Аленичев о Моуринью в «Порту»: «Очень интеллигентный и коммуникабельный, с ним тренировки были как праздник. С годами он изменился не в лучшую сторону»

Теги Локомотив Юрий Семин Рома Жозе Моуринью высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Фабио Капелло Сборная России по футболу Георгий Ярцев Дмитрий Аленичев Олег Романцев Sports.ru Арсенал Тула Зденек Земан Ромелу Лукаку Пауло Дибала Лоренцо Пеллегрини Футбол

Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Порту».

Бывший полузащитник выступал за португальский клуб с 2000 по 2004 годы.

«При Моуринью я приезжал на тренировки как на праздник. Я знал, что интересно будет не только на поле, но и за его пределами. Жозе – очень интеллигентный и коммуникабельный, он относился к каждому футболисту одинаково. Чуть ли не перед каждым занятием спрашивал: «Как дела? Есть ли проблемы в быту, у жены или дочки? Рассказывай, не стесняйся, будем помогать». Человечище, что говорить.

Меня поразило, что за два с половиной года совместной работы мы никогда не бегали кросс. Для сравнения: за год у Земана кроссов было столько, сколько до этого я не видел за всю жизнь. Может быть, только у Семина в «Локомотиве». Капелло в «Роме» давал тесты Купера. Моуринью – ни разу. Тактикой – так много как при Капелло – мы тоже не занимались. Жозе уделял ей внимание, но больше считал, что футболистам нужен мяч – дайте его, и они покажут себя в игре.

Все его тренировки были с мячом – интересные, интенсивные, потрясающие. Я получал такое же удовольствие, как от занятий Романцева и Ярцева. В чем-то они были похожи – например, упражнениями на удержание мяча. Но у Моуринью много собственных идей. Не скажу, что я записывал их все, но основные – записывал. Когда стал тренером, использовал в работе во всех командах, начиная с тульского «Арсенала».

Например, тренеры часто делят состав пополам – 10 на 10 – и просят играть в одно-два касания. Но это банально. Мне нравилось, когда Моуринью делил нас на три группы – например, на три семерки или три пятерки. Мы играли 14 на 7 или 10 на 5. Причем семерка или пятерка, которая теряла мяч, должна быстро вступать в отбор. Высочайшая интенсивность – то, что надо.

Кажется, с годами Моуринью изменился не в лучшую сторону. В «Порту» он был другим. Та игра, которую мы показывали, – фантастика. Мы играли в атаку. Понятно, что думали об обороне, но соотношение в пользу нападения было 60 на 40 или 70 на 30. Сейчас у Жозе наоборот. В атаке «Ромы» Дибала, Лукаку, Пеллегрини – хороший состав, но 60-70% времени он оборонялся. Я не мог понять, почему это и как.

То же самое – в плане общения. В ноябре-декабре в Португалии идут ливни. Однажды в таких условиях играли с «Санта-Кларой» с Азорских островов – это трудно назвать полем. Не огород, а просто жижа. Таких матчей помню несколько, но ни разу не слышал от Моуринью, что нам помешали условия. Даже когда были осечки, на пресс-конференциях Жозе не жаловался. Он мог сказать в раздевалке: «Понимаю, поле плохое». Но публично – никогда.

Моментами он был эмоциональным и вспыльчивым. Но то, какие цитаты он выдает сейчас, – небо и земля по сравнению с тем, что было в «Порту». Это не критика – может, я чего-то не понимаю, а он так просто играет на публику», – рассказал экс-игрок «Порту», «Ромы», «Локомотива» и «Спартака» в монологе для Sports.

Я выиграл Лигу чемпионов и забил в финале. Монолог Аленичева – 20 лет спустя

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23 комментария
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База. Жозе - любимый тренер, но, даже будучи фанатом Челси, должен признать, что конкуренцию Пепу (которого терпеть не могу) и остальным он проиграл вчистую. Это уже по истории с Карнейро было понятно. Ну а потом перестал свои классные цитаты подкреплять результатами. Харизма осталась, а остальное устарело. Жаль, но все течет, все изменяется.
+16
-2
+14
Ответ Carasa
База. Жозе - любимый тренер, но, даже будучи фанатом Челси, должен признать, что конкуренцию Пепу (которого терпеть не могу) и остальным он проиграл вчистую. Это уже по истории с Карнейро было понятно. Ну а потом перестал свои классные цитаты подкреплять результатами. Харизма осталась, а остальное устарело. Жаль, но все течет, все изменяется.
Пусть Пеп выиграет ЛЧ с Порту, лол
+14
-5
+9
В багаже Аленичева лежала барсетка Жозе из двухтысячных💪🏻
+9
-1
+8
Как можно судить тот период, когда ты не работал с ним? Моур профи своего дела и всегда им был и всегда защищал своих
+5
-1
+4
Ответ Калабаскас
Пусть Пеп выиграет ЛЧ с Порту, лол
Ну не, в этом плане Пеп вообще рядом не валялся, всегда это говорил и буду говорить. Но конкретно у Моу с 2015 года начались проблемы при сопоставимых ресурсах и возможности брать лучших, и вот с этого момента он постепенно начал с ярмарки ехать.
+4
-2
+2
С годами и большими деньгами, властью, плохие черты обнажаются, закрадывается желание поныть, пугливость, раздражительность и прочее. Всё что перечислил Аленичев в плане тренерской деформации Моура - именно возрастные изменения. Притом он очень много энергии вкладывал в свою работу - потому и стал особенным. Но когда много вкладываешь, то и отдача велика - менталитет стирается также, как стираются суставы и рвутся связки атлетов при сверхнагрузках и недостаточном восстановлении
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Ответ Зеленский
Все кто знаком с Моуриньо и Роналду говорят о них только хорошее,несмотря на имидж в прессе.А вот про ангелочков Месси и Гвардиола не раз слышал,что они лицемерные и обидчивые
Кстати, тоже заметил...Но там (у вторых двоих) маска и созданный прессой ареол. Кстати Ибрагимович тоже так считает.
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Ответ Tpy6kaMerlina
С годами и большими деньгами, властью, плохие черты обнажаются, закрадывается желание поныть, пугливость, раздражительность и прочее. Всё что перечислил Аленичев в плане тренерской деформации Моура - именно возрастные изменения. Притом он очень много энергии вкладывал в свою работу - потому и стал особенным. Но когда много вкладываешь, то и отдача велика - менталитет стирается также, как стираются суставы и рвутся связки атлетов при сверхнагрузках и недостаточном восстановлении
Возраст в футболе для тренера это просто число. Анчи доказал, что можно с игроками любой эпохи находиться на 1 волне.
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Все люди с годами меняются и не в лучшую сторону.
Увы, факт.
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Ответ Direct free kick
У Маура Аленичев делал 1+1 в финале ЛЧ https://www.youtube.com/watch?v=Isaabed5BW8 через 1,5 месяца Аленичев вылетал из кубка России от Металларга Липецк, а потом вообще перестал играть за клуб при Старкове
Ну, одно дело когда ты взаимодействуешь с Деку и Манише под руководством Моуриньо , и совсем другое с .....кто там был...короче когда тренер Старков😂
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Ответ Stereophonics89
Жозе, в отличие от Аленичева и экспертов спорца, отлично разбирается в футболе и своих умениях, поэтому на прессухах ведёт себя так, как ему выгодно, а на поле его команды играют в тот футбол, который по мнению Жозе будет приносить результат
У Маура Аленичев делал 1+1 в финале ЛЧ https://www.youtube.com/watch?v=Isaabed5BW8
через 1,5 месяца Аленичев вылетал из кубка России от Металларга Липецк, а потом вообще перестал играть за клуб при Старкове
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Ответ Калабаскас
Пусть Пеп выиграет ЛЧ с Порту, лол
Пусть Жозе выиграет ЛЧ с Реалом, лол
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Великий Моуриньо лучшее, что было с футболом в XXI веке
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Жозе, в отличие от Аленичева и экспертов спорца, отлично разбирается в футболе и своих умениях, поэтому на прессухах ведёт себя так, как ему выгодно, а на поле его команды играют в тот футбол, который по мнению Жозе будет приносить результат
+1
-1
0
Все кто знаком с Моуриньо и Роналду говорят о них только хорошее,несмотря на имидж в прессе.А вот про ангелочков Месси и Гвардиола не раз слышал,что они лицемерные и обидчивые
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Изменился... С волками жить — по-волчьи выть.
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Многое из того, что он говорит, это на публику конечно же. Отводит внимание и удар на себя от футболистов и клуба
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так ты Дима как раз тренировал как Маур от обороны В СПартаке а не как Романцев играл в атаку
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