Аленичев о Моуринью в «Порту»: «Очень интеллигентный и коммуникабельный, с ним тренировки были как праздник. С годами он изменился не в лучшую сторону»

Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Порту».

Бывший полузащитник выступал за португальский клуб с 2000 по 2004 годы.

«При Моуринью я приезжал на тренировки как на праздник. Я знал, что интересно будет не только на поле, но и за его пределами. Жозе – очень интеллигентный и коммуникабельный, он относился к каждому футболисту одинаково. Чуть ли не перед каждым занятием спрашивал: «Как дела? Есть ли проблемы в быту, у жены или дочки? Рассказывай, не стесняйся, будем помогать». Человечище, что говорить.

Меня поразило, что за два с половиной года совместной работы мы никогда не бегали кросс. Для сравнения: за год у кроссов было столько, сколько до этого я не видел за всю жизнь. Может быть, только у в « ». в «Роме» давал тесты Купера. Моуринью – ни разу. Тактикой – так много как при Капелло – мы тоже не занимались. Жозе уделял ей внимание, но больше считал, что футболистам нужен мяч – дайте его, и они покажут себя в игре.

Все его тренировки были с мячом – интересные, интенсивные, потрясающие. Я получал такое же удовольствие, как от занятий и . В чем-то они были похожи – например, упражнениями на удержание мяча. Но у Моуринью много собственных идей. Не скажу, что я записывал их все, но основные – записывал. Когда стал тренером, использовал в работе во всех командах, начиная с тульского «Арсенала».

Например, тренеры часто делят состав пополам – 10 на 10 – и просят играть в одно-два касания. Но это банально. Мне нравилось, когда Моуринью делил нас на три группы – например, на три семерки или три пятерки. Мы играли 14 на 7 или 10 на 5. Причем семерка или пятерка, которая теряла мяч, должна быстро вступать в отбор. Высочайшая интенсивность – то, что надо.

Кажется, с годами Моуринью изменился не в лучшую сторону. В «Порту» он был другим. Та игра, которую мы показывали, – фантастика. Мы играли в атаку. Понятно, что думали об обороне, но соотношение в пользу нападения было 60 на 40 или 70 на 30. Сейчас у наоборот. В атаке «Ромы» , , – хороший состав, но 60-70% времени он оборонялся. Я не мог понять, почему это и как.

То же самое – в плане общения. В ноябре-декабре в Португалии идут ливни. Однажды в таких условиях играли с «Санта-Кларой» с Азорских островов – это трудно назвать полем. Не огород, а просто жижа. Таких матчей помню несколько, но ни разу не слышал от Моуринью, что нам помешали условия. Даже когда были осечки, на пресс-конференциях Жозе не жаловался. Он мог сказать в раздевалке: «Понимаю, поле плохое». Но публично – никогда.

Моментами он был эмоциональным и вспыльчивым. Но то, какие цитаты он выдает сейчас, – небо и земля по сравнению с тем, что было в «Порту». Это не критика – может, я чего-то не понимаю, а он так просто играет на публику», – рассказал экс-игрок «Порту», «Ромы», «Локомотива» и «Спартака» в монологе для Sports.

Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя