Хави об отставке из «Барсы»: «Я не должен говорить о причинах. Это дело президента»
Хави высказался о своей отставке с поста главного тренера «Барселоны».
– Почему вы не остались, вам объяснили причины?
– Это не мое решение. Я не должен говорить о причинах. Это дело президента [Лапорты].
- Вы разделяете аргументы президента насчет отставки?
– Это не имеет значения. «Барса» продолжает свой путь, клуб превыше всего.
- Последние несколько дней – самые печальные для вас?
– Работа не оценивается [должным образом] в той ситуации, в те тяжелые времена, когда я возглавил команду. Я пришел, когда мы занимали 9-е место, а финишировали в итоге вторыми. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея, а в этом – не получилось добиться результата в 4 ключевых матчах. Мне грустно, но это моя работа, – сказал Хави.
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