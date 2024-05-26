Клаудиньо сказал, что хочет остаться: «У меня есть контракт, я счастлив. Буду в отпуске – поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех»

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Клаудиньо заявил, что хочет продолжить играть за «Зенит».

– Вы собираетесь остаться в «Зените» на следующий сезон?

– У меня контракт до 2027 года. На данный момент – да. Я должен отработать свой контракт.

Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех.

– Но вы хотите остаться?

– Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше, – сказал полузащитник, выступающий за петербуржцев с сезона-2021/22.

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15 комментариев
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Ну и хорошо,такой кудесник нам нужен.
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Ответ tankist231
А что случилось то, то хотели свалить, а сейчас счастливы, вендел такой же
А кто из них говорил,что хочет уйти?Москосми?
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Если будет играть как вчера - милости просим остаться. Вчера вся команда показала что если хотят, то могут.
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Ответ Predator87
у этого кудесника как ты говоришь статистика слабоватая.игрок как раз уровня нашего чемпа,в европе ему делать нечего.пусть остается конечно)
Да не гори ты так😄
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+2
А что случилось то, то хотели свалить, а сейчас счастливы, вендел такой же
+4
-3
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оставлять! срочно!
+1
0
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Ответ Predator87
у этого кудесника как ты говоришь статистика слабоватая.игрок как раз уровня нашего чемпа,в европе ему делать нечего.пусть остается конечно)
У этого кудесника ожидаемых ассистов больше чем у русского бразильца Глушенкова, будь у Зенита не предпоследняя реализация в чемпе, ты бы уже билеты на финал Кубка брал, чтоб сделать фото с новым обладателем рекорда по голевым пасам)
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Ответ Дмитрий9779
А кто из них говорил,что хочет уйти?Москосми?
Ну помню и вендел приехал поздно на сборы, ждал перехода и клоудиньо того же хотел,, какая разница какие сми
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Ну если арабы предложат 40 за Вендела и 30 за Клауда, можно будет подумать :) Но двоих сразу отпускать нельзя. Тем более 30 мультов в годовом бюджете Зенита - это даже не четверть суммы. А отсутствие любого из этих двух футболистов поставит под вопрос чемпионство в юбилейный год.

В общем, если и продавать то после сезона 24/25. Сейчас не надо команду сильно ворошить и перестраивать.
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Ответ tankist231
Ну помню и вендел приехал поздно на сборы, ждал перехода и клоудиньо того же хотел,, какая разница какие сми
Ни разу,ни от агентов ни от самих футболистов этих слов не было,а чьи-то догадки и предположения пусть бабки у подъезда обсуждают .
По Венделу было пояснение от руководства.Клаудиньо и близко таких речей не вёл
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