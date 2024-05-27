«Зенит» боролся против всех соперников, еще и против судейства. Очень тяжелый сезон». Клаудиньо о чемпионстве

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги сезона.

Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков. 

«Сезон был очень тяжелым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, еще и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», – сказал Клаудиньо

Против «Зенита» судьи ошибались чаще всего в сезоне РПЛ. У Безбородова 9 ошибок – больше всех («СЭ»)

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63 комментария
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чего уж там, против всей России. плюс/минус )
+53
-22
+31
В последнем туре очень смеялся, когда судьи 10 минут думали как не назначить пенальти за две руки. Хорошо, что не смогли придумать.
+31
-13
+18
Фактанул.
Другое дело, что играть надо было лучше... Но это уже другой вопрос.
+34
-18
+16
Ответ Giggs
чего уж там, против всей России. плюс/минус )
Кроме Песьякова
+18
-8
+10
Ответ Растиньяк
Один сезон при честном судействе, и уже такая рефлексия
Честное судейство- это когда против Зенита было 8 судейских ошибок. Больше всех в чемпионате)
+14
-5
+9
Абсолютно прав. В пользу самой атакующей команды поставили всего одну пенку. Хотя спорных моментов было не меньше десятка
+35
-27
+8
С петтайщиной и хусаинтвщиной, конечно, не сравнить, но в эпоху VAR в этом сезоне было точно самое предвзятое судейство против Зенита. Даже в последней игре Мешков упорно думал как бы не дать пенальти за очевиднейшую игру рукой.
+20
-12
+8
Ответ Ксяоми Ноутов
Комментарий удален модератором
Ты про Соболева?
+19
-12
+7
Бедный Зенит. Все его обижают. Да как же так?!
+16
-10
+6
Ответ nucelar homosexual
Честное судейство- это когда против Зенита было 8 судейских ошибок. Больше всех в чемпионате)
Ну а до этого были другие команды, против которых совершалось больше всего ошибок. Вам же говорят - первый раз, и уже разнылись. Раньше других так судили, и ничего.
+3
0
+3
Ответ Spartakus1984
Помню как само руководсвто зенита в прошлых сезонах советовало остальным командам не ныть по поводу судейства.Болельщики тоже других подкалывали,а я еще тогда писал,что будете на нашем месте,тогда по другому запоете.Все познается в сравнени как говориться.
Главное, что вам на нашем месте еще долго не бывать ))
+12
-9
+3
Ответ Groznyi2024
Абсолютно прав. В пользу самой атакующей команды поставили всего одну пенку. Хотя спорных моментов было не меньше десятка
Что-то когда Спартак взял золото с одним пенальти за сезон, который дали уже в последних турах, никого это не смущало)
+8
-6
+2
Ответ Александр Кудрявцев
Что то у других 15 команд судьи как судьи были. А у Зенита как всегда одна и таже песня
https://www.sports.ru/football/1116099013-protiv-zenita-sudi-oshibalis-chashhe-vsego-v-sezone-rpl-u-bezborodova-.html
Спорить кажется бесполезно…
+8
-6
+2
Ответ Giggs
чего уж там, против всей России. плюс/минус )
москва не Россия )
+3
-1
+2
Один сезон при честном судействе, и уже такая рефлексия
+15
-13
+2
Забаньте Клаудиньо, он всех тут минусует))
+9
-7
+2
Учитывая что Клаудиньо больше всех ощущал удары по своим ногам без свистков, то да, логично, что это говорит он.
+3
-2
+1
Ответ riverman1980
С петтайщиной и хусаинтвщиной, конечно, не сравнить, но в эпоху VAR в этом сезоне было точно самое предвзятое судейство против Зенита. Даже в последней игре Мешков упорно думал как бы не дать пенальти за очевиднейшую игру рукой.
Чего он там думал? Там с одной-двух камер видно, куда попал мяч. После того, как дали с этих камер повтор, никто ничего придумывать не пытался.
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Alon Raven
Это не факты. Это мнение журналиста Спорт Экспресс. Если, это именно они постоянно берут интервью и Моста и прочих клоунов.
это не мнение, а набор конкретных зафиксированных ошибок которые признаны эск рфс
+2
-2
0
Ответ SMART789
Факты упрямая вещь https://www.sports.ru/football/1116099013-protiv-zenita-sudi-oshibalis-chashhe-vsego-v-sezone-rpl-u-bezborodova-.html
Это не факты. Это мнение журналиста Спорт Экспресс. Если, это именно они постоянно берут интервью и Моста и прочих клоунов.
+3
-3
0
Ответ Александр Кудрявцев
Что то у других 15 команд судьи как судьи были. А у Зенита как всегда одна и таже песня
Особенно у Сочи и Балтики
0
0
0
Ответ Александр Кудрявцев
Что то у других 15 команд судьи как судьи были. А у Зенита как всегда одна и таже песня
Юрана, Карпин тоже против судей. Просто карточки больше не хотят, потому прямо не говорят.
0
0
0
Ответ Ruscello
https://www.sports.ru/football/1116099013-protiv-zenita-sudi-oshibalis-chashhe-vsego-v-sezone-rpl-u-bezborodova-.html Спорить кажется бесполезно…
Всё так, но есть ньюанс )))
Это "ошибки", которые были официально признаны тем же судейским комитетом. Ну тем, у кого то "крови не было - не нарушение", то "наступ не акцинтированный" и так далее.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий9779
По судейству СЭ всё сегодня рассказал,так что чемпионство заслуженное,но и играть надо хотя бы как в матче с Ростовом,когда глаза горят у всей команды.
Так СЭ же спартаковский ресурс? Вы же 10 лет об этом визжите)) а тут авторитетный источник))
+4
-4
0
Ответ Alon Raven
Поэтому так долго он ждал этих камер?
Сверху, две руки видно было чётко.
0
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0
Ответ riverman1980
С петтайщиной и хусаинтвщиной, конечно, не сравнить, но в эпоху VAR в этом сезоне было точно самое предвзятое судейство против Зенита. Даже в последней игре Мешков упорно думал как бы не дать пенальти за очевиднейшую игру рукой.
Ну до Куку как его там далеко)) он в прошлый раз думал-думал, да и придумал что ничего не было)) Помнишь Динамо, дружище*?
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Ответ Coongur
Чего он там думал? Там с одной-двух камер видно, куда попал мяч. После того, как дали с этих камер повтор, никто ничего придумывать не пытался.
Поэтому так долго он ждал этих камер?
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Ответ Giggs
чего уж там, против всей России. плюс/минус )
Как Россия против всего мира )))
0
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