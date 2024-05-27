Гандболист Шишкарев о Fan ID: «Не приносит пользу нашему футболу, смотришь трансляции чемпионата – картинка так себе. Раньше на стадионах было культурно, нужен компромисс»

Гандболист ЦСКА Даниил Шишкарев поделился мнением о Fan ID.

«Наверно, это не идет на пользу нашему футболу. Не думаю, что это нововведение сильно повлияет на отсутствие беспорядков. И до этого уже все на стадионах было довольно культурно.

У всех были стадионы, забитые болельщиками, которые в выходной, в теплый день с удовольствием шли на стадион. А сейчас иногда смотришь трансляции чемпионата, и картинка так себе.

Нужно садиться, договариваться и приходить к общему компромиссу. Я отрицательно отношусь к идее Fan ID», – заявил гандболист московского ЦСКА.