Вальверде – Кроосу: «В детстве мечтал, как играю с кумиром – это исполнилось. Люблю тебя и благодарен за то, кем являюсь». Тони ответил: «У тебя есть все, чтобы стать капитаном «Реала», поговорим про № 8»

Федерико Вальверде посвятил Тони Кроосу пост в социальных сетях.

Вчера 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с « » и закончит игровую карьеру после Евро-2024.

«Думаю, в детстве у каждого из нас был кумир. Которым мы восхищались, на которого смотрели по телевизору и думали: «Я хочу быть похожим на него, когда вырасту». И если мы были детьми с богатым воображением, мы могли мечтать, что играем в футбол с этим кумиром, который был таким далеким, неприкасаемым и недоступным.

Этим ребенком был я. Мальчиком, который исполнил свою мечту и играл с тем, кого всегда считал своим кумиром.

Сегодня я испытываю странные чувства и пишу с комом в горле. Я знаю, что этому ребенку хотелось бы поиграть с тобой еще лет десять, как и мне, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем ребенком, который всегда восхищался тобой.

Я весь день думал об этом послании, потому что никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал, что люблю тебя и благодарен за то, кем являюсь», – написал полузащитник «Реала» в социальных сетях.

ответил на публикацию, намекнув на то, что может оставить в наследство уругвайцу 8-й номер, под которым выступает в клубе.

«Уффф, мой дорогой . Ты знаешь, что ты очень важен для меня. Потому что я люблю тебя как игрока и как личность. У тебя есть абсолютно все, чтобы стать капитаном этой команды в будущем. Я всегда буду рядом с тобой! А завтра мы поговорим на другую тему... № 8», – написал немец в комментариях под постом.