заняло третье место, то все были бы довольны и говорили ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС, МОЛОДЦЫ! Лучше думать о том, что в прошлом сезоне были девятыми, а теперь боролись за титул до последнего тура. Если проект Лички пойдет дальше без сбоев, то будет очень интересно.
А это не отменяет факт того, что Зенит судьи тормозили при любом удобном случае ( хоть и Зенит сам усердно профукивал очки), а Динамо всё равно было слабее
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