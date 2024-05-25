Владимир Быстров: «Динамо» обосралось по полной в матче за чемпионство. Если оно не может победить в нем, то ему суждено еще сто лет быть без титула»
Владимир Быстров высказался о развязке сезона Мир РПЛ.
«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд, обыграв «Ростов» в 30-м туре Мир РПЛ (2:1). В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0).
«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной.
Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Краснодара».
Но если бы Зенит оформил чемпионство как обычно, где-то за 3-4 тура до конца, а Динамо заняло третье место, то все были бы довольны и говорили ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС, МОЛОДЦЫ!
Лучше думать о том, что в прошлом сезоне были девятыми, а теперь боролись за титул до последнего тура. Если проект Лички пойдет дальше без сбоев, то будет очень интересно.
В этом весь сюр РПЛ.
Люблю футбол, но переживать персонально... глупо