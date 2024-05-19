Слишкович о «Спартаке»: «Не могу быть до конца доволен своей работой, мы не достигли цели в Кубке. С «Балтикой» был плохой день, когда ничего не получается»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Блаж Слишкович Спорт-Экспресс Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович оценил свою работу в «Спартаке» без Гильермо Абаскаля.

– Что получилось сегодня? И чего не хватило в матче с «Балтикой»?

– Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает.

Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.

– Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?

– Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома.

И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.

– Ваш отец – известный тренер. Что он вам говорил и советовал в последнее время?

– Это секрет. Мне повезло, что у меня есть человек, который знает все футбольные вопросы в сто раз лучше меня. Я всегда могу получить совет от него. Я не всегда согласен с его идеями, у меня есть свое мнение. Но он часто мне помогает, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» после победы над «Рубином» (3:1).

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17 комментариев
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К Владимиру не может быть претензий. И.О. главного тренера сделал всё что должен был и мог. Спасибо Владимир. Успехов.
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Надо оставлять Слишковича однозначно. Лишним в штабе Станковича точно не будет
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На самом деле, все похерили в тот день, когда "потеряли" промеса.
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Что такое не везёт, и как с этим бороться.
Сегодня из 7 ударов/7 в створ и три гола.
И даже угловые расколдовали.
С Балтикой моментов гораздо больше и ничего...
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Ответ shadow82
На самом деле, все похерили в тот день, когда "потеряли" промеса.
Да, с Промесом бы и за чемпионство боролись, и Кубок бы взяли, и Абаскаля не пришлось бы увольнять...
Вся ответственность за это на менеджменте Спартака
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Это как раз был тот случай, когда надо было побеждать и доказывать свой класс. Увы.
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И всё-таки, почему Соболев не полетел в Калининград?
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А вот сегодня у Балтики получается все !
И финале тоже все получится : Верим )))
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Мы и не заслужили кубка. Слишком много слили за сезон. Неудивительно, что в ответственный момент игроки дрогнули. В них нужно воспитывать победителей.
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Ответ shadow82
Это как раз был тот случай, когда надо было побеждать и доказывать свой класс. Увы.
Тот ЕДИНСТВЕННЫЙ случай !
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Ответ sergspartak
Нормально, Каррера тоже Кубок проиграл сначала.
И я верю в Золотые медали в этом сезоне !
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Ответ OldRedWhite
И я верю в Золотые медали в этом сезоне !
сначала надо 3 место зацепить
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Ответ sergspartak
сначала надо 3 место зацепить
Да я про Зенит ))
А третье или десятое в отсутствие Еврокубков нет никакой разницы ! )))
Нужен был Кубок
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Ответ трахтенберг месть коней
Надо оставлять Слишковича однозначно. Лишним в штабе Станковича точно не будет
Серб привезет пятерых помощников и Семин уже писал,что в тренерский штаб Спартака больше никто не войдет.
Как понимать,что оставят Володю в системе Спартака. Администратором базы?
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Ответ ДудьСдулся
И всё-таки, почему Соболев не полетел в Калининград?
Так объясняли же, обиделся, что никто не домогается.
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