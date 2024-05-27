Аленичев о Моуринью в «Порту»: «Жозе был как отец для футболистов – не помню в раздевалке ни одного кислого лица, ни конфликтов. Кроме отличных человеческих качеств, он сумасшедший аналитик»

Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Порту».

Бывший полузащитник выступал за португальский клуб с 2000 по 2004 годы.

«При Моуринью я не всегда попадал в состав. Запомнил момент, как мы выиграли у «Бенфики» – 4:0. Я забил два и отдал голевую с углового. В следующем матче не играл. Можете верить или нет, но нисколько не расстроился. Не спрашивал о причинах у тренера и даже самому себе не задавал вопрос: «Как же так?» Любое решение Моуринью я всегда уважал. Прекрасно понимал: если забил два гола «Бенфике», а сегодня не в составе, значит, так и надо. Значит, так решил главный. Значит, это правильно.



Для футболистов был как отец. Я не помню в раздевалке ни одного кислого лица. Обычно люди злятся, когда не играют. При нем ни один не позволял подобных мыслей. Никогда не было конфликтов. Все знали: Мистер прав.



Авторитет он заработал не на ровном месте. Кроме отличных человеческих качеств, он сумасшедший аналитик. Анализировал каждый матч, каждую тренировку. Видел, кто из игроков находится в тонусе. Исходил из этого, выбирая стартовый состав. А еще регулярно спрашивал: «Удобно ли тебе играть на этой позиции? Комфортно?» – рассказал экс-игрок «Порту», «Ромы», «Локомотива» и «Спартака» в монологе для Sports.

Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя