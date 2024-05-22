Вальверде – Кроосу: «В детстве мечтал, как играю с кумиром – это исполнилось. Люблю тебя и благодарен за то, кем являюсь». Тони ответил: «У тебя есть все, чтобы стать капитаном «Реала», поговорим про № 8»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос игровая форма соцсети Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде посвятил Тони Кроосу пост в социальных сетях.

Вчера 34-летний полузащитник объявил, что не продлит контракт с «Реалом» и закончит игровую карьеру после Евро-2024.

«Думаю, в детстве у каждого из нас был кумир. Которым мы восхищались, на которого смотрели по телевизору и думали: «Я хочу быть похожим на него, когда вырасту». И если мы были детьми с богатым воображением, мы могли мечтать, что играем в футбол с этим кумиром, который был таким далеким, неприкасаемым и недоступным.

Этим ребенком был я. Мальчиком, который исполнил свою мечту и играл с тем, кого всегда считал своим кумиром.

Сегодня я испытываю странные чувства и пишу с комом в горле. Я знаю, что этому ребенку хотелось бы поиграть с тобой еще лет десять, как и мне, Тони. Потому что я никогда не переставал быть тем ребенком, который всегда восхищался тобой.

Я весь день думал об этом послании, потому что никогда не говорил тебе об этом, и не знаю, смогу ли сделать это лично, но я хочу, чтобы ты знал, что люблю тебя и благодарен за то, кем являюсь», – написал полузащитник «Реала» в социальных сетях.

Кроос ответил на публикацию, намекнув на то, что может оставить в наследство уругвайцу 8-й номер, под которым выступает в клубе.

«Уффф, мой дорогой Феде. Ты знаешь, что ты очень важен для меня. Потому что я люблю тебя как игрока и как личность. У тебя есть абсолютно все, чтобы стать капитаном этой команды в будущем. Я всегда буду рядом с тобой! А завтра мы поговорим на другую тему... № 8», – написал немец в комментариях под постом.

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10 комментариев
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Кстати номер 8 можно смело отдать Вальверде
Этот чел будущий кэп Реала и восьмёрка Крооса будет в надёжных руках уругвайского гения)
+34
-4
+30
Прекрасные и очень трогательные слова. Тони всегда был его кумиром Вальверде. И именно Феде получит игровой номер Крооса.
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+17
Достойное завершение карьеры великого игрока. Это не по помойкам шляться
+9
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Феде вполне заслужил 8-ку, один из будущих лидеров Мадрида.
+4
0
+4
Написал от души.👏🏻
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+3
Ну не лапочка ли Тони Кросс?♥️
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+2
кстати даже никто и не подумал про легендарный номер Крооса. Феде достоин как никто другой
+2
0
+2
Ответ Норвежский прихлебатель
Хех, моя первая футболка Реала была с номером восемь - Предраг Миятович :) Я за то, чтобы восьмерку отдали Феде. Тчуа, конечно, тоже шикарный футболист, но Вальверде заслужил больше
Он получит 6 от Начо как опорник
+1
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Хех, моя первая футболка Реала была с номером восемь - Предраг Миятович :)
Я за то, чтобы восьмерку отдали Феде. Тчуа, конечно, тоже шикарный футболист, но Вальверде заслужил больше
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Там еще в прикрепленном видео Феде в конце отрывок с какого-то интервью и у него спрашивают кто его кумир (или что-то близкое к этому слову) и Вальверде ответил, что Кроос
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