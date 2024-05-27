Хави вошел в топ-10 по числу матчей во главе «Барселоны» – 143. У него 90 побед, 24 ничьих и 29 поражений
Лишь 9 тренеров провели больше матчей во главе «Барселоны», чем Хави.
Для главного тренера «блауграны» игра против «Севильи» (2:1) стала 143-й во всех турнирах. По этому показателю он догнал Эленио Эрреру.
Впереди – Эрнесто Вальверде (145), Фердинанд Даучик (151), Терри Венейблс (169), Луис Энрике (181), Луи ван Гал (200), Пеп Гвардиола (247), Ринус Михелс (267), Франк Райкард (273) и Йохан Кройфф (421).
Из 143 матчей Хави выиграл 90. 24 завершились вничью, 29 – поражением «Барселоны».
Качели Хави утомляли, но под конец стало ясно, что такие тряски были по большей части из-за Лапорты.
Надебсь, что у Флика все получится, а если нет, то надеюсь, что Хави вернётся в клуб под руководством другого президента.