Клаудиньо сказал, что хочет остаться: «У меня есть контракт, я счастлив. Буду в отпуске – поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех»

Клаудиньо заявил, что хочет продолжить играть за «Зенит».

– Вы собираетесь остаться в « » на следующий сезон?

– У меня контракт до 2027 года. На данный момент – да. Я должен отработать свой контракт.

Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех.

– Но вы хотите остаться?

– Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше, – сказал полузащитник, выступающий за петербуржцев с сезона-2021/22.