Карло Анчелотти: «Вклад Крооса не изменится от результатов еще одной ЛЧ. Он уже вошел в историю футбола»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти высказался о карьере Тони Крооса.

Матч против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов станет для полузащитника «Реала» последним на клубном уровне. 

«Это последняя игра Крооса. Я надеюсь, что он сможет завершить карьеру победой в Лиге чемпионов. В индивидуальном плане он этого заслуживает.

Он вошел в историю мадридского «Реала». Его вклад не изменится от результатов еще одной Лиги чемпионов. Он уже вошел в историю. Еще одна победа [в этом турнире] была бы фантастической. Он уже вошел в историю футбола», – сказал главный тренер «Реала». 

Мадридский клуб встретится с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня. 

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3 комментария
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Кросс один из столпов величия в своём поколении, просто зубр нулевых и практически половины двадцатых
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Никто и не спорит - Кроос действительно вошёл в историю футбола.
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Ну конечно, один из единственных футболистов у которого не было хейтеров. Не помню игрока, со столь классными и точными передачами. Один из лучших полузащитников в истории футбола, не то что Реала!
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