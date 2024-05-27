«Зенит» боролся против всех соперников, еще и против судейства. Очень тяжелый сезон». Клаудиньо о чемпионстве

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков.

«Сезон был очень тяжелым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, еще и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», – сказал .

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