Клаудиньо сказал, что хочет остаться: «У меня есть контракт, я счастлив. Буду в отпуске – поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех»
Клаудиньо заявил, что хочет продолжить играть за «Зенит».
– Вы собираетесь остаться в «Зените» на следующий сезон?
– У меня контракт до 2027 года. На данный момент – да. Я должен отработать свой контракт.
Конечно, сейчас я хочу насладиться этим моментом с семьей. Но впереди еще финал Кубка России, так что... надо сосредоточиться на финале Кубка, чтобы снова стать обладателями трофея. А потом, когда я буду в отпуске, я поговорю с «Зенитом» и посмотрю, что будет лучше для всех.
– Но вы хотите остаться?
– Да, у меня есть контракт, я счастлив. Посмотрим, что будет дальше, – сказал полузащитник, выступающий за петербуржцев с сезона-2021/22.
В общем, если и продавать то после сезона 24/25. Сейчас не надо команду сильно ворошить и перестраивать.
По Венделу было пояснение от руководства.Клаудиньо и близко таких речей не вёл