Карло Анчелотти: «Вклад Крооса не изменится от результатов еще одной ЛЧ. Он уже вошел в историю футбола»

Карло Анчелотти высказался о карьере Тони Крооса.

Матч против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов станет для полузащитника «Реала» последним на клубном уровне.

«Это последняя игра . Я надеюсь, что он сможет завершить карьеру победой в чемпионов. В индивидуальном плане он этого заслуживает.

Он вошел в историю мадридского «Реала». Его вклад не изменится от результатов еще одной Лиги чемпионов. Он уже вошел в историю. Еще одна победа [в этом турнире] была бы фантастической. Он уже вошел в историю футбола», – сказал главный тренер « ».

Мадридский клуб встретится с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня.