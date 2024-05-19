Слишкович о «Спартаке»: «Не могу быть до конца доволен своей работой, мы не достигли цели в Кубке. С «Балтикой» был плохой день, когда ничего не получается»

Владимир Слишкович оценил свою работу в «Спартаке» без Гильермо Абаскаля.

– Что получилось сегодня? И чего не хватило в матче с «Балтикой»?

– Получилось, что забили свои моменты. А в Калининграде сложилось по-другому. Считаю, там мы играли лучше. Но так бывает.

Уверен в одном: это был плохой день, когда ничего не получается. Такие игры бывают раз в год, но у нас это случилось в такой важный момент.

– Чему вы научились за время работы со «Спартаком»?

– Тренер учится от хороших игроков, а в «Спартаке» таких игроков много. В «Спартаке» ты 24 часа должен быть сконцентрирован, потому что это большой клуб. Ты думаешь о команде и на стадионе, и дома.

И мне нравится, что в «Спартаке» есть такое давление. Это ответственность не только за команду, но и перед всеми болельщиками. К сожалению, мы не достигли своей цели в Кубке. Поэтому я не могу быть до конца доволен своей работой.

– Ваш отец – известный тренер. Что он вам говорил и советовал в последнее время?

– Это секрет. Мне повезло, что у меня есть человек, который знает все футбольные вопросы в сто раз лучше меня. Я всегда могу получить совет от него. Я не всегда согласен с его идеями, у меня есть свое мнение. Но он часто мне помогает, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » после победы над « » (3:1).