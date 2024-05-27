Хави об отставке из «Барсы»: «Я не должен говорить о причинах. Это дело президента» 

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави высказался о своей отставке с поста главного тренера «Барселоны».

– Почему вы не остались, вам объяснили причины?

– Это не мое решение. Я не должен говорить о причинах. Это дело президента [Лапорты].

- Вы разделяете аргументы президента насчет отставки?

– Это не имеет значения. «Барса» продолжает свой путь, клуб превыше всего.

- Последние несколько дней – самые печальные для вас?

– Работа не оценивается [должным образом] в той ситуации, в те тяжелые времена, когда я возглавил команду. Я пришел, когда мы занимали 9-е место, а финишировали в итоге вторыми. В прошлом сезоне мы выиграли два трофея, а в этом – не получилось добиться результата в 4 ключевых матчах. Мне грустно, но это моя работа, – сказал Хави.

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23 комментария
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Изо всех сил старается не показать, но обида скаозит в каждом слове. Он ещё покажет себя.
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Ответ Hella black
Опыта и холоднокровия не хватило Хави как по мне,НО более чем уверен ☝🏼 Хави ещё вернётся ! Удаче маэстро стать таким же легендарным тренером,каким он был будучи игроком ✊🏼
Адекватного президента ему не хватило. Хави выжимал максимум из этого состава. Уверен, его работу по-настоящему оценят в след сезоне.
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Опыта и холоднокровия не хватило Хави как по мне,НО более чем уверен ☝🏼 Хави ещё вернётся ! Удаче маэстро стать таким же легендарным тренером,каким он был будучи игроком ✊🏼
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Прорвёт, в конце концов, и всё расскажет. Умение держать язык за зубами у Хави развито весьма умеренно.
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Laporta out
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Игроки ,персоналы уходят - клуб остается. Хави удачи.
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Ответ alexey102rus
Так не надо было менять решение постоянно. То уйду, то останусь
Один раз поменял решение и только ленивый не пнул. Ты никогда не менял своих решений?
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Буду скучать по этому трепачу)
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Хави нужно пока потренировать середняк а ля Валенсия пока не обрастет мясом. Рано он пришел в Барсу, тем более крисизную
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Топит Лапортыча,который его подобрал.Кому нужен был этот Хави до него?
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Ждём когда Пике сможет возглавить руководство клуба. Бармалей довёл клуб до ручки*, пандемия ухудшила положение, нынешнее руководство со своими РЫЧАГАМИ знатно подорвало авторитет клуба. Хави помог удержаться в лидерах , не упасть в пропасть в игровом плане.
Ждём АДЕКВАТОВ в СОВДИР. Это ПолитБюро своё отжило.
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Избаловал конечно Лапорта пастуха верблюдов
Обамеянг,Ферран,Кессье,Левандовски,Рафинья,Кунде,Алонсо,Иньиго,Кристенсен,Канселу,Феликс,Гюндоган,Ромеу,Роке…плюс академия
Никому в мире не поодгоняли столько игроков
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Так как я никогда не пишу на ветке Реала, хочу воспользоваться случаем и пожелать всего наилучшего, ТОНИ КРОССУ! Прекрасному футболисту и прекрасному человеку. Он всегда был достойным представителем Мадридского Реала и Сборной Германии. Велик его вклад в победах этих команд. Удачи тебе, профи!!!!!
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Дней без скулежа Хави: 0
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Ответ Александр Степанов
Один раз поменял решение и только ленивый не пнул. Ты никогда не менял своих решений?
Так посмотри его высказывания с момента объявления об уходе и до недавнего времени. Смысл был несколько месяцев публично говорить о том, что решение не поменяется,, если его легко уболтали и потом выгнали и взяли Флика.
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Ответ ЧИКО
ВСЕГО ТЕБЕ САМОГО ХОРОШЕГО, ЛЕГЕНДА! ТЫ ЕЩЁ ВЕРНЁШЬСЯ В БАРСУ БОЛЕЕ СИЛЬНЫМ!!!!
Ты, который поставил минус… это ты минус этой жизни….
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