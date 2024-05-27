«Зенит» боролся против всех соперников, еще и против судейства. Очень тяжелый сезон». Клаудиньо о чемпионстве
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги сезона.
Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков.
«Сезон был очень тяжелым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, еще и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», – сказал Клаудиньо.
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Другое дело, что играть надо было лучше... Но это уже другой вопрос.
Спорить кажется бесполезно…
Это "ошибки", которые были официально признаны тем же судейским комитетом. Ну тем, у кого то "крови не было - не нарушение", то "наступ не акцинтированный" и так далее.