Хави об отставке из «Барсы»: «Я не должен говорить о причинах. Это дело президента» 

Хави высказался о своей отставке с поста главного тренера «Барселоны».

– Почему вы не остались, вам объяснили причины?

– Это не мое решение. Я не должен говорить о причинах. Это дело президента [ ].

- Вы разделяете аргументы президента насчет отставки?

– Это не имеет значения. «Барса» продолжает свой путь, клуб превыше всего.

- Последние несколько дней – самые печальные для вас?

– Работа не оценивается [должным образом] в той ситуации, в те тяжелые времена, когда я возглавил команду. Я пришел, когда мы занимали 9-е место, а финишировали в итоге вторыми. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея, а в этом – не получилось добиться результата в 4 ключевых матчах. Мне грустно, но это моя работа, – сказал .